El que esté libre de pecado…

Querido lector, como siempre un gusto escribir y dar una perspectiva de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo, muchos temas, muchas cosas que pensar, siguen buscando culpables y bueno, como le había dicho, la telenovela de Lozoya ya comenzó y automáticamente los contraataques, videos, despidos, investigaciones, encuestas, ex presidentes involucrados, todo un show para cerrar el 2020.



I have a dream (yo tengo un sueño) Palabras de Martin Luther King pronunciadas el 28 de agosto de 1963, al parecer, las palabras se las lleva el viento o los blancos que siguen matando negros. Un policía que asesina a traición a una persona con siete balas, no tiene madre, ha de ser huérfano, no tuvo piedad de un afroamericano con familia, frente a sus hijos, eso no es justicia, es asesinato, increíble que siga habiendo discriminación de ese tamaño y para que no se retracten y digan si hubiera sido blanco no le hubieran hecho nada, ’puro cuento’.



Pues sí, un blanco con arma larga después de matar a dos personas y herir a otra persona, lo dejaron pasar, se fue caminando, la policía hasta buena noche le han de haber dicho, si no veo los videos no lo creería pero así fue, increíble, hubiera sido negro y hasta granadas le avientan, que horror de personas, aquí afortunadamente no hay racismo, matan parejo, no hay discriminación, hasta en tu casa tomando clases en línea se meten a robar, secuestrar y matar, por eso no hay problema, no discriminan si eres güero, moreno, prieto u lo que sea.



Me da risa ver lo que sale en las noticias, hacen ver a México como la peor porquería que exista en la tierra, si me da risa, economía, salud, seguridad, estamos muy mal, imposible recuperarnos hasta dentro de 4 o 6 años según especialistas. Se me olvida que solo en México hay pandemia y cerró economía, ningún otro país lo hizo, muertos si, muy pocos, para los 120 millones de personas que somos, 60,000 no es nada, acusan al gobierno de todo, como si Gatell nos hubiera contagiado o Ebrard o el presidente, estamos detenidos, si, pero no por gusto, las personas no entienden, hacen lo que se les da la gana.



Ojalá y las personas nos uniéramos para construír, para salir a delante, pero esta es una guerra sin armas, solo buscan culpables, no soluciones, somos malas personas, buscamos que se hunda el país, muchas diferencias, si a los de arriba les va mal, perdón eso no pasa, peros de abajo a nosotros si nos dan en toda el alma, ojalá si trabajaran nuestros gobernantes para nosotros y no solo para ellos y sus familias, perdón, eso tampoco pasará, solo debemos de dejar de culparnos.



Hablando de culpas, ahora resulta que por romperle el ’osito’ a los ladrones podemos terminar hasta 7 años en la cárcel. Bueno ya se sabía, no se puede hacer justicia por propia mano, pero las autoridades no hacen algo, ellos o están de acuerdo con los criminales o no se arriesgan por miedo, o muchas razones más posibles, también y no justifico, la orden de abrazos no balazos. Se pueden secuestrar camiones, al chofer y les dan lo que piden y no pisan la cárcel, según por libertad de expresión.



A cuatro años de la partida de nuestro querido Juanga se le está rindiendo homenaje en Garibaldi y en varias regiones del país, así como recuerdos televisivos y el día de hoy también fallece uno de los últimos de a dinastía Valdés, el famoso ’loco’ al cual le quitaron su programa por decir Bomberito Juárez, un gran cómico, un personaje que se reía de la vida, de todo para no extendernos demasiado.



Querido lector, disfrute su vida, aporte ideas, no se deje llevar por lo que dicen muchos, López Obrador hace lo posible, mientras siga sin cubre boca, estornudando en el metro, sin sana distancia, para que culpen a otros y no a nosotros, mientras me voy a festejar 49 años de vida, pienso viajar constantemente de la recámara a la cocina.