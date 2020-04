El pueblo está cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones, no por la fuerza, no toque de queda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los ciudadanos están cumpliendo con las recomendaciones ante la emergencia sanitaria por coronavirus covid-19 en México.



Sin la necesidad de implementar un toque de queda o con el uso de la fuerza, pues dijo que se trata de una decisión consciente y voluntaria de los mexicanos.



"El pueblo está cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones, no fue por la fuerza, no fue toque de queda, es decisión consciente, voluntaria , de los mexicanos.



"Es realmente extraordinario, hay muy buena comunicación entre el pueblo y el gobierno y esto nos ha permitido el que se haga caso a las recomendaciones en la mayoría del país.



El Mandatario federal, destacó que los pobladores pasaron "la prueba de Semana Santa", pues las playas del país estuvieron vacías como se recomendó para evitar contagios de Covid-19, con lo que las autoridades sanitarias continúan preparándose para enfrentar el momento más difícil de la pandemia y que no se rebase la capacidad de atención en los hospitales.



"Por eso vamos avanzando a pesar de los pesares, vamos enfrentando esta epidemia", agregó.



El Presidente anunció que en mayo se iniciará con una inyección económica para enfrentar la emergencia sanitaria, con lo que se busca fortalecer la capacidad de consumo de los ciudadanos.