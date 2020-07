El resultado del encuentro con el Presidente Donald Trump será benéfico para la recuperación económica de nuestro país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, agradeció el apoyo a migrantes que lo estuvieron acompañando durante su visita a Washington; afirmó que los resultados de su encuentro con Donald Trump serán benéficos para la recuperación económica.



El presidente, "consideró que fue una gira muy favorable por los beneficios para nuestros pueblos, para la nación; agradecerle a nuestros paisanos migrantes que estuvieron pendientes, algunos hasta nos acompañaron con sana distancia; agradecerles por su respaldo y confianza".



"Agradezco el apoyo de los empresarios mexicanos que nos acompañaron y los que no pudieron hacerlo pero manifestaron antes del encuentro su respaldo al gobierno que represento, agradezco su confianza; esto va a ayudar mucho lo del tratado a trabajadores y empresarios y a toda la población porque como lo hemos dicho se firma este acuerdo y entra en vigor el tratado en un momento oportuno cuando necesitamos activar nuestra economía que ha sido afectada por el covid-19".



El Ejecutivo federal señaló, no se trató tema del muro, porque la reunión era a partir de coincidencias

dijo que en su encuentro con Trump los temas se redujeron a lo económico; afirmó que el tema del muro no es un asunto que se evada, sino que no era tema de la reunión.



’Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos mediante el diálogo’.



Pero que ’no era un tema que nosotros no quisiéramos tratar, que no queremos tratar, agradecemos que no se haya abordado en lo público; en la cena hubo una expresión, pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo; en lo público se abordó lo del tratado y se habló de la cooperación en enfrentar la pandemia’.



EL CCE ENVIO CARTA AL PRESIDENTE



La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que Carlos Salazar Lomelín envió una carta al presidente para suscribir la posición del gobierno mexicanos frente a la entrada en vigor del T-MEC,

en donde habla de cómo tenemos que hacer este acompañamiento para lograr alcanzar todos los logros que tiene potenciales el T-MEC.



’Le expreso mi reconocimiento y felicitación por su exitosa vista de trabajo a la ciudad de Washington, reconoció la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con estados unidos, nuestro principal socio comercial y económico.



’Las organizaciones del sector privado mexicanos coincidimos con su mensaje, la visión sobre américa del norte expresada por usted en la casa blanca nos aliena a seguir trabajando juntos. Son momentos de responsabilidad y unidad, por lo que reafirmamos nuestra disposición a la colaboración’.



SE AMPLIARA CIERRE DE FRONTERA CON EU POR COVID-19

Por su parte Marcelo Ebrard señaló, debido a los aumentos en los casos de covid-19 en los estados del sur de Estados Unidos estarán reducidos los viajes en la zona entre ambos países hasta agosto.



’Lo que hace a la frontera, lo que tenemos es los estados del sur Estados Unidos, Arizona, Nuevo México y Texas, están en incremento, entonces nuestra perspectiva y de la secretaria de salud es que no sería prudente hacer una reapertura porque lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote, por lo que hacemos con las autoridades locales es que ese prolongue las restricciones de viajes no esenciales del 21 de julio hasta el mes de agosto, cuando ya tengamos un decrecimiento en Estados Unidos’.



EU CONTINUARA INFORMANDO SOBRE

`RAPIDO Y FURIOSO`



EL secretario de Relaciones Exteriores también informó, que el fiscal de EU seguirá colaborando en la información, por lo que la investigación aún se mantiene en curso.



’Evidentemente se recibió mucha información, información publicada y que no estaba; se puso a disposición de la FGR, ellos nos van a decir que les falta y lo que nos dijo la oficina del fiscal de EU que ellos nos van a proporcionar la información necesaria para que se concluya la investigación’.



INICIO PROCESO DE EXTRADICCION

DE TOMAS ZERON



Marcelo Ebrard dijo que el mismo proceso que se realizó con César Duarte para su extradición desde Estados Unidos se está implementando con Tomás Zerón en Canadá, pues éste es requerido por la autoridad mexicana para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



’El gobierno de México planteó en diversas ocasiones al gobierno de Estados Enidos que era muy importante que esa extradición (de César Duarte) se cumplimentara para que Estados Unidos no se convierta en una situación privilegiada para personas que deban dar la cara en México.



’Ahora estamos iniciando algo similar en Canadá con Tomás Zerón, impunidad no va a haber, cuando casos de esa naturaleza, la extradición ocurra’, dijo.