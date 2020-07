El retiro de unos puestos del comercio ambulante fue motivo para una trifulca entre autoridades de La Paz y comerciantes

La Paz, Mex.-La violencia en este municipio tal pareciera no tener fin, cuando no es provocada por el crimen organizado, es por parte de la inconformidad de la misma ciudadanía en particular de comerciantes inconformes ante la falta de capacidad y dialogo para gobernar por parte de la alcaldesa Olga Medina Serrano que al parecer el control se le escapa de las manos.

Como prueba de lo anterior, un grupo de comerciantes que se aposta sobre la avenida Puebla y carretera México-Texcoco, siendo aproximadamente las 04:15 de la madrugada del sábado 4 de los corrientes, un grupo de comerciantes acusaron ser víctimas de violencia por autoridades del gobierno municipal y la guardia nacional.

Quienes utilizando la violencia retiraron y destruyeron puestos de los comerciantes que servían como herramientas de trabajo a estos por por esta acción los mismos comerciantes se negaban y defendían sus puestos metálicos, por lo que se armó un zafarrancho entre policías y comerciantes resultando varias personas lesionadas y por lo menos tres personas detenidas entre ellas un menor de edad que fue remitido al Ministerio Publico Correspondiente.

Sin embargo en un boletín emanado de la oficina de prensa señala que el operativo ordenado por la presidente municipal Olga Medina, era con la finalidad de retirar seis puestos metálicos que no contaban con permisos correspondientes y que solo servían de almacenamiento de basura y de guarida para malandrines dedicados al asalto por las noches.

Agrega el comunicado, que fueron las autoridades de gobierno quienes resultaron afectadas al ser dañadas dos patrullas y un vehiculo particular.

El caso es que en este municipio no cesa la violencia y aunque el gobernador del estado Alfredo del Mazo Maza, ya tiene conocimiento del problema no hace nada, por lo que la población tiene temor que la violencia continúe si las autoridades correspondientes no hacen nada