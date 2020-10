LA REALIDAD DEL CONFLICTO GLOBAL DEL CLIMA: Chomsky

El rebote de la pandemia Covid-19 latente en los países latinos, así como demuestra la terrible deficiencia del sistema de salud mexicana, hay culpables sin omisiones de poder al no medir las consecuencias de sus acciones de gobierno. Dejar a la suerte de millones de mexicanos de un Estado ausente en temas Laborales, Salud, Seguridad y Economía.



"La crisis del coronavirus pudo haberse prevenido, de haber tenido líderes políticos auténticos. El coronavirus no es el principal problema. El calentamiento global y una posible guerra nuclear incitada por la lucha por recursos naturales -como puede ser el agua en un futuro- son para Chomsky los grandes retos que enfrenta la humanidad en este momento en el que empieza la gran crisis de la civilización. Aunque el problema del calentamiento global quizá no nos coloque de un día para otro en una situación tan diferente y radicalmente incómoda como ha ocurrido en los últimos días, progresivamente pone en riesgo la continuación de la civilización y, aunado a ello, la negligencia de nuestros gobernantes puede tener efectos secundarios cataclismos, como una guerra nuclear. Es un momento crítico en la historia, no sólo por el coronavirus, y nos debería hacer conscientes de las profundas falencias del mundo, las profundas características disfuncionales de todo el sistema socioeconómico, el cual tiene que cambiar si es que va a haber un futuro para nosotros. Así que esto puede ser una señal para que luchemos y prevengamos que explote. Pero debemos pensar en sus raíces y cómo estas raíces nos llevarán a nuevas y más terribles crisis. Los acuerdos de las cúpulas públicas al escenario: .La nueva gobernanza de los municipios de acuerdo a su tipología y requerimientos; estos deberán construir certidumbre deberá ser a ante un enlace de liderazgos regionales y comunitarios que permitan a través de sus perfiles un reposicionamiento real ante la sociedad, en espera de nuevas esperanza y cambios de conductas del poder público.



El Estado clientelista deforma todo el sistema de incentivos de la sociedad. El principio motor de la reforma educativa está lejos de extenderse a todos los ámbitos del servicio público, donde sigue siendo más relevante tener conocidos que conocimientos, pues todas las administraciones públicas permanecen como cotos de reparto del botín público entre amigos Estado de México la sexta más endeudada del país: El empleo público se distribuye discrecionalmente en cascada desde la presidencia de la república entre los leales, no entre los capaces, y el modelo se reproduce en cada estado del país. El sistema que se resiste a cambiar a las nuevas reglas de transición publica con su argamasa de muchos problemas, algunos con raíces tan profundas que ya se nos hacen cotidianos, un ejemplo es la corrupción que esta institucionalizada, y a pesar que existan figuras políticas que digan que le han declarado la guerra y están limpiando al gobierno de esta, la realidad es que sólo se cambian las mafias, esto es, de ser empleado del viejo sistema ahora es empleador con sus traumas. Los grupos de poder agazapados ante la acción de líneas de poder del ejecutivo. Los actos de algunos más corruptas que otras, más descaradas o más discretas, pero lo que realmente pudre a este país es la impunidad.



La entidad mexiquense está lejos de alcanzar los estándares óptimos en transparencia La población sumida a la incertidumbre, del desempleo, inseguridad y la economía estática, con la amenaza de la globalización financiera cooperativa ante su modelo neoliberal. El Empoderar al ciudadano ( pacto social ) como medio de expresión social contra de las políticas económicas que han propiciado desgaste sistemático a la población, de una economía estancada en base a la macroeconomía de los capitales financieros y en la búsqueda de una administración más eficaz e eficientes. La desigualdad parece una decoración costumbrista y no la tremenda tragedia que significa la pobreza pertinaz, mal endémico de una sociedad excluyente, que condena a la marginación a más de la mitad de su población, al tiempo que permite acumulaciones faraónicas de riqueza. La naturaleza propia de la fracción IV del artículo 115 de las funciones de la Hacienda Municipal, así como mecanismos de control de leyes secundarias (ley de coordinación fiscal en sus niveles federal y estatal, y los convenios de adhesión, las leyes orgánicas de los municipios, las legislaturas locales y federales ante la pirámide, que esto podría ser una figura no piramidal en forma horizontal. La corrupción en México: Transamos y no avanzamos. Todos los días tienes que recurrir a influencias y contactos. INAI) espera informe de crédito de 3 mil millones de dólares, para construcción de nuevo aeropuerto.



El poder invisible fuerzas de poder el objeto visible de este poder y esperando los lobos alfa a la conclusión de esa corrupción que son parte, ahora la limpieza encarnada al estilo del lobo mayor y su control reverencial desde el mandato absoluto. Si el PRI pierde su fuerza local el próximo año, ya le puede ir diciendo adiós a cualquier posibilidad de competencia en la elección presidencial de 2024. Todo indicaría, entonces, que el otrora partido hegemónico hará hasta lo imposible para reposicionarse en 2021 y no sólo retener sus ocho gubernaturas, sino también ir por más. Incrementar su número de gobernadores, diputaciones federales, ayuntamientos y diputaciones locales. Tendría que echar toda la carne al asador. Jugársela como si esta fuera —que lo será— la última oportunidad para mantenerse como uno de los tres partidos más fuertes de México.En otras palabras, es la oportunidad de reinventar el mundo, una oportunidad que se presenta ya como casi una última llamada y a la luz de la situación actual como una posibilidad remota.



Esto porque, según Chomsky, incluso el resultado más inmediato de la situación actual, más que un espíritu de transformación socioeconómica basada en la conciencia de la interdependencia, la justicia y la igualdad, podría ser el siguiente: Estados que ejercen más control de sus ciudadanos, Estados policiales que sin embargo mantienen la lógica del mercado neoliberal, siguiendo modelos como el de Pinochet. De cualquiera manera, de acuerdo con Chomsky, la necesidad de replantarse lo que sucede está ahí y la posibilidad de cambiar el curso de la historia existe. ’Chomsky