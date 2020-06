El sector empresarial es imprescindible para la recuperación económica del país: Ricardo Monreal.



Queremos lo mismo, buscamos y deseamos potenciar el flujo comercial y el crecimiento económico del país. Perdámonos el miedo, apuntó.



El senador Ricardo Monreal Ávila invitó a los sectores empresariales a sumar energías y confianza para potenciar el crecimiento económico, la atracción de inversiones y de mayores flujos comerciales a nuestro país. ’Es el momento en el que juntos creemos bienestar para todos. Ustedes tienen mucho que aportar a México’.



Durante una reunión con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República aseguró que las empresas son imprescindibles para construir un México más equitativo y justo.



Para este gobierno, aseguró, el compromiso es ayudar a los más desprotegidos y vulnerables; además, buscan darle tranquilidad a México y demostrar que tiene un futuro más equitativo y menos violento y corrupto.



Agregó que el objetivo de esta administración es mejorar los niveles de bienestar, por lo que es necesario que el sector empresarial, desde una nueva relación con el Estado, coadyuve desde su amplia capacidad para detonar la inversión con un profundo sentido social.



Al sumar sus fortalezas y las nuestras, dijo, podemos afirmar que no hay desencuentros; queremos lo mismo, buscamos y deseamos potenciar el flujo comercial y el crecimiento económico del país. ’Perdámonos el miedo’, apuntó.



El legislador aseguró que la participación del CEEG será fundamental en el proceso de implementación del T-MEC, pues solamente con la contribución de todos los sectores nuestro país continuará dando pasos firmes hacia la dinamización y el fortalecimiento de la economía nacional y, con ello, el mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexicanos.



Asimismo, recordó que el próximo 1° de julio entrará en vigor el T-MEC, por lo que se llevará a cabo un Periodo Extraordinario de Sesiones la próxima semana, en el cual buscarán, en consenso y unidad, aprobar seis leyes de armonización con el tratado para que productores y empresarios cuenten con un marco jurídico pertinente.



Se dijo convencido de que con la aprobación de estos instrumentos jurídicos se abonará a la recuperación de la economía del país y se mostrará seguridad jurídica, anteponiendo los intereses del pueblo mexicano y generando un impacto positivo en los sectores económicos involucrados.



Monreal Ávila dijo que una de las estrategias más exitosas para transitar hacia un mercado abierto ha sido la celebración de tratados y acuerdos comerciales que garanticen la promoción, pero también la protección jurídica de las inversiones en el país.



Detalló que con esto se instaura una dinámica más saludable para la economía nacional, pues reduce montos y trabas para el comercio y genera un ambiente de mayor certidumbre confianza y transparencia entre los distintos mercados.



Aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será una valiosa herramienta​ para estimular la recuperación económica nacional y será trascendental en la historia del país, pues sus resultados impactarán en esta generación y moldearán el futuro de las próximas.



Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado e integrante de la bancada de Morena, dijo que la experiencia y los conocimientos de las empresas transnacionales y de quienes las dirigen ’son insumos valiosos para aportar experiencias internacionales que permitan que la economía mexicana reabra con fuerza cuidando siempre la salud de todas y todos los trabajadores’.



Aseguró que la pandemia está mostrando que las injusticias contra los trabajadores no pueden continuar y que, de manera coordinada, las empresas y el sector público, tienen que transitar a un país que cuente con empresas más productivas, pero también más jutas.



Asimismo, pidió no confundir la separación del poder político y económico con la segregación del empresariado. ’Al contrario, las empresas son necesarias para replantear la manera en la cual funciona nuestra economía y para dar paso a un país con un desarrollo más equitativo’, subrayó.



Armenta Mier invitó al sector empresarial a no alejarse del diálogo. ’Yo soy de los que siempre ha creído que el entendimiento y los acuerdos nos llevarán mucho más lejos que el encono y el divisionismo’, asenguró.



La presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez, dijo que es fundamental asegurar que los cambios que se harán en la regulación del T-MEC, obedezcan a las necesidades del acuerdo y se evite a toda costa ’la tentación’ de abrir espacios que generen obstáculos al comercio y a la inversión, y que pudieran contravenir el propio Tratado.



Señaló que para la mayoría de las empresas, México es uno de los principales mercados y centros de manufactura, por ello, precisó, la entrada en vigor del T-MEC brindará la posibilidad de seguir integrando y profundizando las cadenas de producción y de aprovechar el potencial de la región.



Estamos convencidos de que dicho Tratado puede ser uno de los pilares sobre los cuales se puede apoyar la recuperación económica del país, tras los estragos que nos está dejando la pandemia, aseguró.



Sin embargo, señaló que no es casualidad que México haya caído en el índice de confiabilidad de la inversión extranjera directa. Si se quiere mantener y aumentar los niveles de inversión, hay que enviar señales claras sobre la importancia de la inversión privada para el desarrollo del país, expresó.



Hay que perder el miedo a trabajar juntos. Las empresas globales tenemos un enorme amor y compromiso por este país. Si bien, nuestro capital es extranjero, empleamos a millones de mexicanos, impactamos y generamos bienestar y movilidad social para las familias mexicanas, puntualizó.