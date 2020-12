EL RUMBO DEL PRD PAN Y PRI EDOMEX AL 2021

"Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Bertrand Russell

La filósofa catalana Marina Garcés: nos invita a una adoptar una actitud de alerta y acción frente a las credulidades y falacias de la actualidad, en específico frente a todos aquellos discursos anticientíficos o aquellos que buscan soluciones rápidas sin partir de una reflexión o un análisis riguroso del mundo en el que vivimos. Lo que realmente importa son las relaciones que podemos establecer con esa información de manera que pueda convertirse en conocimiento, para así, contribuir a la transformación hacia un mundo mejor y más justo. Uno de los objetivos de la ciencia.



Los ciudadanos políticos se trasladan a electores Morales en base al consenso y consciente de nuestra ciudadanía liquida que PRESIONA a las cúpulas de poder en no votar a malos gobiernos a causa de su ineficiencia. Esto votar con tu conciencia .una novedad americana. Las presiones a los miembros del colegio electoral son amenazados producen miedo, la ciudadanía fanática los presionaba .Elementos. La cultura consciente, ética, colectiva y valores vs medios de compra de voluntades.



Las acciones de consenso y voluntad Política de establecer equilibrios en el poder legislativo con su agenda de gobierno para todos, las diferencias se han consensado a nuestro sistema democrático, a través de la política como forma de gobierno a través del sistema de partidos políticos con nuestra democracia imperfecta. La convivencia e interacción de cada región del país que permita mejores alternativas de salud, educación, fuentes de trabajo y el ataque a la inseguridad con normas eficientes e eficaces.



Los elementos y su Territorializacion de la población con su estado de ánimo y a las causas de interés de la población en temas medulares de seguridad, el empleo, la salud. El Partido de la Revolución Democrática (PRD/ LA COYUNTURA Y CIRCUNSTANCIA ESTA ,SOLO VOLUNTAD NECESARIA DE PODER ROMPER ESQUEMAS ANTIGUOS ) instaló la Comisión Política de Estrategia Electoral que, independientemente de personas, tendrá la responsabilidad de definir el rumbo de cara a los procesos electorales del 2021, sin embargo se dejó en claro que en el estado de México se está trabajando bajo la lógica de los acuerdos nacionales que impulsan una gran coalición, misma que no se está materializando para la elección de miembros de los ayuntamientos y diputados locales. Los miembros del PRD. Cristian Campuzano, Javier Rivera Escalona, así como Omar Ortega Álvarez, presidente, secretario General y coordinador de los diputados locales, respectivamente, se refrendó que dentro del proyecto de coalición con los partidos ,el partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), se analiza que involucre 150 Distritos, y 26 para el estado de México. A la vista la mano de morena en establecer control de voluntades en base de formas anti democráticas de cada región del país. Aquí dependerá de la habilidad de poder surcar la ave del pantano ante las tentaciones económicas y de grupos de poder de cada distrito y municipio; la lección del 2018, hoy no hay nada para nadie para el 2021, esto dependerá de la operación política y de reposicionamiento de los actores.



En Edomex irían juntos en 26 Distritos Federales del estado de México en el supuesto de 10 para el PRI, 9, Pan y 6 al PRD. Los objeticos claros con candidatos políticos con perfiles de identidad, arraigo y honestidad, esto permita surcar el fantasma del Abstencionismo y la apatía ciudadana de esta sociedad liquidad, la incertidumbre sembrada de los partidos, por la causas de una pandemia que ha producido muertes, a un sistema de salud colapsado. La designación de consenso de perfiles bien definidos y no a la re ciclación de perfiles del viejo cuño, romper estos estigmas de poder empoderar a los partidos dependerán de acuerdos y una agenda de gobierno en común.



Para la contienda de miembros de los ayuntamientos y diputados locales. Los tiempos para la elección de diputados federales. El registro interno de aspirantes a diputados federales será del 11 al 15 de Enero; la instancia nacional validará los mismos el 24 del mismo mes, para que la precampaña se desarrolle del 25 -al día siguiente- al 16 de Febrero del 2021. El ocho de Marzo del 2021 se celebrará un Consejo Estatal electivo, tomando en cuenta que el PRD está inmerso en una coyuntura de carácter nacional, derivado de la cual en el estado de México se generará una política de alianzas eficaz. El 23 de diciembre es el plazo máximo que tienen los partidos para suscribir los acuerdos de candidaturas comunes y coaliciones electorales. El presidente Municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, da resultados, porque está comprometido con el bienestar de las personas y eso ha quedado demostrado a lo largo de cinco años de trabajo al frente de la administración municipal.

Las circunstancias de una nueva realidad de la distribución del poder y al fenómeno del 2018 con AMLO, el intereses fundamental de controlar el congreso federal y ser el encargado de los filtros a las diputaciones federales de los distritos electorales 300 y sus 200 plurinominales, la cauda de la carga que tiene el partido en el gobierno en sus acciones de gobierno. Por ejemplo el estado de México tiene 41 diputados federales y si su votación es bastante les permite tener mínimo 15 diputados plurinominales para los partidos y poder acomodar a sus incondicionales en los congresos, el poder ejecutivo local en la misma tónica de sus 45 diputados de mayoría y 30 de representación proporcional le permita sus objetivos de administración pública. La horda de la búsqueda de la joya de la corona en el 2023 y tener vigencia a sus cartas.



La mano la tiene el ejecutivo federal con más de 248 diputados y sus aliados (PT.PES) y sus congresos locales de 20 que son oposición a los ejecutivos locales. El poder invisible de la polarización con su encargo en apostar al canto de las sirenas y sus ciervos de la nación en el 2021. La respuesta se verá en la elección del 2021, el mensaje social es claro y preciso a la conducta del poder soberbio y enviciado conforme al último termómetro de las elecciones de Hidalgo 84 presidencias municipales y Coahuila 25 sus diputaciones locales, donde morena fue barrido.



En 30 estados serán 1,023 diputaciones locales en 30 entidades. Excepto Coahuila y Quintana Roo. Ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades. Excepto Durango e Hidalgo. El coordinador de los diputados locales del Edomex del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Sámano Peralta, es otro de los personajes públicos que tendrá un cierre de año importante, pues fue clave como interlocutor del Ejecutivo frente a la mayoría de Morena. El parido Morena de movimiento con sus migraciones camaleónicas busca mantenerse en el 2021 como poder público de intereses. Ya firmó un acuerdo de te intención de alianza en dos estados, Guerrero y San Luis Potosí, con el PVEM (cederá a las líneas piramidales de su dirigencia nacional ,con convenios holgados ) , el PT y Nueva Alianza, que tiene registro de partido local.