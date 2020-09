El regidor Rodolfo Santillán no olvida sus raíces.

Por Lulú Mercado



Incansable y totalmente entregado al compromiso que tiene con los ciudadanos el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Rodolfo Santillán Huerta, en todo momento continúa haciendo equipo con el XLI Ayuntamiento capitalino que encabeza Francisco Javier Castellón Fonseca.



La mañana de este martes el regidor del Blanquiazul acompañó a la Secretaria del Ayuntamiento capitalino Magdalena Beatriz Mitre y al Director General de los Servicios Públicos, arquitecto Rafael Arvizu, en apoyo y respaldo de Luis Alonso Calata como nuevo Director del Rastro municipal, "estoy completamente seguro que dicho nombramiento será muy bien desempeñado por la preparación que tiene’.



Las actividades que tiene a diario el regidor Santillán Huerta, con los funcionarios municipales no ha sido impedimento de dejar a un lado el compromiso que tiene con los habitantes de la demarcación 10.

Prueba de ello es que, como lo prometido en campaña las visitas y reuniones en la demarcación que le entregó su voto, iban a ser de manera constante y lo ha cumplido

Este regidor, que le gusta ensuciarse los zapatos, no ocupa andar haciendo campaña en estos tiempos porque es un hombre entregado a su trabajo y trata de responder a la confianza y apoyo que le brindan los ciudadanos.



Y quienes lo conocen saben perfectamente que es un hombre de lucha, entrega y un gran amigo de todos, porque cada vez que ocupan su apoyo trata de solucionarlos sin poner etiquetas o condiciones.



Da gusto ver a este funcionario que no olvida sus raíces y a pesar de sus ocupaciones trata de darse un espacio y visitar a los campesinos que venden sus productos en el mercado H. Casas. De nueva cuenta la tarde de este martes se reunió con ellos, para saludarlos y reiterarles que está a sus órdenes.