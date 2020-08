El Regreso de Tyson

Hace un par de semanas el mundo del deporte, en particular del boxeo, recibió una noticia que ha caído como un balde de agua fría. Y es que el ex campeón del mundo, y una de las grandes figuras del cuadrilátero, Mike Tyson anunció su regreso al ring el próximo mes de septiembre. A sus 54 años de edad, y a 15 años de su retiro profesional, tendrá un combate de exhibición a ocho asaltos.



La pelea tendrá efecto el 12 de septiembre. Su rival será Roy Jones Jr, de 51 años. La contienda ya cuenta con la aprobación de la Comisión Atlética del Estado de California. Tyson muestra una forma física impecable, casi como en su mejor época en el boxeo. Antes de aceptar esta pelea, y durante muchos años, recibió millonarias ofertas para que se volviera a poner los guantes, inclusive en Australia le pidieron boxeara contra ex jugadores de Rugby. Otra de las propuestas fue tener un tercer combate ante Evander Holyfield, a quien le arrancó un trozo de oreja de un mordisco.



De esas propuestas ninguna aceptó. Fue hasta que hace unos meses tomó la decisión de pelear contra Roy Jones Jr. El combate se disputará en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles. Los boxeadores llevarán guantes de 12 onzas y todavía no se ha confirmado si se permitirá el acceso al público, pero se podrá ver a nivel mundial desde la plataforma de streaming.



Otra de las características que tendrá la función es que Tyson y Jones Jr. no llevarán casco. Tampoco habrá jueces presentes para puntuar los asaltos, es decir, el vencedor tendrá que obtener el KO. A todo esto aparece la pregunta de por qué regresa Tyson. Las respuestas pueden ser varias y de todas ellas queda descartada que lo haga por dinero; Hasta la fecha es un hombre con muchos millones de dólares en su cuenta bancaria. La conclusión es que lo hace por diversión y porque sigue estando profundamente enamorado de lo que mejor sabe hacer; boxear.