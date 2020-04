El quédate en casa y la poca respuesta de la gente

El gobierno Jalisco, Nayarit y Michoacán por decreto hacen obligatorio el distanciamiento social, es decir, el quédate en casa.

Eso implica multas cuando la persona no justifique su presencia en la calle.

Y el de Guerrero, Héctor Astudillo Flores ha dicho que de ser necesario hará lo propio si eso ayuda a detener los contagios por coronavirus.

Fue muy notorio que este lunes, cuando se está por llegar a la fase 3, la presencia de mayor cantidad de gente en las calles en varias partes del estado, y en algunas de plano, la población no aplica ninguna de las medidas sugeridas por el gobierno federal, estatal.

De igual manera muchos negocios se encuentran abiertos, sin el cuidado recomendado.

Parece pues que solo a una parte de la población ha decidido guardarse en su casa y la otra sigue en las calles ignorando las medidas contra el Covid-19.

Está claro que algunas tienen que salir a trabajar por la situación de que si no lo hacen no comen, como es el caso de albañiles, taxistas, urvaneros, y choferes de pipas distribuidoras de agua, bolilleros, panaderos, etc.

El problema es que solo unos pocos taxistas y choferes de urvan portan cubre bocas y gel antibacterial, poniéndose en riesgo de ser contagiados y ellos mismos después contagiar al usuario, y a sus familiares.

La situación así seguirá mientras no exista el compromiso de los permisionarios y los líderes de organizaciones de transportistas, y convenzan a los choferes de que la pandemia es real y no un manejo político o una guerra entre Trump y China, como muchos creen, con el riesgo de convertir su unidad en un foco de contagio.

Mientras, el gobierno del estado busca aplicar otra medida para proteger a la población del coronavirus, consistente en poner en libertad a 150 reos, para lo cual ha solicitado la colaboración del presidente del Tribunal Superior de Justicia, para poder liberar a quienes se encuentran en vulnerabilidad y mujeres con hijos dentro del penal.

Este proyecto busca beneficiar a quienes están detenidos pero se encuentran en una situación de riesgo por las enfermedades que padecen y por si el coronavirus contagia los penales del estado.

También busca liberar a mujeres que en el interior del penal cuidan a sus hijos, con actas de libertad anticipada, de acuerdo a las facultades que la ley le otorga.



Quienes serán favorecidas son aquellas personas que prácticamente cumplieron los años de sentencia y que están a 3 o 4 meses de concluirlas, y aquellas que se encuentran en grupos vulnerables, por edad o por enfermedad.

Sin duda, esa acción del gobernador salvará vidas de esas 150 personas que prácticamente están a un paso de lograr su libertad para cuidarse en casa.

También en Chilpancingo las autoridades aprietan el paso antes de que esta enfermedad se descontrole en la población, pidiendo a los negocios de servicios no esenciales que cierren por lo que falta de la cuarentena.

Una decisión difícil sin duda para las autoridades municipales, quienes saben que estos negocios dan para comer a las familias de la capital, pero se busca disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población de Guerrero, de acuerdo a las indicaciones del gobierno federal, estatal y municipal.

Negocios como bares, hoteles, fondas, billares, venta de ropa, flores, cantinas, cervecerías, cines, balnearios, tiendas de regalos, venta de zapatos, marisquerías, bazares, librerías, restaurantes, etc., deberán cerrar sus puertas para contribuir a mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus en la población.