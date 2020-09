El regreso de Mike Tyson: Fecha, rival y cómo ver en Estados Unidos

El 11 de junio de 2005, Mike Tyson (50-6, 44 KO) perdió su última pelea ante el irlandés Kevin McBride, mostrando un terrible estado de forma. Quince años después, está listo para volver y con un estado físico envidiable.



El excampeón de los pesos pesados, a los 54 años, se pondrá de nuevos los guantes para un pelea de exhibición contra Roy Jones Jr. (51 años), en el mes de septiembre. En diferentes publicaciones, Tyson mostró que se estaba entrenando y muchos pensaban que se trataba de un regreso contra Evander Holyfield, eterno rival y con quien protagonizó el famoso incidente de la oreja mordida.



Sin embargo, el 23 de julio, Tyson subió un video a sus redes sociales, en el que anunciaba un combate con otro famoso, Roy Jones Jr. "Estoy de regreso", dice el enunciado del tuit.



I. AM. BACK. #legendsonlyleague. September 12th vs @RealRoyJonesJr on #Triller and PPV #frontlinebattle @TysonLeague pic.twitter.com/eksSfdjDzK



— Mike Tyson (@MikeTyson) July 23, 2020

A continuación todos los detalles de este combate y lo que debes hacer para verlo, si vives en Estados Unidos



¿Quién es el rival de Tyson?

Roy Jones Jr. es un boxeador estadounidense que se retiró en 2018. Fue muy exitoso en la década de 1990 y principios de 2000, venciendo a nombres reputados de la especialidad, como Bernard Hopkins (por el título Mundial IBF del peso medio) y John Ruiz (por el título peso pesado de la WBA). De hecho, fue nombrado "Boxeador de la Década de los 90" por la Asociación de Escritores de Boxeo de América.



Fue monarca en el medio, supermedio, semipesado y el pesado en al menos uno de los cuatro principales organismos que regulan el boxeo (WBC, WBA, IBF y WBO). Se retiró tras 29 años como profesional y con un récord de 66 victorias (47 KO) y 9 derrotas.



Las reglas

Será una pelea de exhibición a 8 rounds (regularmente son 12) y con guantes de 12 onzas (estos boxeadores suelen usar de 10). "Tyson y Jones Jr. no llevarán protectores en la cabeza. Estarán usando guantes de 12 onzas y no habrá jueces presentes para anotar la acción", afirmó Andy Foster, el director ejecutivo de la Comisión Atlética de California en el sitio Web Boxingscene.



Foster aclaró que "de esta manera no habrá un ganador, al menos que de alguna forma alguno de los dos sea noqueado o que uno de los dos no se considere apto para continuar". Si alguno de los dos boxeadores es herido de gravedad, se parará la pelea.



¿Cuándo y dónde pelearán?

La pelea se llevará a cabo el 12 de septiembre, en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California. Por ahora, no se habla de público o venta de entradas, por el coronavirus . La hora no ha sido asignada.



Cómo ver

La pelea anunciada con el título "Mike Tyson’s Legends Only League" se transmitirá exclusivamente en Triller, una plataforma de redes sociales, en la que los usuarios pueden crear sus propios videos. Artistas como Wiz Khalifa, Alicia Keys, Chance the Rapper, Mariah Carey las usan.



TMZ informó que Triller está preparando una docuserie de 10 capítulos sobre la preparación de Tyson y Jones Jr. Según los informes, se lanzarán dos episodios cada semana antes de la pelea de exhibición en la plataforma.



Puedes descargar la aplicación Triller a través de Google Play Store o Apple App Store. Una vez que la tengas instalada en tu teléfono, creas una cuenta.