El represor Fernando Vilchis hará que MORENA pierda Ecatepec en 2021

La inseguridad se vive al día en Ecatepec



Ecatepec, Méx.- Este municipio es el más poblado en el país con un millón 707 mil 754 habitantes ( en el año 2016); de los cuales según datos oficiales el municipio rebasó los 10 mil contagios de Covid-19 y se ubicó como el primer lugar de casos acumulados en el Estado de México y el décimo segundo a nivel nacional. En el número de personas que han perdido la vida, como consecuencia de esta enfermedad, el municipio se ubica en el 5to. lugar nacional con mil 565 fallecimientos, además está entre los 50 municipios con más activos.



La inseguridad en Ecatepec se vive a cada momento, la delincuencia es muy grave, la percepción que tienen los ecatepequenses es el crimen, la violencia y los asaltos son el pan de cada día, no estamos seguros.



Al pueblo se reprime como ocurrió la tarde-noche de este miércoles 7 de octubre, cuando policías armados hasta los dientes y decenas de patrullas encarcelaron a pobladores cuando realizaban pintas que denuncian al alcalde porque miles de habitantes no tienen agua potable y carecen de alimentos por la falta de empleo tras la pandemia.



El descontento de la población es generalizado, 5 de cada 10 habitantes, viven en pobreza extrema. Los programas sociales simplemente brillan por su ausencia.



En la entidad mexiquense suman 415 feminicidios entre 2015 y 2020, donde Ecatepec encabeza el número mayor con más feminicidios 52; esto demuestra que en este municipio la situación cada vez está más complicada para los ecatepequenses no tenemos agua, señor presidente municipal.



Fernando Vilchis Contreras se ha convertido en un auténtico represor cuando la sociedad civil le exige que cumpla con sus obligaciones; pues reprime y lincha a todo aquel que no está de acuerdo con su forma de gobernar.



¡Y así se quiere reelegir en el 2021!



Movimiento Antorcha Campesina