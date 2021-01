El reto de la vacunación

Si bien el anuncio de la llegada de vacunas contra covid-19 alentaron la esperanza de que por fin se iba a poder terminar con la pandemia en México, la realidad es que aún se tiene que enfrentar un gran reto: organizar la aplicación a por lo menos 80 millones de mexicanos, ya que por el momento no pueden ser inoculados niños ni adolescentes.

Sucede que ya existe una programación para aplicar las vacunas, donde son prioridad todo quienes están en el frente de batalla contra el coronavirus, no solo médicos y enfermeras, también camilleros, laboratoristas y hasta personal de limpieza –sin incluir a directivos o administrativos–, posteriormente seguirán las personas de mayor a menor edad.

Según el cronograma ya empezó la aplicación de vacuna desde finales de diciembre y en los dos primeros meses del año, donde se espera inocular a aproximadamente un millón 135 mil integrantes del sector salud, es decir un promedio de 17 mil 197 personas diarias; de febrero a abril se espera vacunar a cerca de quince millones 400 mil adultos mayores de 60 años y más edad, lo que representaría atender a 173 mil 33 individuos cada día.

De abril a mayo se tiene programado que recibirán su dosis trece millones de personas de 50 a 59 años de edad, donde se esperaría inmunizar a 213 mil 114 individuos cada día; de mayo a junio correspondería el turno para 16 millones 300 mil mexicanos, de los 40 a 49 años, es decir atender a 267 mil 213 diariamente en promedio; y desde junio hasta marzo de 2022 se terminaría con los 158 millones de personas faltantes, cuyas edades sería entre los 16 y 39 años, para vacunar a 190 mil 789 cada día.

Es decir, se debe implementar una logística sanitaria nunca antes vista en la historia del país para alcanzar la meta e inmunizar a casi 104 millones de personas, donde literalmente un ejército médico deberá recorrer todo el país, incluso las comunidades más alejadas, por lo menos en cuatro ocasiones para lograr su cometido, según lo programado.

La duda es que si habrá el suficiente personal del sector salud para atender tanto las necesidades hospitalarias, en particular sí la demanda de espacios para contagiados continúa en puntos de máxima demanda, como para realizar las inoculaciones a las personas.

En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que a fines de marzo todos los mayores de 60 años ya estarán inmunizados, pero es difícil poder anticipar que se podrá cumplir con esa meta, por las complicaciones descritas..

Afortunadamente solo las vacunas de Pfizer requieren de un cuidado muy especial –requiere ser refrigerada a menos de 70 grados Celsius–, las otras resultan ser más manejables, lo cual facilitará su manejo, pero también será necesario que los responsables de aplicar las dosis cuenten con el apoyo de una vigilancia, a fin de evitar y controlar la presencia de personas que aún no les corresponde su turno acudan a exigir ser inmunizadas.

Recuérdese que desde los primeros días de aplicación de las vacunas, funcionarios de Salud han hecho trampa para que ellos y sus familiares las recibieran o, bien líderes sindicales han presionado para beneficiar a sus agremiados, sin descartarse que en varias regiones se registren acciones para intentar adelantar las inoculaciones, quienes ya son investigados y podrían recibir sanciones administrativas y hasta penales.

Por último debe considerarse la presunta desconfianza de las personas hacía la efectividad de las vacunas. Según el estudio ’Confianza en la Vacuna contra Covid-19 en México’, aplicada por la encuestadora Enkoll, seis de cada diez mexicanos estarían dispuestos a aplicarse la vacuna para evitar enfermarse de la Covid-19; aunque 27% de la población no está dispuesto a ser inmunizado y 12% no sabe o no se ha decidido.

Según esos resultados dos de cada tres adultos mayores de 65 años respondieron que sí se vacunarían, es decir 67%; detrás estuvo el grupo de jóvenes entre 18 y 24 años con un 62%, en tanto el sector menos dispuesto es el de adultos entre 55 y 64 años con un 56%. Por género, 67% de hombres y 56% de las mujeres aceptarían vacunarse.

También en la encuesta de Enkoll se concluyó que 30% de las personas cuestionadas reportó que algún familiar o conocido ha sido contagiado de la Covid-19, en tanto el 69% de los entrevistados emitió una respuesta negativa.

En la pregunta sobre la percepción de los encuestados respecto a las 120 mil muertes por Covid-19 en México, 83% respondió que los decesos por el nuevo coronavirus ’son muchos’; 13% respondió que ’son pocos’; y apenas 2% indicaron que ’no son nada’.

Sin embargo, a pesar de estas cifras y resultados, gran cantidad de personas han minimizado la pandemia y han decidido ignorar las recomendaciones sanitarias y salen a la calle, acuden a fiestas o reuniones. Ojalá y después no tengan que arrepentirse ni lamentarse por esas equivocadas decisiones.