El psicólogo deportivo recomienda plan de entretenimiento adaptado a la contingencia

Resalta la necesidad de planear y organizar de manera óptima el tiempo.



Zinacantepec, Estado de México, 13 de julio de 2020. Ante las circunstancias que viven las y los paratletas del Estado de México, por el proceso de contingencia sanitaria y cancelación de eventos deportivos a causa del COVID-19, el Licenciado en Psicología Néstor Esaú Guadarrama Córdova les sugirió adaptarse y no ver la situación como un problema.



’Algo que puedo recomendar en este tiempo de contingencia es no verlo como un problema, sino como un proceso de adaptación y va de la mano de lo que son las emociones y de la inteligencia emocional, de que me empiece a conocer’, indicó.



El psicólogo deportivo detalló que durante este periodo se abre una oportunidad para que los padres conozcan a sus niños y jóvenes deportistas, ya que en muchas ocasiones el mayor contacto es con el entrenador.



’No se deben de centrar en el resultado que va a tener el niño del deporte adaptado, porque hay que reconocer que no tenemos las instalaciones deportivas en las casas, entonces no se tiene que basar ahora en el resultado de sus hijos sino de cómo lo voy a apoyar’, comentó Guadarrama Córdova.



Con respecto a los deportistas de alto rendimiento, explicó que deben de entender que por el momento se realizan entrenamientos invisibles, que se harán visibles en un futuro, por lo que propuso un programa de entrenamiento, en el que se deben de considerar y respetar los tiempos de descanso.



’Tiene que hacer un plan de acción, un abanico de posibilidades que sea flexible, lo que tiene que saber el deportista de alto rendimiento es organizar su tiempo, reconocer que no tiene las mismas instalaciones y hay que adaptarnos’, indicó el especialista.



El contenido de cada capítulo abunda en los aspectos relevantes que el equipo de trabajo considera importante dejar plasmados en un documento analítico y didáctico.



Se menciona que el contexto de las tradiciones y el arte representa un símbolo que refleja la sensibilidad y la creatividad, y que al hablar de ’arte popular’ se hace referencia a objetos utilitarios, bellos y únicos que son obras de la cultura de una comunidad.



México es considerado como el primer país artesanal de América, en él se puede conocer y apreciar hoy en día las viejas artesanías del nuevo mundo en una gran variedad de formas, diseños, técnicas y usos que hablan del enorme potencial creativo de sus artesanos, ejemplos de los cuales se presentan en esta obra.



Este trabajo de investigación, realizado por el grupo multidisciplinario coordinado por Bertha Teresa Abraham Jalil, demuestra la capacidad para descubrir y encontrar aquello que el común de las personas no ve, y entre sus múltiples virtudes está la de ayudar a afinar el sentido de la observación y a descubrir una serie de contenidos distintos que enriquecen y orientan esta actividad artesanal.



La Secretaría de Cultura y Deporte invita a descargar esta obra en la biblioteca digital del FOEM, en el sitio web https://ceape.edomex.gob.mx/content/dise%C3%B1o-y-vida-en-el-arte-popular-cer%C3%A1mica-y-textiles-mexiquenses-