El "Movimiento Nacional Unidos para un País Mejor" es la fuerza para el progreso de Nezahualcóyotl: Antonio Barrientos

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. – La agrupación política Movimiento Nacional Unidos para un País Mejor, cuyo dirigente es Juan Hugo de La Rosa García es una gran fuerza para para el progreso de Nezahualcóyotl y para otros lugares, dispuesto a hacer alianzas con los institutos políticos en las elecciones del año 2021 para ganar cargos de elección popular, declaró el representante social, Antonio Barrientos.



Dijo también que al no contar con ninguna representación ante el ayuntamiento el PRD prácticamente está muerto al igual que Juan Zepeda, recordó que Juan Zepeda llegó a ser presidente municipal de este municipio con el PRD aliado con los hermanos Héctor y Víctor Bautista López, se alió al PAN apoyo a Ricardo Anaya a la presidencia, hoy esta con Movimiento Ciudadano, creo que el haberse equivocado pagara caro cualquier aspiración al menos en este municipio en donde Juan Hugo de La Rosa logró ganar la alcaldía por segunda ocasión pese a la alianza de MORENA en las pasadas elecciones.



Explicó que uno de los grandes problemas que enfrenta MORENA en este y otros lugares es la división entre sí en la que no necesita enemigos, de esta manera los morenos tampoco lograron derrotar a los candidatos del PRI con el movimiento antorchista en Chimalhuacán e Ixtapaluca que son bastiones de resistencia, además de que han logrado consolidar el avance del desarrollo urbano con servicios.



Aseguró que el Movimiento Nacional Unidos para un País Mejor, cuenta con estructura sólida y militancia, es garantía para hacer ganar al partido político con el que haga alianza, además de que tiene a las mejores mujeres y hombres para cargos de elección.



Al hablar del PRI y PAN, sostuvo que por desgracia los malos gobiernos emanados de esos partidos, desde el poder saquearon las arcas de la nación, prueba de ello es que hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado la garra para desmantelar a esas redes de corrupción en donde ya se menciona a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como el ex director de PEMEX, y ex gobernadores, además de otros que deben ser juzgados, dice el jefe del ejecutivo, quien sostiene que en un país de pobres los políticos del pasado, se enriquecieron a manos llenas.