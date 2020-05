El reto de Bonilla

Resuelto el diferendo sobre el tiempo en que habrá de gobernar Baja California, Jaime Bonilla Valdez, llegó el momento de ajustar sus programas y encarar los retos por venir, cumpliendo, dentro de lo que cabe, con muchas de sus ofertas de campaña.



Es cierto que su administración viene trabajando en ello, sin considerar si se quedaría dos o cinco años al frente del gobierno, pero algunos de sus proyectos no podrán ser cumplimentados dentro de su gestión, aunque si se podrán echar a andar.



Bonilla Valdez no puede desilusionarse por la decisión asumida por la Suprema Corte de Justicia, de la que dijo estar en desacuerdo, pero que habrá de acatarla y continuar desarrollando el trabajo como lo viene haciendo y que le da, según encuestas, un 60 por ciento de la aprobación de los ciudadanos.



Es cierto que una mayoría ciudadana del estado esperaba su período abarcara cinco años para llevar al cabo los programas establecidos en su proyecto de gobierno, pero los dos años servirán para sembrar la semilla que germine en los gobiernos siguientes.



Dos años de administración no son nada y aunque la intención que se persiga es la de empatar los comicios en los estados con una elección federal, sea la presidencial o la intermedia, donde se renueva la Cámara de Diputados, el acortamiento de los tiempos no ha traído, hasta ahora buenos resultados. El gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz que abarcó ese periodo fue totalmente desastroso y el de José Antonio (Tony) Gali en Puebla sirvió solamente para despejarle el camino a Martha Erika Alonso y afianzar el maximato de Rafael Moreno Valle.



En Michoacán, Fausto Vallejo no logró completar los poco más de tres años de su gobierno, el que resulto un fiasco, con sus ires y venires, con uno de sus interinos (Jesús Reyna) en la cárcel y uno de sus hijos señalado por nexos con los grupos delincuenciales.



En el caso concreto de Baja California, el gobernador Bonilla tiene pendientes para ejecutar durante el tiempo que le queda a su administración programas para la dotación de agua, continuar con su plan de desayunos calientes, iniciar la construcción de la carretera que cruce por la Península y recuperar lo más posible del dinero birlado por el anterior gobierno, donde su antecesor Francisco ’Kiko’ Vega está acusado de malversación de fondos y el uso de facturas fraudulentas.



Cuenta con un equipo de trabajo sumamente calificado y ya sin presiones de ninguna clase se podrá convertir en el mejor gobernante del estado, con todo y que su gestión conste de solamente dos años.



El reto para Jaime Bonilla Valdez es grande y de él depende que cumpla con su propósito.



*****



La decisión de sacar nuevamente al Ejército y la Marina a las calles no causó buen efecto y tampoco fue bien recibida por gruesos sectores de la población, que ven con recelo dicha medida que viene a empañar una pésima campaña a favor de garantizar la seguridad. Con todo y la emergencia sanitaria, la violencia sigue enseñoreada en todo el país, dejando cientos de víctimas, resaltando algunos estados en los que con todo y el reforzamiento de los elementos destacados no amaina.



Los críticos de la 4T, especialmente del renglón de seguridad, catalogan como un reconocimiento al fracaso de sus planes el sacar nuevamente a las fuerzas armadas para combatir el crimen.



[email protected]

[email protected]