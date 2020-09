El regreso de Ricardo Anaya

Para todos aquellos que anhelaban un político opositor con discurso y recursos para dar la réplica al presidente López Obrador, tal vez pudieran tenerlo en Ricardo Anaya Cortés, quien después de dos años de ausencia, anuncia su retorno a las lides políticas.



Joven, buen orador, con preparación y un estilo ortodoxo para el quehacer político, Anaya Cortés sorprendió y emocionó a muchos a finales de 2017 e inicios de 18, aunque pronto se desmoronó como los demás candidatos que contendieron contra el actual Ejecutivo federal.



El queretano hizo gala de una educación esmerada, tanto culturalmente como musicalmente, enseño una esmerada retórica, conocimientos de economía y le llegó a ciertos sectores de la población.



Pronto mostró que su estructura era demasiado frágil y en los primeros escarceos se desarmó. Primero desde las altas esferas del poder priista se le inició una investigación por enriquecimiento ilícito y después desde el primer debate mostro sus debilidades.



Anaya Cortes no fue adversario para López Obrador, quien se mofó de él durante los dos debates y el panista cayó abruptamente en las encuestas, quedando demasiado lejos del ganador de la contienda.



El golpe fue tremendo para el joven panista que irrumpió en la política nacional y en un sexenio brincó de una diputación federal a la presidencia de la Cámara de Diputados, al liderazgo de su partido y a la candidatura presidencial, ocasionando con ello un rompimiento dentro de la estructura del partido, provocando la salida de militantes como Felipe Calderón, Margarita Zavala y otras figuras de Acción Nacional, así como la molestia y el rompimiento con otros personajes que lo abandonaron en su aventura presidencial.



El alejamiento de Ricardo no bastó para que se olvidarán de él, ya que ocasionalmente recurría a la presentación de videos o alguna declaración para mantenerse vigente.



Si embargo, la irrupción de Emilio Lozoya con sus declaraciones lo trajeron de nueva cuenta a la discusión pública cuando fue acusado por el ex director de Pemex de la estela de corrupción sembrada por el gobierno priista de Peña Nieto.



La respuesta de Anaya Cortes fue demandar a Lozoya Austin, aunque un juez declaró improcedente dicha acción judicial, por haberla presentado ante una autoridad federal, cuando debió hacerlo ante una local.



Eso ocurrió recientemente, por lo que el ex dirigente nacional del PAN decidió retomar su actividad política y pretender ponerse al frente de una oposición que no atina a ocupar un espacio dentro del contexto nacional.



El regreso de Anaya Cortés se enmarca dentro del contexto del año electoral iniciado hace un par de semanas, que habrá de desembocar con los comicios para elegir a 500 diputados federales, 15 gobernadores y otras autoridades en los estados.



Lo que no queda claro es el papel que asumirá Anaya, toda vez que el actual dirigente del PAN, Marko Cortés, es uno de sus discípulos, aunque no de los más adelantados.



Ricardo podría optar por disputar la candidatura al gobierno de Querétaro con Mauricio Kuri, quien se ve como el futuro candidato del PAN o disputar una nominación a diputado federal, sea de mayoría o plurinominal o tratar de aglutinar a una oposición dispersa, lo que, tal vez, le diera la posibilidad de contender nuevamente por la Presidencia de la República.



****



Con la presentación de su segundo informe de actividades legislativas ante sus electores, el senador José Narro Céspedes se declaró listo para contender por la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas.



El legislador pretende encabezar una coalición entre Morena y el PT, más otros aliados que se sumen a su nominación, aunque sabe que dentro de su partido tiene fuertes adversarios como David Monreal Ávila (hermano de Ricardo Monreal Ávila), Ulises Mejía Haro (alcalde de la capital) y la también senadora con licencia Rocío Nahle, quien se sabe se esperará para contender por el gobierno de Veracruz.



La disputa será con Monreal, ya que Alfonso Ramírez Cuéllar no tiene la presencia suficiente en el estado para participar.



