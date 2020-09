El Sector de los trabajadores tiene temor ante el negro panorama que se avecina en contra de los mexicanos

+Obreros temen un duro golpe económico



+Lozaya negocia con refrito de la Fiscalía



+Notimex acusa penalmente a dirigente



QUADRATIN MEXICO



CIUDAD DE MEXICO .- En el sector de los trabajadores se han lanzado todas las alertas posibles ante el negro panorama que se avecina en materia de empleo y en el sector económico, pues el daño que generara la pandemia y la fuga de capitales dará a México un golpe que será histórico, como lo ha planteado el propio secretario de Hacienda y el sector patronal.



Mientras que la Confederación de Trabajadores de México que encabeza el senador Carlos Aceves del Olmo resaltó en su medio informativo que el Banco de México (Banxico) recortó su pronóstico del PIB para este año y reconoció que existe la posibilidad de que el desplome de la actividad sea de hasta 12.8% este año, sin posibilidades de que se recupere el empleo y se multiplique el número de pobres.



Por su parte el Primer Vice presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis señaló que en el sector de los trabajadores hay una gran preocupación por el futuro económico del país, el desempleo y la falta de dinero para millones de trabajadores que no ven ninguna opción para atender las necesidades de sus familias.



Además a esto hay que sumarle los millones de trabajadores informales que siguen en la calle sin poder trabajar y con una serie de medidas de seguridad implementadas por las autoridades para procurar evitar la proliferación de la pandemia.



El dirigente sindical, también secretario general de la COR señalo que los planteamientos hechos por el funcionario del gobierno federal, solo confirman lo que el movimiento obrero ha señalado y que lamentablemente no han sido escuchado.



Al presentar el Informe Trimestral, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que no tienen un escenario central ante la persistente incertidumbre asociada a la pandemia del Covid-19, y la que persiste sobre un tratamiento o vacuna. Por ello, volvieron a presentar tres escenarios, sin otorgar probabilidad de cumplimiento a ninguno de ellos, y en todos supone una caída más aguda del producto.



Precisó que el escenario que contempla una recuperación en forma de ’V’, supone que la actividad económica registrará una caída de 8.8% este año, que es casi el doble de la prevista por ellos mismos en mayo, que era también negativa en 4.6 por ciento.



Este escenario supone ahora una recuperación de 5.6% para el 2021, superior a 4% anticipado hace tres meses.



El segundo escenario, con una curva de recuperación en forma de ’V profunda’, Banxico prevé un desplome de 11.3% en el PIB de todo el 2020, que supone una caída mucho más aguda del -8.8% que proyectaron en mayo.



De completarse, la recuperación de la tasa para el 2021 será de 2.8% positivo, que es mucho más moderada a 4.1% estimado por ellos mismos hace tres meses.



En el tercer escenario el panorama que contempla una recuperación en forma de ’U profunda’, para el que anticipan ahora una caída de hasta 12.8% en el 2020, lejos de -8.3% previo; y con un rebote de 1.3% para el año que viene.



Díaz de León detalló que como la pandemia está en proceso y persiste alto grado incertidumbre en elementos de salud y económicos no es conveniente presentar un escenario central principalmente por tres elementos: la duración de la pandemia, el riesgo de rebrotes así como la incertidumbre de poder contar con un tratamiento y vacuna.



Explicó que lo anterior supone que la debilidad de la actividad económica causada por el choque en el primer semestre de 2020, se extiende durante el resto del año, derivado de una posible intensificación de la pandemia o del resurgimiento de mayores brotes a nivel mundial, además de afectaciones más persistentes en la demanda y en la oferta.



Hay que recordar los señalamientos del secretario de Hacienda Arturo Herrera quien destacó que ’hay indicios de recuperación para el tercero y cuarto ciclo, que podría hacer cerrar el año con una caída de 7.4 por ciento del PIB, la más fuerte desde las crisis de 1932, 1994 y 2009, y que la cifra se precisará cuando entregue el paquete económico 2021 a la Cámara’.



