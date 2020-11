EL PUEBLO SE CANSA, DE TANTA PINCHE TRANSA

. Más allá de cumplir su promesa de combatir la corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo, el Presidente López Obrador cae nuevamente en contradicciones que lo exhiben como alguien a quien lo único que le interesa es su beneficio personal y el de sus allegados. Todo esto contradice los preceptos por él vertidos en sus promesas de campaña y aun en sus discursos como candidato-Presidente que adopta durante sus giras por los estados y durante sus mañaneras.



Con la detención de Salvador Cienfuegos el panorama se le nubló al tabasqueño, ya que como es natural empezaron a salir los nexos que mantenían varios personajes políticos con el ex Secretario de la Defensa, como es el caso del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, de quien se sospecha recibió más de un millón de pesos de Edgar Veytia, ex fiscal general de Nayarit para su campaña como gobernador en 2017.



¿Por qué lo anterior salió a colación? Porque Edgar Veytia fue uno de los operadores más cercanos a Salvador Cienfuegos, en ese tiempo Secretario de la Defensa Nacional y hombre poderoso que respaldaba las operaciones de la Sedena contra el narcotráfico en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Además de poseer una trayectoria de más de 50 años dentro de la institución castrense y jefe de quienes en este momento son los principales operadores de López Obrador y están a cargo de la Sedena y de la Guardia Nacional.



Además dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) varias observaciones por más de mil millones de pesos a Pemex Exploración y Producción por irregularidades en la construcción de ductos en la sonda de Campeche y la puesta en operación de la plataforma Abkatun-A2, específicamente.



La primera entrega de la Cuenta Pública 2019 señala que la mayoría de los recursos por aclarar se encuentran en la planeación, construcción y operación de la plataforma de producción Abkatun-A2. De lo cual la autoridad competente ha mantenido silencio. Esto tiene toda la apariencia de corrupción.



Y como cerecita del pastel y muestra que también mintió en su dicho de combatir la corrupción de arriba hacia abajo, abatió casi todos los fideicomisos, los de seguridad a periodistas, a la salud, al cine, al arte, a la tecnología, etcétera, pero saben a cuál no tocó, a pesar de ser instrumentado en el sexenio calderonista, el Fideicomiso para la Conservaduría de Palacio Nacional.



Este fideicomiso al que muchos llaman en tono de burla ’el 110’, por los 109 que derogó la fracción de Morena en el Poder Legislativo, le permitió a AMLO cristalizar uno de sus sueños más anhelados, habitar donde también vivió y murió uno de los personajes icónicos en la historia de México, el presidente Benito Juárez García.



Aunque si de honestidad hablamos, los recursos del Fideicomiso para la Conservaduría de Palacio Nacional provienen de varias dependencias del gobierno federal, que a su vez canalizan los recursos a un fondo que los administra para, finalmente, destinarlos al mantenimiento del inmueble. Si el objetivo de eliminar los 109 fideicomisos era transparentar la ruta del dinero, esto arroja más oscuridades que luces, porque son demasiados filtros que hacen recordar a la ’estafa maestra’, instrumentada por los operadores de Rosario Robles. No cabe duda que al tabasqueño le gusta abrir más frentes de confrontación de los que puede pelear y con la ’chiquillada’ de Morena más preocupada por defender sus cotos de poder jugando a la política, no se ve cómo pueda resolver tanto entuerto, o sí, con su ya gastada frase de ’yo tengo otros datos’. Recuerde, señor Presidente, que ’el pueblo se cansa, de tanta pinche transa’.