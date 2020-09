El proyecto del parque deportivo ’Cuitlahuac’ en Iztapalapa

El proyecto del parque Cuitláhuac en Iztapalapa de la CDMX, las omisiones de la resolución del amparo 1994 de los comuneros legítimos dueños de sus títulos de propiedad en el pago del pago por las autoridades de la municipalidad desde los gobiernos de Rene Arce Islas y la misma Clara Brugada con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la colusión y violentando los derechos humanos de los naturales de esta demarcación del predio denominado ’CALZADILLA, O ZIÑIGA’ de Iztapalapa. Los actos de la obcecación de pagar el predio de 152 hectáreas, se construye el parque Cuitláhuac. En esta área pasan dos ejes viales el 5 y 6, el parque recreativo Santa Cruz Meyehualco (ex basurero) así como lugar de descarga de aguas residuales que por décadas no hay soluciones eficientes de los gobiernos.



El mandato judicial desde 1994 al pago las 152 hectáreas a los comuneros representados por Benito Conchillos Contreras presidente de la asociación civil de los naturales del pueblo de santa maria Tehuacán en Iztapalapa. Las promesas de pago pasan gobiernos del mismo cuño de poder en la CDMX y las colusiones, omisiones de las resoluciones judiciales y la de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la CDMX, y la municipalidad de Brugada Molina Clara Marina y Compañía.



Los intereses de los servidores públicos del área y la total opacidad de resolver este conflicto del predio donde se construye o se pretende edificar el parque recreativo Cuitláhuac, con violaciones al estado de derecho de los servidores públicos involucrados y los derechos humanos. La pérdida de la esperanza a causa de gobiernos ineficientes y simuladores del servicio público con intereses de poder económico y político. La CDMX consta de 16 municipalidades con sus tipologías y una constitución sin eficacia social y legal. ! No puede haber justicia sino se resuelve la injusticia social ¡



Las redes de poder y sus claros oscuros de la CDMX Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la CDMX, y la municipalidad de Brugada Molina Clara Marina por segunda vez en Iztapalapa, con el mayor impacto de movilidad, seguridad y asentamiento humanos con problemas de agua y la tenencia de la tierra y despojos de las mismas autoridades de la municipalidad con su colusión, omisión por décadas. A la llegada al poder público en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas que venció Alfredo del Mazo Y ENTREGA EL BASTIÓN PRIISTA Óscar Espinosa Villarreal, más de 33 años de gobiernos de la misma línea de cúpulas y gobiernos de neoliberales de izquierda desde AMLO, Rosario Robles , Marcelo Ebrard(2006-2012), SU PADRINO CAMACHO SOLIS (t), Miguel Ángel Mancera EL ULTIMO DEL CLAN DEL PRD (2006-2018), Y Claudia Sheinbaum(2018-2024) , la novicia de Morena Pardo, en su círculo vista presidenciable en el bastión de poder de AMLO y mafias .



Un segundo informe de inconsistencias y estilísticas imprecisas, y el eslogan del cinismo la baja de la delincuencia en la CDMX. La joya de la corona la invasión del predio de 152 hectáreas para el Parque Recreativo Cuitláhuac en Iztapalapa, colinda con la Municipalidad de Álvaro Obregón y sus responsabilidades administrativas de los servidores públicos con sus colusiones de despojar a los propietarios de sus terrenos con total manipulación por los servidores públicos involucrados en forma perversa de no pagar las enajenaciones de las 152 hectáreas en el predio de Santa Maria a aztahuacan ’la falta de voluntad política de dar soluciones al pago ’.



No obstante como consecuencia de la ¨politización¨ del proceso electoral 2018 que se depositó la confianza a Morena que cambiaría todo en Iztapalapa con gobierno cercano a la ciudadanía y dar lo elemental la seguridad y protección de sus patrimonios de los habitantes de la alcaldía más poblada de la CDMX.



Y que sea consecuencia del ejercicio de la Democracia Representativa que les ocupa que no es así a causa de las conductas de los servidores públicos que llegaron al poder olvidándose de sus promesas a los pobladores de Iztapalapa.



La Ilegitimidad institucional suficiente Eficiente y honesta que se carece de toda sensibilidad de la forma de gobernar a sus habitantes y a la pandemia del Covid-19, siendo la municipalidad con más contagios. La geopolítica a trabajar – Municipio, Distrito electoral Federal o Local de Mas de 12 millones de habitantes y como la segunda fuerza electoral de Morena en el país y la municipalidad primer lugar electoral que es la balanza de la elección para el gobierno de la CDMX en Iztapalapa , con el propósito de procurar satisfacción, de aquellos ciudadanos deseosos de participar en la Democracia Participativa que permita buen gobierno Honesto y al mismo tiempo que dicha mayoría participativa con el triunfo arrollador en la CDMX y su bastión de Iztapalapa, el sueño perdido de esperanza a causa de las acciones negativas de los pobladores y el retrocesos de la calidad de vida con el bienestar



Aceptar el resultado y las consecuencias del ejercicio democrático imperfecto para su activación en el 2021 por la falta de eficiencia y honestidad de los gobernantes de clara Brugada y la omisión de la jefa de gobierno de dar solución a este conflicto de los habitantes de Iztapalapa.



La durabilidad de dicha forma de gobierno, en lo que nos ocupa a los límites de una elección concurrente programada al primer domingo de julio del 2018. La responsabilidad por omisiones, corrupción e impunidad de la municipalidad representada por Clara BRUGADA, incapaz de recibir a los ciudadanos ,y a la falta de voluntad de dar solución con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum , a la falta de voluntad política y sensibilidad de gobernar para todos ,los habitantes inmersos a su suerte de invasiones, inseguridad y a la falta de servicios públicos, sin agua ,la tipología es grave ante las omisiones y falta de eficiencia de dar soluciones a los habitantes de la CDMX . La mafia de poder desde el gobierno federal, ni local de la CDMX ’Gobierno a puertas cerradas ’.