Y que además ’ya no habrá ‘guardaditos’. La mayor parte van a ser utilizados este año y no nos dará espacio, no vamos a tener el año que entra ese colchón que había por todos lados, fundamentalmente en fideicomisos; había que utilizarlos’…..



NEGOCIA LOZOYA CON REFRITOS EN FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Las pruebas sobre el financiamiento electoral de Odebrecht en 2012, que Emilio Lozoya entregó para no ser encarcelado, estaban en poder de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) desde septiembre de 2018, según consta en un expediente obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado destinar el dinero aportado por Odebrecht en 2012 a pagar los servicios de 10 asesores electorales de la campaña del PRI en aquel año.



Lo que no contó –y que la Fiscalía ya sabe– es que para ocultar los pagos ilícitos provenientes de Odebrecht, el propio Lozoya acordó con los asesores políticos de la campaña presidencial la simulación de proyectos de extracción de oro, mineral de hierro y la explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.



En los documentos obtenidos por MCCI hay cartas firmadas por al menos seis asesores de la campaña de EPN en las que refieren que los pagos serán por servicios para proyectos mineros en Sudamérica, y no por consultoría política.



Las cartas fueron enviadas a Latin America Asia Capital Holding, una empresa de Lozoya creada en las Islas Vírgenes Británicas, y que era la receptora de los sobornos de Odebrecht. Con las cartas se justificaron transferencias millonarias a los asesores de Peña Nieto a través de una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza. De esa forma, Lozoya habría intentado atajar la fiscalización de las autoridades tanto suizas como mexicanas, porque el dinero que ordenó transferir era para supuestos negocios y no para fines políticos. Esos fondos no fueron reportados al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), como gastos de campaña.



Además, de acuerdo con los documentos en poder de MCCI, ahora confirma que entre los asesores de Peña en 2012 estuvo el venezolano Juan José Rendón, conocido en Latinoamérica como el ’rey de la propaganda negra’, y quien cobró 250 mil dólares a través de su empresa Tulum Investments Corporation, provenientes de la cuenta de Lozoya…..



EL COLMO, NOTIMEX PERSIGUE PENALMENTGE A DIRIGENTE SINDICAL



La agencias cubana de noticias Prensa Latina, difundió ampliamente un boletín de prensa elaborado por la dirigencia de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en contra de la dirigente sindical Andrea Urrea, afirmando que será investigada por corrupción junto a otros implicados en ilícitos, según afirma confirmó la Secretaría de la Función Pública (SFP) de México.



La investigación forma parte de las indagatorias por las denuncias presentadas por la Agencia Informativa Notimex por presunta corrupción y diversos delitos, adelantó el medio informativo del Estado, y se afirma que Urrea es coautora’ junto a su antecesor en la dirigencia sindical, Conrado García Velasco, así como con otros 10 exempleados, de la creación de una agencia paralela y portales personales en los que robaban la información de la institución y cobraban por dicho servicio.



Urrea producía un segmento informativo en YouTube titulado ‘Gira Tus Finanzas’, al igual que un portal informativo personal en los que, pese a ser servidora pública por trabajar en una empresa del Estado, desviaba y usufructuaba contenidos de Notimex, agregó.



A la par, se le relaciona con la denominada Agencia Periodística de México, creada por Conrado García con el apoyo de la ahora lideresa sindical y el entonces directivo de la Agencia, Enrique Valadez.



Por lo pronto el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), denunció persecución política contra su secretaria General, Adriana Urrea, luego de que fuera citada a comparecer ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), tras una queja en su contra que, de acuerdo con el sindicato, se inició a partir del rescate del SutNotimex.



El sindicato aclaró que la denuncia no se trata de un caso de corrupción sino de ’faltas administrativas menores que serán fácilmente aclaradas’.



Señalaron que en medios de comunicación se revela que Notimex mantiene sus operaciones, que fue calificado por el sindicato como ’una operación ilegal que viola el derecho a huelga’.



’La acusación forma parte de una estrategia de criminalización a la acción sindical y a la defensa de los derechos humanos, que se presenta después de que la Dirección de Notimex rompió las mesas de negociación para resolver el conflicto laboral’, señaló el sindicato….



([email protected])