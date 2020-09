¡EL QUE LE VENGA EL SACO SE LO PONGA!

Quien educa al futuro gobernante le enseñará a no codiciar las riquezas (…) la dignidad, grandeza y majestad (del príncipe) no deben ser adquiridas ni protegidas por el estrépito de la fortuna, sino por la sabiduría, integridad y el buen actuar’ lo que se resume en prudencia, que comprende a las demás virtudes, y a la prudencia se llega con mesura, reflexión, modestia y siendo buen escucha. ERASMO DE ROTTERDAM CON LENGUAJE DEL S. XVI.



Somos todos las voces de millones del producto de la educación pública con el apoyo de mis padres, personas trabajadoras que siempre buscaron que sus hijos tuviesen una profesión o negocio y del esfuerzo, del sacrificio y el tesón, no de la dádiva interesada y ventajosa que Usted dilapida con sombrero ajeno sin ningún pudor, la compra de voluntades y la simpatía de aquellos del yugo de su poder mediático y sin proyecto de bienestar de todos los mexicano .lo lamentable explotar la condición de necesidad , por su condición de la necesidad de vender su dignidad ,su libertad (entes ,que se enclaustraron a una persona que al llegar al poder le dio la enfermedad de Hubris ,y lo más lamentable rodeados de ignorantes ,serviles sin recato mínimo de moral ) de pobreza, el pobre incapaz de romper ese dogma de yugo ,pero hay pobres que son felices a su condición y los obligados por la necesidad a no poder tener el valor de nuevos retos y acciones , son proclives a caer en sus redes de engaño y de mentiras.



La libertad de acción y pensamiento es el instrumento de la educación y actitud, lo que uno genera de capital es producto del esfuerzo; puedo malgastar sin vergüenza cada peso que me llevo al bolsillo, producto natural de un trabajo honesto y de una actividad productiva que, aunque Usted AMLO lo dude, contribuye más al progreso que su discurso incendiario y resentido, cuyo único propósito es descalificar, dividir y confrontar a los mexicanos. A usted no le importan los pobres, pues a su visión mezquina y anacrónica de la realidad le cuadra perfecto la expansión de la miseria; ahí es donde compra sus lealtades y donde subyuga con su dádiva la voluntad de los desamparados. Los expertos estiman que sus desatinos y su mal gobierno añadirán a las filas de la pobreza, solo en este año, a 23 millones de personas que le pasarán factura en el juicio de la historia.



Hoy el presente que ha olvidado la historia de nuestro país, incapaz de construir el futuro de más de 130 millones de mexicanos, los jóvenes que por primera vez votaran más de 5.6 millones y más de 94 millones de electores para el 2021. La identidad es derecho, que abre la puerta a los demás derechos, educación, salud, vivienda, seguridad. Voto útil de las masas en rebeldía. La vida hay retos y esperanzas por cada región o municipio donde el sentido común de la población busca calidad de vida, prosperidad y que se tengan oportunidades de trabajo y estudio, esta solución la tenemos todos con un voto de las masas solidarias por una esperanza diferente o una sumisión del sistema bifronte que ha producido mayor desigualdad social. La democracia representativa de pobreza de más 52.4 millones de personas enfrentan la situación de pobreza en México. La esparza del 2021 por el valle de México. El Estado de México está representado en el Senado de la República por cuatro. Ganaron las elecciones Higinio Martínez Miranda y Delfina Gómez Álvarez, quien pidió permiso para asumir la delegación de los programas federales y en su lugar llegó Martha Guerrero. Juan Zepeda Hernández llegó como primera minoría por el PRD, pero ahora milita en MC. Eruviel Ávila llegó como número uno en la lista de representación proporcional.



Las elites del poder público llegan y más desigualdad social, inseguridad y pobreza esa es la moneda de cambio del poder de la oligarquía y se dinero. Cada 3 años con promesa de ya viene su oportunidad 2021.

Los políticos mediocres del sistema agazapados por su poder individual al esquema del viejo régimen ,nada cambia ,solo personas puestos por ese poder de cuotas ,el ciudadano solo legitima a través del voto nuestra democracia fallida . Los que nos gobiernan este país de corrupción ,impunidad , los verdaderamente grandes rectifican el rumbo en la desgracia antes que sacrificar a una nación entera en el abismo de la megalomanía, la terquedad y la torpeza!. El país necesita instituciones fuertes que permitan su gobernanza; somos todos uno México. Un Estado de derecho cautivo ante la corrupción e impunidad genera las condiciones que permiten al sujeto realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. En el ámbito social la seguridad y la justicia si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente, eficaz y oportuna por el Gobierno.



La crisis en Morena como partido-movimiento o partido tribal y la falta de liderazgo presidencial. Los conflictos internos en Morena se han dejado crecer a los lobos alfa, de acuerdo con analistas de partidos políticos, que una posterior intervención presidencial no aliviaría el colapso interno. Y si la lucha es tan encarnizada a nivel de lucha por la presidencia partidista, todos apuestan a conflictos mayores en los jaloneos por las candidaturas a diputados y gobernadores. Morena tendrá que combatir con tres lastres significativos: La recesión económica con desempleo y pérdida brutal y general de nivel de vida y con indicios de recuperar PIB positivo hasta 2022 o 2023, la inseguridad con sus saldos cotidianos de delitos imparables y con el presidente de la república acotado por el INE actual y sin que los nuevos consejeros tengan autoridad política para abrirle espacios electoreros.



El convenio Monreal-Ebrard para rescatar Morena está llegando muy tarde y no involucra a los grupos ideológicos radicales que no respetan liderazgos y que tienen propuestas de reforma del sistema/régimen/Estado priista que ha sobrevivido en dos años de gobierno de la 4-T.