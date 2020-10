El reto en México es una procuración de justicia profesional, comprometida con la ciudadanía: Olga Sánchez Cordero

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 23, OCTUBRE, 2020, 11:04

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO DE MEXICO





La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendó que el reto en México es una procuración de justicia profesional, eficaz y comprometida que vea de cara a la ciudadanía y abatir la impunidad.





Al encabezar el evento con motivo del Día del Ministerio Público, acompañada del gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; el fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez; y de la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez, la secretaria de Gobernación subrayó que al final del día, ’el reclamo de la sociedad es el acceso a la justicia, ese es el gran tema’.





México sería otro. El país cambiaría y podríamos lograr una imagen de esta nación como la que tuvimos hace algunas décadas. Hoy –continuó– tenemos que recuperar esa imagen, tenemos que ser ese país y gran parte es el trabajo de las y los ministerios públicos.





’Yo estuve 25 años en el sector justicia, lo conozco a profundidad, en sus entrañas y por eso cuando llegué a Gobernación lo primero que pensé fue en una unidad para el fortalecimiento de justicia en el país, sobre todo, en los estados porque estaban olvidados e invisibilizados; la mayoría de las personas quieren acceder al sistema de justicia en sus estados, en sus municipios, ahí es donde quieren la respuesta inmediata’, expresó.





Dijo que el sistema de justicia no es glamoroso como lo es una obra pública, pero cuando el sistema de justicia empieza a fallar es cuando sale a la luz lo importante de rescatar el sistema de procuración e impartición, ’porque sin eso, no importa lo demás. Eso es lo más importante, eso es lo que la gente quiere, es lo que la población desea, un sistema fortalecido de procuración e impartición de justicia en donde se les atienda, se les escuche, se les protejan sus derechos. Y eso es lo que están haciendo ustedes’.





Afirmó que el reconocimiento es para ellas y ellos, quienes día a día trabajan incansablemente para que las personas tengan esta respuesta. Y eso es lo que hay que reconocerles a todas y todos. ’No saben la satisfacción que me da estar con ustedes y compartir con ustedes estas palabras en ésta, su Secretaría de Gobernación; mi respeto, mi reconocimiento a cada uno de ustedes, al fiscal general del estado y al gobernador por esta cruzada que ha emprendido para darle a su pueblo justicia’.





En su intervención, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, subrayó la importancia de trabajar en unión, ’no divididos, sino unidos es que podemos encontrar el México al que todos aspiramos’.





Tras agradecer a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ’la deferencia al recibir a mujeres y hombres que todos los días defienden a México; defienden a la República y, lo más importante, defienden a sus ciudadanos’, se refirió a los retos que enfrenta el país.





Expresó que ’Oaxaca ha tomado partido, y su partido es México; por eso, en este momento en que México requiere de definición, hemos decidido cerrar filas con el presidente de la República y con el gobierno federal’.





Recordó la propuesta presentada el pasado 27 de junio ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de incrementar la eficacia de la letra del Derecho, al combatir la impunidad y fortalecer los derechos de las víctimas.





Para mí –resaltó el gobernador de la entidad– es un privilegio ver cómo en los hechos la República se fortalece. El federalismo que queremos para México es el del diálogo, y hoy tiene que ver con mujeres y hombres que desde su trinchera asumen siempre la tarea de luchar por la mejor causa del país que es su ciudadanía’.







Fueron reconocidos 41 integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que durante 2020 sobresalieron en el desempeño de sus funciones como agentes en 14 categorías de orientador e investigador, así como especializadas y especializados en asuntos de género, en delitos de alto impacto, homicidio y secuestro.





Asimismo, en justicia para adolescentes, atención a víctimas y a la sociedad, y sistema tradicional, así como por destacada trayectoria y labor de investigación.





Recibieron distinción 35 ministerios públicos en activo y dos jubilados, además que se reconoció a las dos mejores unidades de investigación en asuntos de género y delitos de alto impacto, y dos reconocimientos póstumos a agentes que fallecieron este año.