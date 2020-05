’La educación es el instrumento su libertad que permite establecer las metas de la vida en su entorno social con sus retos, metas en base a la actitud y valores de cada ente social .La expresión en las obras de arte de GOYA en plasmar la muerte, el miedo y la vejez de madurez de reflexión y ¡el cómo¡ se ve la vida misma en esta etapa de su peregrinar del mundo terrenal de su época. La cultura es producto de la educación, es vida la luz del tiempo: Aprender a lo largo de la vida, somos materia, la violencia es fruto de la ignorancia; la educación es libertad, expresión, razonar, el vigor mental se adquiere a través del tiempo. La educación da un desarrollo determinado por eso somos hijos del tiempo. La vida libre educada de un rejuvenecimiento continuo. La voluntad creativa es una cualidad de la condición humana, actitud, carácter. El miedo se vence a través de la libertad, educación, actitud permite romper esos estigmas .La fuente de la vida es la historia que permita construir el presente hacia un futuro de esperanza. La transmisión del conociendo es la semilla de la vida. El envejecimiento es una virtud y la muerte es un estadio de vida. El envejecimiento con la cultura y la muerte es preparar la muerte que es la extinción de la luz. ...!!!. La muerte ni es pensable, la vida es pensable, el envejecer antes de tiempo de un joven sin aprender, educarse o sea, jóvenes viejos ante la a vida de pérdida de su esencia su libertad, actitud, educarse !!!!!. Ejemplo .Nadie quiere llegar a ser viejos o sea la vejez se adquiere. Con el tiempo ! . Todo quehacer político de las personas establece una visión de su entorno o la ambición por el poder y ser su instrumento de esa pobreza mental y deficiencias de formación de vida, el poder en sí mismo es medio de poder acceder a la representación democrática. ’Emilio Lledó



El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región.



En este sentido, planean combatir esta desigualdad [ ’mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa.’]. y injustica que es un medio de empobrecimiento social .



ACTOS DE PREVENCIÓN EN EL TINTERO: Las adicciones siempre han sido un tema político que ha estado estigmatizado en nuestro país, y sobre todo en las últimas administraciones en las que se ha recrudecido la narrativa moralista de las drogas, es decir, de verlas como algo nocivo per se para la sociedad. No se han respetado los derechos de los usuarios y, por el contrario, se los han venido restando, La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones busca erradicar el estilo punitivo y criminalizante con el que a través de los años se ha intentado combatir el problema del consumo de drogas en México para atenderlo desde una perspectiva de salud integral de la mano de la cultura y el deporte. Texcoco un municipio con grandes impactos de desigualdad social y de justicia, si no se toman estos puntos quedara en acciones ineficientes.



La creación de empleos remunerados (en situaciones de necesidad e instrumento de políticos mercantilistas, atraer más empresas, mejorar la conectividad y hacer uso responsable de los recursos naturales como el agua y bosques. La necesidad de establecer un plan de desarrollo copartícipe con los dos niveles de gobierno (federal y estatal), por situaciones de manejo de los recursos públicos de forma discrecional y centralista. Se repliega el Gap en el senado para su operación: la polarización obliga a establecer nuevas formas del ¡cómo¡ y ¡para donde ¡el poder del Edomex con sus tres fuerzas internas de acciones desde los denominado puros ,los Zenteno , los Gapos y las fuerzas externas de los presidentes municipales ,de Tlalnepantla, el desgarriate en las asambleas de octubre, Higinio Martínez regresa al Senado de la República a lo posible lo negociable sin importar los medios ante Alfonso Ramirez . La decisión del INE y la resolución del tribunal electoral dl Edomex de la invalidez de todo acto fuera de estatutos d morena y línea del poder invisible. Los objetivos inmediatos dar forma a un partido de movimiento e integración como tal, desde su etapa de afiliación, credencialización y la designación de sus dirigencias estatales y nacional a través de la encuesta.



La lucha endógena por el control del partido y sus posibles acuerdos de ´poder territorial, esto es, que el poder emanado en el 2018, se ha fragmentado en incertidumbre a causa de todo tipo de acciones de control e intereses; la ciudadanía actuara de acuerdo a su estado de ánimo en el 2021. La tarea del presidente interino de morena por disposición del tribunal federal electoral: Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que su designación es un primer paso rumbo a la renovación del partido. Morena se conformó con ciudadanos de a pie de buenas intenciones y con depredadores del poder, con militantes resentidos de todas las ideologías de los distintos partidos políticos a los que traicionaron y abandonaron. Las conductas de funcionarios públicos en otras administraciones decepcionados buscaron albergue en dicho movimiento y de gente convencida que deseaban un cambio de timón. La meta era ganar y apoderarse de la presidencia de la república en 2018 y lo lograron por el hartazgo ciudadano, gracias a la corrupta gestión que encabezó Enrique Peña Nieto. ’ --La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder ’José de san Martin.



La renta política. La desigualdad sociales al ingreso de baja remuneración entre uno y dos salarios mínimos, con un ingreso inferior a cinco mil 300 pesos mensuales. 15 millones de jóvenes, de 15 a 29 años de edad, que ya trabajan o realizan alguna actividad económica. Equivalentes a seis millones 150 mil personas, menores de 30 años con una carrera o maestría, que viven en condiciones de pobreza. Con la reforma laboral y la figura de la subcontratación se perdió la calidad de vida, quienes ganaban más de cinco salarios, los que perdieron su trabajo y ahora ganan hasta la mitad. Esto nos da un total de 9 millones 322 mil personas bajo la línea de perdida de bienestar y calidad de vida poco a poco pues, la realidad ha terminado por imponerse y colocar las cosas en su lugar.