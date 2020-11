¡EL QUE PIDE PA’ LLEVAR!

Hay una historia que me encanta, ’Dos primeros ministros sobresalientes en la historia de Gran Bretaña son William Gladstone y Benjamín Disraeli. Se cuenta que una joven dama fue a cenar con ellos en diferentes ocasiones, y cuando le preguntaron qué impresión le había quedado de ambos hombres, ella dijo:

— Después de pasar tiempo con el señor Gladstone, sentí que era el hombre más inteligente de toda Inglaterra; pero después de pasar tiempo con el señor Disraeli, me sentí como la mujer más inteligente de toda Inglaterra’.

La enseñanza es profunda hoy quiero que te sientas como el ser más inteligente del todo el mundo, y que la gente que sea tocada por ti, la dejes con esa sensación de que están hechos para la grandeza, por ello amorosamente te invito a que reconozcas que vives al límite de los milagros, un testimonio de ello es que estas hecho a imagen y semejanza de Dios, por eso es importante:

— Que aprendas a ser agradecido, la palabra GRACIAS es corta pero poderosa.

— Que vivas tú tiempo, HOY con la plenitud del Sol.

— Que dejes pintado tu semblante en la faena, dando en tu tarea todo de ti sin esperar nada a cambio.

— Que tengas sueños, Shakespeare decía: ’Estamos hechos de la misma materia que los sueños’, es decir que vivas tus sueños, dejando a un lado las expectativas, sin preocuparte de cómo y de qué manera se realizará. No pelees contra el cosmos, fluye con él, entendiendo que la sabiduría del universo acomodará una a una, las piezas del rompecabezas de la vida a tu favor.

— Recuerda que la mejor manera de bendecir tu vida, es bendiciendo a la vida, bendiciendo a la familia, a quienes trabajan por la sociedad, a nuestros líderes, a los necesitados, bendecir es la mejor manera de conectarte con tu fuente de poder.

— Deja de hacer juicios, de meterte en la vida de los demás, porque está basado en el ego. El ego compara, cree en carencias, busca corregir a los demás, se ocupa de nimiedades y problemas, siempre está en busca de culpables, te lleva a vivir en la incertidumbre, en la ansiedad, en la depresión porque su base es el miedo, el ego te agota inútilmente en tu trabajo, impide que seas protagonista de tu grandeza.

— Inspírate en tu tarea, pon tu alma al servicio del Espíritu Santo, harás tu labor inspiradamente, que significa estar en espíritu, estar elevado, estar en un nivel más alto, que te lleva a dar y amar incondicionalmente, a disfrutar la vida a tener certeza en tu camino.

— Ten riqueza espiritual; mientras la pobreza espiritual acapara, la riqueza espiritual te libera de la codicia y de la ambición, te libra del ego, te lleva a sanar, a sentir como fluye la energía del universo a tu lado, a tener certeza de que naciste para ser feliz.

— Aprende a perdonar, es el camino a tu sanidad, a tu paz interior, jamás te duermas sin haber pedido física o espiritualmente perdón y sin haber perdonado, el resultado será un sueño reparador y un amanecer bello.

— Ten la certeza de que lo que viene es lo mejor, porque tienes una mente maravillosa, capaz de crear tu realidad, de desdoblar el tiempo a tu favor, de pasar del círculo vicioso de víctima o culpable, al círculo virtuoso de convertirte en tu propio maestro, en donde siempre tendrás respuestas a las preguntas de la vida.

— El poder de tu pensamiento es fundamental para encontrarte con tu destino, el hombre se reinventa a través de la palabra, por eso ejerce hoy tu visualización positiva de futuro, cambia los viejos paradigmas que te impedían desplegar tus alas, elimina el principio de escases, de que no eres merecedor, ten confianza…pide y se te concederá.

— Cuando te encuentras en conciencia sabes lo que tienes que hacer, entonces te das el permiso de alinear tu acción con tu pensamiento y sentimiento, trabajas sin esperar el resultado, no permites que lo negativo entre a tu alma, te reinventas, tienes tu alma predispuesta a recibir los milagros... ¡ah! y no olvides que dos almas no se cruzan por casualidad, regálales una sonrisa.

A propósito de sentido del humor el viejo Filósofo dice:

’Cabrón es el que repite plato, pero más cabrón es… ¡EL QUE PIDE PA’ LLEVAR!’



