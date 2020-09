El regreso a oficinas públicas y privadas en la Capital del país se prolongará aún más por pandemia

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 21, SEPTIEMBRE, 2020

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que el regreso a oficinas públicas y privadas en la capital del país se prolongará aún más ante la pandemia de covid-19.



Aunque se había determinado que en octubre el personal de oficinas públicas volvería a trabajar de manera presencial, Claudia Sheinbaum, dijo que no será así y agregó que en los próximos días dará más detalles sobre esta decisión.



La mandataria capitalina explicó que si bien se han abierto casi todas las actividades económicas al tiempo que se mantiene una estabilización de la pandemia, en el caso de bares, antros y oficinas se seguirá posponiendo su reapertura.



Mientras que la reanudación de actividades en el caso de las escuelas será hasta el semáforo verde.



Recalcó que esta semana se evaluará el impacto del programa de 158 colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria para determinar si continua la estrategia o son necesarios cambios.



’Ahorita lo que nos ha permitido es que no suban las hospitalizaciones, pero queremos que nos permita descender y si no es así estaremos diseñando otra estrategia’, indicó.