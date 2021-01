El reclamo de Leocadio Ávila

Durante cuatro décadas ha apoyado a todos los candidatos de su partido (el PRI), ya sea como promotor del voto o como coordinador de campaña. Y desde cualquier trinchera ha apoyado las gestiones de los habitantes de Chilapa y de sus comunidades, ya que es un hombre que proviene de cuna humilde y está en contra de las injusticias.

En efecto, me refiero al profesor Leocadio Ávila Palacios, quien recientemente manifestó su intención de buscar la Alcaldía de Chilapa y que no permitirá ninguna imposición, ya que durante varios años ha sido un soldado leal al priismo y cuenta con un importante trabajo en territorio.

El Profe Leo –como lo conocen la mayoría de los chilapenses– es dirigente municipal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) desde hace 15 años, y es un político que le gusta hablar de frente y sin titubeos.

El pasado fin de semana y tomando las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, encabezó un evento y recibió el apoyo de más de 200 líderes representativos de las comunidades, delegaciones y colonias, a quienes les agradeció su presencia y de abrazar el proyecto que él encabeza para hacer de Chilapa un mejor municipio.

Destacó que el PRI ’no es un partido político malo’ y que tiene muchos amigos, tanto en su partido como en otros.

’Yo no estoy peleado con ningún ser humano que piensa diferente a un servidor, Leocadio siempre da la mano. Por eso en las planillas que vamos a formar quiero que figuren varios de los que aquí están conmigo’, dijo.

Hay quienes le han dicho que no se deje y luche hasta el final para ser candidato a la presidencia municipal por el PRI, y si dicho instituto político no lo postula lo apoyarán si renuncia y ’se lanza con otro partido’.

Lo ideal sería que la dirigencia estatal del tricolor analice su trayectoria y lo mida en una encuesta con los demás aspirantes a la presidencia municipal.

Lo que Leocadio Ávila reclama es ser valorado y escuchado por los dirigentes de su partido y evitar que el PRI se fracture en Chilapa en la elección que se avecina.

BETY, LA CANDIDATA DEL PRI EN EL DISTRITO 07 FEDERAL

Luego de registrarse como precandidata del PRI en el distrito 07 de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez agradeció a la dirigencia estatal de su partido y a la militancia priista por la oportunidad de participar en el proceso electoral, y refrendó su compromiso de trabajar en equipo con Mario Moreno Arcos, precandidato a gobernador de la entidad, así como con los candidatos a diputados locales y alcaldes.

Asimismo y ante decenas de priistas que la acompañaron el sábado en su registro, reconoció el trabajo que ha realizado el gobernador Héctor Astudillo Flores para restablecer la gobernabilidad en el estado de Guerrero, y por enfrentar de manera decidida la pandemia del Covid-19.

Vélez Núñez busca por segunda ocasión llegar a la Cámara de Diputados. En 2015 lo hizo a través de la alianza PRI-PVEM, y en esta ocasión será apoyada por la alianza PRI-PRD.

Y ante el gris papel que ha realizado el actual representante del distrito 07, el morenista Carlos Sánchez Barrios, es muy probable que se alce con el triunfo.

ENTRE OTRAS COSAS… El que sigue con la esperanza de que ser candidato de Morena a la gubernatura, es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien por todos los medios ataca al mentado ’Toro sin cerca’ (Félix Salgado Macedonio), ya que cree que éste es un ambicioso vulgar y que va en contra de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

