El sector empresarial podrá aplazar el aguinaldo por la emergencia sanitaria; Celso Noval Plaja.

Córdoba, Ver.- Debido a las pocas o nulas ganancias que se han obtenido en este año a causa de la emergencia sanitaria, el sector empresarial se vería en la necesidad de aplazar el aguinaldo, aseguró el empresario manufacturero Celso Noval Plaja.



’Va a ser un difícil fin de año, en mi caso no vamos a recortar empleos, como está sucediendo en otras empresas, sé que se tiene que entregar el aguinaldo, pero no podrá ser en el mes de diciembre, tendremos que llegar a un acuerdo con nuestros trabajadores y darlo entre los meses de enero y marzo’, expuso.

El expresidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) en la zona centro del estado, refirió que este es un año desigual, que nunca se había vivido por cuestiones sanitarias, inclusive no se compararía con la devaluación del peso en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Respecto a las utilidades, expuso que serán mínimas, o incluso nulas, que ha llevado al despido de empleados o la cancelación de algunos servicios extras como el transporte de personal para reducir gastos.

Finalmente, dijo que es necesario que se mantenga una buena relación entre los trabajadores y propietarios para que se pueda llegar a acuerdos para el fin de año y se mantengan las plazas laborales.