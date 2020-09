El SAT afila sus herramientas para recaudar más impuestos en 2021

Ciudad de México. 22 septiembre, 2020.-El gobierno ha prometido que en 2021 no subirá los impuestos en términos reales, pero sí planea recaudar mucho más. En el proyecto de presupuesto para el próximo año, ya destaca la intención de mejorar la recaudación de impuestos a través de métodos más persuasivos con los contribuyentes por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



’La reforma va enfocada a la fiscalización y a la persecución de los contribuyentes, se ve más la persecución al contribuyente que la corrección de algunos errores’, comentó Salvador Rotter, académico de la facultad de empresariales de la Universidad Panamericana y Contador Público Certificado, al ser cuestionado por las propuestas contempladas en el Paquete Económico 2021 que debate el Congreso de la Unión.



La recaudación de impuestos para el sector público se ha visto mermada este año a causa de un menor crecimiento en la economía, frente a ello la autoridad fiscal ha reforzado y encaminado acciones para la fiscalización y cobro de impuestos a las empresas, lo que ha ayudado a mantener a los impuestos como fuente principal de recursos del sector público y compensar la caída de ingresos.



Para 2021, en vista de una recuperación económica lenta, especialistas advierten que habrá acciones más fuertes por parte del SAT para la recaudación de impuestos y la fiscalización.



En el periodo enero-julio del año en curso, la recaudación de impuestos cayó 0.8% real anual, mientras los ingresos petroleros se hundieron 39.2% real anual. Para 2021 se espera que los ingresos tributarios del gobierno federal crezcan 5.7% real anual en comparación con lo que se prevé recaudar para el cierre de 2020, de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica de Hacienda.



Como parte de los cambios para mejorar la eficiencia tributaria se encuentran modificaciones como la del artículo 5to, apartado A del Código Fiscal, referente a la razón de negocios, en este ya se estipula que si la autoridad considera que un contribuyente hizo un gasto que no es razonable para generar negocio esta puede reclasificar el gasto y determinar la no devolución de impuestos, en el Código Fiscal, no queda claro, pero se abre la posibilidad de fincar una responsabilidad de tipo penal al contribuyente, para los cambios para 2021 se busca aclarar esta parte, advirtió el académico.



Lo grave de esta situación es que ’aquí no estamos hablando de un contribuyente que metiera facturas falsas o que hiciera cosas truculentas, estoy hablando de un contribuyente que podría tener alguna erogación, y que la autoridad considere que no es razonable, ahora no solo eso, si se aprueba este cambio podrá fincarse una responsabilidad de tipo penal, cuando estas se implementan en caso de delitos, y no por una consideración de la autoridad’, agregó Rotter.



’Si bien no existe una consecuencia en materia penal que derive directamente de la aplicación de la regla general antiabuso en sí misma; en caso de detectar conductas que puedan constituir un delito, dicha situación debe ser considerada como una cuestión independiente a la recaracterización de operaciones, dando lugar a un procedimiento penal. Es decir, los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes estarán limitados a las contribuciones y sus accesorios, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse en la comisión de delitos previstos en el Código’, refiere por su parte la firma consultota KPMG en un análisis a las Reformas fiscales 2021.



También se prevé continúe la aplicación de estrategias persuasivas del SAT para el cobro de créditos fiscales a las grandes empresas. Sin embargo este tipo de acciones no son consideradas redituables a largo plazo porque son cobros de una sola vez o no recurrentes, además de que inhiben las inversiones extranjeras y nacionales, consideró por su parte Enrique Díaz-Infante, director del programa del Sector Financiero y Seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).



También hay cambios en medidas, derivados del abuso de malas prácticas fiscales como la facturación falsa, por ejemplo si el contribuyente pide una devolución de impuestos, pero este no se encuentra localizable en el domicilio final se considerará como una solicitud no presentada, lo que afectaría más a trabajadores independientes. También se propone la utilización de sistemas de georeferencia para la localización de domicilios.



’En los casos en los que se tenga por no presentada la solicitud de devolución bajo los motivos antes expuestos, no se considerará como una gestión de cobro que interrumpa el plazo de prescripción de la obligación de la autoridad para devolver dichos saldos a favor’, refiere información de KPMG.



Cabe resaltar que cuando la autoridad indaga casos de delincuencia organizada o lavado de dinero, es posible intervenir líneas telefónicas.



También se busca que la autoridad fiscal tenga mayor comunicación con el contribuyente pues como parte de la miscelánea fiscal 2021 se plantea que el SAT pueda enviar mensajes de interés a los contribuyentes a través del buzón tributario y, de la misma manera, que las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario lo consulten dentro de los 3 días siguientes a que reciban un aviso de la autoridad fiscal, mediante cualquiera de los medios de contacto registrados por el contribuyente que pueden ser el correo electrónico y el número de teléfono celular.



Además amplían de 10 a 20 días el tiempo para que la autoridad pueda emitir la resolución al ejercicio de sus facultades dentro del trámite de devolución.



En materia de comercio exterior incorporan como presunción del delito de contrabando la conducta relativa a la omisión del retorno, transferencia o cambio de régimen de las mercancías importadas temporalmente a México.



Adicionalmente, como parte de las regulaciones que iniciaron el año pasado para el cobro de impuestos a plataformas digitales, se añade el cobro de IVA a la venta de muebles que se haga por este tipo de plataformas, algo que puede parecer poco justo para quien compra y vende, pues la venta de muebles usados no genera IVA cuando se da de manera presencial, explicó el académico de la Universidad Panamericana.