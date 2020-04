El Salvador oculta información sobre los 30 mdd que México les dio para sembrar árboles

’Irresponsable’, así tachó el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele al Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, luego de que asegurara que 12 salvadoreños con COVID-19 abordaron un vuelo de México hacia su país este lunes pasado; después se supo que ninguno viajaba enfermo y que el vuelo venía de Chicago, haciendo parada sólo en el aeropuerto.



Bukele hizo la declaración como si "a simple vista" pudiera detectar el virus.



De inmediato tuiteó y dijo que el avión no aterrizaría en su país, que cómo les habían permitido abordar el avión. El Canciller Marcelo Ebrard respondió también por Twitter. Le dijo que dicho vuelo fue cancelado antes de salir de territorio mexicano luego de que en El Salvador se prohibiera la entrada de personas de origen extranjero a su país el pasado miércoles.



Pero aún así, Bukele siguió respondiendo: ’Otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreña acusado de corrupción, al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos hace unos días. Mientras tanto, el tema que nos atañe’ y puso el link del comunicado de la Aerolínea Avianca, que llevaba el vuelo en cuestión.



No especificó tampoco a qué fugitivo se refirió, pero puntualizó que los jóvenes salvadoreños en cuestión eran su responsabilidad, pero que no podía permitir ’que los suban junto a otros 200 pasajeros y tripulación, sin ni siquiera avisarnos y tenernos que enterar por fuentes no oficiales’.



En cuanto a información en fuentes oficiales, también hay un pendiente y es sobre la transferencia de 30 millones de dólares que hizo México en julio de 2019 para implementar en El Salvador el programa Sembrando Vida, con el objetivo de crear fuentes de empleo en ese país y así disminuir los índices de migración hacia Estados Unidos.



Ese acuerdo formó parte de una serie de compromisos de México con el Gobierno de Donald Trump para calmar la amenaza de incrementar 5 por ciento los aranceles.



El Canciller Marcelo Ebrard y el Presidente Andrés Manuel López Obrador viajaron en julio de 2019 a Tapachula, Chiapas, para reunirse ahí con Bukele. En el evento se presumió que esos 30 millones de dólares se traducirían en 20 mil empleos ’para que nadie tenga que salir de su país’. Incluso plantaron árboles.



Luego el Gobierno de México anunció que del 6 al 8 de noviembre, durante la primer etapa de la implementación de Sembrando Vida en El Salvador, se inscribieron más de 200 participantes en el programa de fomento al campo, según la información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).



Pero en El Salvador, la información fue declarada como inexistente y reservada. El portal de transparencia del Gobierno de El Salvador tiene tres solicitudes de información sobre los 30 millones de dólares y en ninguna ha informado sobre el destino del dinero. Daniela Barragán | SIN EMBARGO