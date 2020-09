¿El PT, es momento de cambio de dirigencia?

*Fiscalía de Guerrero, detiene a feminicida



Finalmente pusieron en su lugar a Gerardo Fernández Noroña, quien inició en la Cámara de Diputados un mercadeo de diputados con tal de agandallarse la Mesa directiva, que por acuerdos previos con Morena, correspondía al PRI.

Con eso, Noroña o ’perroñas’, como muchos le llaman de manera despectiva, ya se dio cuenta que no es ese ser todopoderoso como creía ser, y que podía saltarse acuerdos que ya venían establecidos entre AMLO, Morena y el PRI.

A esa camarilla del PT se le olvida que en política se requiere negociación y acuerdos entre las distintas fuerzas presentes en la legislatura, y atrás han quedado los madruguetes políticos, donde se tuercen acuerdos para beneficio de un grupo que actúa como pandilla.

’La negociación, como dice Steven P. Cohen, puede ser crucial para la Historia, pero también es un aspecto fundamental de la vida cotidiana.’

Por supuesto que la Presidencia no podía dejar pasar acciones de esta naturaleza y perder acuerdos que le garantizan aprobación de iniciativas y estabilidad política, solo por cumplirle el capricho a una camarilla que encabeza un político impulsivo, grotesco y pendenciero, cuya actuación crearía más problemas que soluciones para la vida nacional.

Su personalidad inestable y sin control emocional le impide a Noroña ser tomado como político serio, y en cambio da lugar para la chunga, y buena parte de la población lo toma como un bufón.

Ahora bien, que Noroña haya intentado ese madruguete político lo vuelve poco confiable a los ojos de Morena y a los de la dirigencia nacional del PT.

Por eso, el freno vino desde otras instancias, donde Alberto Anaya tuviera un papel fundamental.

Queda claro que en el partido que creara Raúl Salinas de Gortari, quien decide es el dirigente nacional.

Y en Morena el Presidente de México.

Quizá esta maniobra debería ser el ejemplo para que otros pongan sus barbas a remojar.

Como en el caso de Guerrero, donde el mandamás del PT sigue cerrando la puerta a Bety Mojica para que no entre a este partido como aspirante.

El problema para Wences Real es que ya ha dado lo que tenía que dar en el PT, y ya se sirvió del él como quiso, por lo que es necesario que haya cambio de dirigente que garantice mayor apertura y movimiento de cuadros internos, que siguen esperando ser tomados en cuenta, pese a los años de trabajo social y partidista.

Algo que muchos no saben es que dentro del PT existe un movimiento de descontento en contra de su dirigente, pero que han sido detenidos por Alberto Anaya para no salir a los medios a gritar su inconformidad.

Quizá ya sea el momento para empujar desde dentro un cambio en la dirigencia, y proponer a quien le dé mayor apertura democrática y sea capaz de generar un movimiento generacional para que esos jóvenes, mujeres y hombres, puedan participar con mayor libertad e igualdad.

BIEN POR LA FISCALÍA DE GUERRERO, QUE SE VOLVIÓ A ANOTAR OTRO ÉXITO al detener a un supuesto feminicida con la colaboración de la Fiscalía de Guanajuato.

El personal de la Fiscalía guerrerense, a cargo de Jorge Zuriel de los Santos, detuvieron en Zihuatanejo a Miguel Ángel "N", como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los agentes de ambas fiscalías acudieron a la colonia El Hujal de la ciudad de Zihuatanejo, región de la Costa Grande, por hechos integrados en la causa penal 1P1620-652.

El detenido es originario de Irapuato, Guanajuato, a quien se le hizo del conocimiento de la orden de aprehensión, trasladándolo ante la Coordinación de la Policía Regional para realizar los trámites correspondientes de traslado.

La Fiscalía General del Estado, comunica que continuará el trabajo coordinado con instancias homólogas de otras entidades, con el propósito de coadyuvar en temas de procuración de justicia y con especial atención a los cometidos en temas de igualdad de género.