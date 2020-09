El Pueblo No Me Ama…Que Le Habré’ Hecho?

Decano del Periodismo ~LA POLITICA ES MUJER Y SE RINDE A LOS AUDACES` Aristoteles



Es el titulo del libro que en 2009, se refiere a Felipe Calderón Hinojosa, de la autoría de Don Octavio Colmenares Vargas, y que comentaremos, a propósito de que tres expresidentes de la República Mexicana, que de sobra se han mencionado, se les someterá a Juicio Político, de realizarse una Consulta Popular, y examinar y considerar jurídicamente tal consideración, que es promovida por el actual gobierno. Pero…que habrá que esperar…cuanto tiempo… para que se realice…o no?

Lo cierto es que el autor…también se refiere en un subtítulo ’hágase un examen de conciencia señor Presidente’…y agrega que ’en una verdadera democracia los ciudadanos deben pedir cuentas a sus gobernantes al final de su ejercicio, para saber si cumplieron sus promesas de campana…o sea que para el 2021…tendrá que hacérselo a AMLO?

Escribe o dice Don Octavio…’deben también decirles lo que no les gusto de su gestión, y si fuese el caso, llevarlos ante los tribunales para que los juzguen, si algunos de sus actos pudieron ser delictivos’.

También redacta que, dentro de los muchos consejos que Nicolás Maquiavelo, Consejero del Emperador Tito Livio recogió en su obra ’El Príncipe’, figura uno que encierra una verdad que es muy grande y que dice ’el buen gobernante debe ser amado o temido…entre ser amado o ser temido, el Príncipe debe optar por el primer camino’.

Y sigue ’ser temido significaba simplemente, en buen italiano, actuar con mano dura e implacable, hacer cumplir y respetar la ley a amigos y enemigos, procesar a los infractores de las leyes penales aun tratándose de parientes consanguíneos o de amigos muy queridos’.

Mas adelante asienta que Don Benito Juárez leyó sin duda ’El Príncipe’ y ’su actuación fue siempre apegada a la ley, por lo que fue temido y querido…pero nunca fue un tirano porque Juarez, hombre culto, si entendió a Maquiavelo’.

Otro párrafo del autor, refiriéndose a FCH, trascribe que ’dirán que fue usted un personaje oscuro que por soberbia no se rodó de consejeros inteligentes, que pretendió acabar con el crimen organizado, siguiendo una estrategia equivocada, que les hizo el trabajo sucio a los vecinos del norte, que su sexenio se caracterizó por la violencia, la inseguridad, el terror ciudadano y que más de sesenta mil compatriotas encontraron la muerte’.

El libro que forma parte de nuestra biblioteca personal, contiene un índice de 14 capítulos en un total de 108 paginas.

108 paginas.www.librosparatodos.net. y lo dedica a su esposa, y entre los agradecimientos resalta el

que hace a su hijo Octavio Colmenares Grunberger, graduado en el ITAM, del cual fue Director Académico.

El autor se inició en Excélsior, a mediados del Siglo XX y Presidente de la Cooperativa, en la época de Don Gilberto Figueroa y Don Rodrigo De Llano, cuando fue emporio periodístico más importante de América Latina.

Dice Octavio Colmenares Vargas que ’desde luego no es un libro político, porque no esperamos que produzca ningún cambio en el tortuoso sendero de nuestro país: ’lo que es, será, y lo que deba suceder sucederá’.

Entre sus puntos de vista que plasma en su libro OCV, escribe ’en una verdadera democracia los verdaderos ciudadanos deben pedir cuentas a sus gobernantes al final de su ejercicio, para saber si cumplieron sus promesas de campaña’.

Aquí procede comentar que precisamente el actual Presidente AMLO, busca a través de la llamada ’revocación de mandato’ apoyarse en esa estrategia política para otros 6 años. Habrá que llegar a ese momento de gobierno, para ver la actuación de los partidos políticos y del pueblo en general.

Interesante el trabajo editorial de Don Octavio Colmenares Vargas y al respecto Laura Bolaños, premio de novela ’Jorge Ibarguengoitia 2009 y comentarista política, dice que ’un maestro es siempre un maestro y que un hombre valiente nunca deja de exponer con orgullo lo que piensa, aunque con ello hiera la susceptibilidad de quien gobierna’.

