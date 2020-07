El PT desconoce a Bety como precandidata

Pues resulta que no es cierto. No, la precandidata del PT a la gubernatura no es Bety Mojica.

Eso lo ha aclarado el mismo dirigente estatal de este partido, Victoriano Wences Real.

Es decir, Bety se ha autoinvitado a ser parte del PT y se autopropuso para ser quien encabece la alianza Morena-PT para la elección que viene.

La razón: el PT-Guerrero acordó no apoyar en las próximas elecciones a ninguno de los aspirantes que en la elección del 2018 ’traicionaron el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, al haberse aliado con el Partido Acción Nacional (PAN)’, dijo Wences Real.

Habrá que recordar que Beatriz Mojica fue candidata a senadora por la coalición PRD-PAN-MC.

Ese hecho la deja fuera por default de la lista del partido que dirige el expresidente municipal de Tlapa.

Bety ya fue la candidata del PT-PRD en el 2015, encabezando una coalición que buscaba la gubernatura del estado.

Wences Real cuenta la mala experiencia que les dejó esa candidatura, porque la gente del PRD arrancaba la propaganda del PT en los municipios, ’fue una mala experiencia y quienes tenemos consciencia y formación política e ideológica, no olvidamos que fuimos marginados en aquel momento y no estamos dispuestos a repetirlo’, sentenció.

Por eso, para el 2021, Bety definitivamente está fuera, y el PT se apresta a participar por vez primera con candidato propio a la gubernatura de Guerrero.

De ser así, es altamente probable que sea el dirigente quien enarbole la candidatura a gobernador, por la experiencia como presidente municipal, diputado local y diputado federal.

Pero antes que eso, el dirigente petista insistirá en participar en una coalición electoral con Morena.

Eso dependerá de que en esta coalición se incluyan a militantes del PT como candidatos, de lo contrario volverían a participar solos, como en el 2018, aseguró Wences Real.

La importancia de la elección del 2021 requiere una gran alianza nacional para la consolidación de la llamada Cuarta Transformación, señaló el también exdiputado local.

Por ello insiste en aclarar que el PT no tiene precandidato para la gubernatura, luego de que se ha manejado que la dirigencia nacional lleva como propuesta a Beatriz Mojica, quien renunció al PRD a finales del año pasado, para condicionar una alianza con Morena en Guerrero.

Explicó que no han invitado a nadie, y que el PT está en espera de los tiempos legales, y que habrán de cubrir todas las etapas para tener un candidato si no hay alianza para la gubernatura.

Dos pues son los proyectos que tiene este partido: lograr una alianza con Morena y PVEM, o participar con sus propios candidatos, donde Victoriano Wences sería el aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero.