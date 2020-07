El pueblo cooperativo tendrá denominación de ’Pueblo Bonito’ en Texcoco

La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, dio el banderazo de inicio de estos trabajos que se concluirán en el mes de septiembre, bajo este concepto de embellecer los pueblos tradicionales de Texcoco, resaltando sus construcciones e historia, en beneficio de los habitantes de las localidades que se beneficien con este programa municipal.

El Director de Desarrollo Obras Pública de Texcoco, Jorge Baltazar Briones, informó que para esta obra se destinaron 5.3 millones de pesos de recursos propios, para realizar trabajos de rehabilitación de la calle Del Crédito en un total de mil 100 metros cuadrados, en la que se están rehabilitando las redes de drenaje y de agua potable, el cambio de pavimento por concreto hidráulico estampado, construcción de guarniciones y banquetas, cambios de luminarias por lámparas led.

La Presidenta Municipal explicó que al concluir los trabajos en la calle Del Crédito, en el mes de septiembre, el Pueblo Cooperativo será declarado como el segundo ’Pueblo Bonito de Texcoco’, programa que inició en el 2019, y que ahora se retoma para seguir embelleciendo los pueblos históricos del municipio.

Agregó que el primer ’Pueblo Bonito’, fue Tlaminca, pero la idea es buscar esta denominación para los pueblos de Boyeros, Pentecostés y Santa Cruz de Arriba, ’más los que se vayan sumando a propuesta de sus autoridades auxiliares para organizarnos y hacer lucir la belleza de sus comunidades’, afirmó la Presidenta.

Agregó que: ’en el caso del Pueblo Cooperativo, los trabajos se realizan con recursos propios municipales, gracias a los contribuyentes cumplidos es posible realizar este tipo de obras que mejoran nuestras condiciones de vida’.

La Presidenta Municipal, señaló que pese a las condiciones de este año a consecuencia de la pandemia generada por Covid-19, la obra pública no se ha frenado en Texcoco, pero se han mantenido las medidas sanitarias para poder realizar los trabajos en beneficio de la ciudadanía.

De esta forma y respetando la sana distancia, realizando sanitizaciones, usando cubrebocas y caretas, Sandra Luz Falcón supervisó el inicio de esta obra en el Pueblo Cooperativo que próximamente será denominado ’Pueblo Bonito’.

El pueblo Cooperativo fue fundado en 1923 para albergar a familias de trabajadores de la Escuela Nacional de Agricultura ENA hoy Universidad Autónoma Chapingo, tenía entonces vista de pueblo bonito.

En una de las placas que aún existen se puede leer algo del ideal que inspiró a sus iniciadores: ’Este es el primer pueblo Cooperativo de la República Mexicana. Aquí no hay cantinas, porque sabemos que el alcohol embrutece. No tenemos templos (ilegible), nuestra oración es el trabajo (ilegible). Nuestra fe (ilegible). El bienestar colectivo. Nuestro dogma la cooperación. Nada tenemos ni esperamos que no sea resultado de nuestros propios actos y fruto de nuestros sinceros esfuerzos’.