El Secretario de Justicia Estatal indica que el GEM da atención jurídica y psicológica a mujeres que se manifestaron en Ecatepec

Manifiesta que el Gobierno del Estado de México no está de acuerdo con el uso de la fuerza.



Toluca, Estado de México, 11 de septiembre de 2020. El Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro, informó que las 13 mujeres y los tres hombres que fueron detenidos en el desalojo de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec, ya fueron liberados, y se les brinda la atención jurídica y psicológica necesaria.



Rodrigo Espeleta indicó que el Gobierno del Estado de México no está de acuerdo con el uso de la fuerza y acompañará a las mujeres que deseen interponer alguna denuncia por estos hechos, además de que se abrió un canal de comunicación para atender sus necesidades.



’Lo estamos haciendo a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya están abogadas y abogados designados para poderles dar ese acompañamiento’, detalló.



En entrevista radiofónica, el funcionario estatal dijo que la acción del desalojo estuvo a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), institución que es autónoma al gobierno estatal, y que actuó por considerar que existía o se actualizaba un delito de flagrancia.



’En opinión de esta Secretaría del Gobierno del Estado, la solución tuvo que haber sido distinta, es decir, tenía que haberse entablado un diálogo cuando esto fuera posible y el tiempo que tomara, es decir, que se mantuvieran ocupadas las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta que se pudiera entablar un diálogo, lo suficientemente constructivo para que se pudiera desocupar este inmueble’, puntualizó.



Señaló que el Gobernador Alfredo Del Mazo ya expresó el desacuerdo de la detención y el desalojo de las mujeres, ya que para el gobierno estatal no era la forma adecuada de resolver la situación.



’La instrucción del Gobernador es que atendamos de inmediato, sin perjuicio de las reuniones que podamos tener en lo sucesivo con el Gobernador, con el Secretario General de Gobierno, con un servidor, por supuesto, y estamos en contacto con las integrantes de este colectivo para ponernos de acuerdo y ver en qué momento podemos tener la reunión’, sostuvo.



Espeleta Aladro agregó que en caso de que algún servidor público haya hecho uso excesivo de la fuerza o violado los derechos humanos, será sancionado.