El reconocimiento de AMLO a Astudillo

Los que esperaban un distanciamiento o enfriamiento de la relación institucional entre el gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrán que entender que el estado de Guerrero no está para pleitos en este momento y que entre ambos gobernantes hay respeto y colaboración.

Se entiende que al interior de Morena haya personajillos frustrados e intolerantes que quisieran ver a un presidente de la República atacando y reteniéndole recursos al que gobierna esta entidad suriana.

A diferencia con otros mandatarios estatales –con quienes está confrontado políticamente–, López Obrador reconoce el esfuerzo que ha realizado Héctor Astudillo en los 58 meses que lleva al frente del Poder Ejecutivo estatal.

Por eso, cada vez que viene a Guerrero aprovecha para manifestar públicamente su reconocimiento al gobernador priista.

El pasado viernes 14 reiteró que entre ambos existe una buena coordinación. Y fue más allá:

’Me da mucho gusto estar en Guerrero y en Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores ha sido un gobernador ejemplar, un buen gobernador que está trabajando de forma correcta y por eso existen estos resultados en materia de seguridad a la baja’, señaló durante la conferencia mañanera que encabezó en las instalaciones de la Octava Región Naval.

El gobernador Astudillo, por su parte, mencionó que gracias a la coordinación que existe entre los gobiernos federal y estatal ’ha permitido que los números en materia de seguridad sí tiene una notable mejoría’.

Subrayó que los números ahí están y recordó que hace cuatro años Guerrero estaba en primer lugar y hoy en los últimos análisis, en el décimo lugar, especialmente en el tema de homicidios.

Además, le reiteró al presidente que para su gobierno han sido ’más importantes las coincidencias que las diferencias y que no nos anima el conflicto y sí nos estimula la colaboración’.

Uno de los reporteros que asistieron a ’La Mañanera’ le preguntó al presidente sobre el perfil qué debe tener el sucesor de Héctor Astudillo, ya que el próximo año habrá elección de gobernador en Guerrero.

López Obrador no quiso profundizar en el tema, pero destacó que un buen gobernante debe ser un buen servidor público que ame a su pueblo y no un fantoche.

Aseguró que sea del partido que sea el próximo gobernante, su objetivo principal debe ser una persona que de verdad quiera servir al pueblo, y que sus intereses personales ’importantes y legítimos’, no deben estar por arriba de los intereses de la gente.

’Guerrero debe seguir teniendo gobernantes de primera, pues Guerrero es mucho pueblo y el futuro gobernador debe estar a la altura del trabajo’, dijo y nuevamente puso de ejemplo al gobernador Héctor Astudillo.

La cortesía política entre AMLO y Astudillo, es evidente, pero va más allá todavía. El entendimiento y el trabajo por Guerrero los une.

AGUIRRE, MÁS VIGENTE QUE NUNCA

No cabe duda que el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero sigue influyendo en las decisiones del PRD y del PRI.

Resulta que dos de sus incondicionales fueron electos este fin de semana como dirigentes del Sol Azteca en la entidad y del tricolor en el puerto de Acapulco.

En efecto, me refiero al diputado local Alberto Catalán Bastida, y al ex senador de la República y ex diputado local y federal, Sofío Ramírez Hernández. El primero fue elegido el sábado como el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Guerrero, mientras que al segundo como presidente provisional del Comité Directivo Municipal del PRI en Acapulco.

Los que pensaban que Ángel Aguirre estaba fuera de la jugada electoral, se equivocaron. El hijo predilecto de Ometepec está más vivo que nunca y con ganas de participar como candidato a un puesto de elección popular para las elecciones del próximo año.

Por eso nunca es bueno subestimar a nadie, mucho menos en política, ya que ¡sorpresas da la vida!

Fuente cercanas al mentado ’Jefazo’ o ’Papa-Layo’ refieren que éste se ha reunido con la mayoría de los dirigentes partidistas de la entidad, a quienes les ha manifestado su deseo de armar una gran coalición en 2021 y de aparecer en la boleta electoral. ¡Zas!

Luego entonces, las designaciones de Alberto Catalán y Sofío Ramírez no son obras de la casualidad, ya que en política no hay casualidades, sino causalidades.

Y debe quedar claro también que Ángel Aguirre es un operador y líder político por excelencia… un tanque de la política –Rogelio Ortega Martínez dixit–.

ENTRE OTRAS COSAS… El que también estrena cargo es el ex regidor de Chilpancingo y ex integrante del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Mario Ruiz Valencia, quien el sábado rindió protesta como presidente del Consejo Estatal del PRD.

Ruiz Valencia es miembro de la corriente Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), que dirige el ex senador de la República y actual diputado local, Celestino Cesáreo Guzmán.

