El psicólogo recomienda replantear objetivos para tener un retorno favorable en las actividades deportivas

Propone psicólogo aprovechar la pausa de la pandemia para que los deportistas fortalezcan diversos pilares, como el familiar.



Zinacantepec, Estado de México, 13 de octubre de 2020. Luego de que el calendario deportivo se detuvo en México y en el mundo ante la pandemia de COVID-19, las y los deportistas del Estado de México han retomado sus actividades de manera paulatina y el psicólogo deportivo Néstor Esaú Guadarrama Córdova, recomendó ciertas medidas para que sea un retorno más favorable.



Como primer paso, el psicólogo exhortó a los deportistas a plantearse objetivos inmediatos, así como trabajar con un planteamiento de metas reales, medibles, que a corto plazo sean alcanzables para la persona, ya sea en un ámbito deportivo o personal.



Guadarrama Córdova señaló que a causa de esta pandemia, como en muchos otros sectores, los planes de los deportistas se vieron truncados, por la cancelación o postergación de competencias.



’Está afectando mucho, porque a las personas les cuesta redactar sus objetivos, si nos vamos al alto rendimiento, había quienes tenían la intención de clasificar a diferentes eventos y ahorita no saben qué va a pasar, porque no saben si era su último proceso o era su oportunidad de clasificar a algún evento. Por eso está costando un poco el replantearse las metas, por eso se tiene que preguntar ¿qué quieren ahora?’, expresó.



El especialista señaló que los atletas deben de estar conscientes de que físicamente sí hubo una pérdida significativa durante el proceso, pero resaltó que dependerá de cada uno el cómo adquirir un aprendizaje significativo para aplicarlo en un futuro.



’Aprovechar el tiempo que tenemos, porque ahorita se cancelaron muchos procesos, pero ahorita hay que manejar los diferentes pilares de tu vida, tal vez uno muy importante es el deportivo, pero no es lo único que existe, hay otros como la familia’, declaró el psicólogo.



Puntualizó que para este regreso es de suma importancia contar con un soporte alrededor del atleta, además del grupo multidisciplinario, la parte administrativa y la familia, que fortalezcan los deportistas en diferentes áreas.