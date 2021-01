El PT Y Morena aún pueden ir en alianza para las elecciones verdaderas: Igor Aguirre

.



En la política nada está dicho aún se pueden tener pláticas para poder ir en coalición el partido del Trabajo (PT) y (MORENA) Movimiento de Regeneración Nacional, asi lo manifestó el coordinador del distrito 04 por el PT en Acapulco. Igor Aguirre Vázquez.



Igor Aguirre recalcó que el PT ha venido caminando de la mano con las políticas del presidente Andres Manuel López Obrador quién siempre se ha apoyado en el partido del trabajo y hoy con Morena creó que se puede lograr un puente de comunicación con esté instituto político para ir juntos a las urnas el próximo 6 de julio de este 2021 dijo; que con la designación de Felix Salgado Macedonio, se garantiza el cambio de poderes ocultos qué han existido por sexenios,es un gatopardismo, mencionó que los otros hacen cómo que las cosas cambian pero en realidad no cambia nada, siguen mandando los de siempre,los dé antaño,con Félix eso no sucedera es por eso tantos ataques mediáticos.



Félix es un referente histórico en la lucha de las izquierdas lo ha llevado a ser un candidato natural para abanderar a las verdaderas izquierdas en nuestro estado de Guerrero, es por eso que dijo y lo dejo claro en la política no todo está definido, aún falta por trabajar y entablar dialogos que nos den la esperanza de que Guerrero será de Izquierda. Finalizó.