El sector ganadero es imaginario para el gobierno federal

Los ganaderos de la región del sur del país tienen problemáticas en cuanto a la movilización de los animales como la venta se han complicado; estos inconvenientes se suman a los que ya venían enfrentando, como la sequía y la entrada ilegal de reses centroamericanas.



Enrique Ron Ramos, diputado federal por Movimiento Ciudadano y Presidente de la Comisión de Ganadería de la 64 Legislatura, expresó que desde 2019 cuando arranca la administración federal, el presupuesto asignado era de 4 mil 500 millones de pesos para el sector ganadero, dividido en dos grandes segmentos: 3 mil millones para el programa ’crédito ganadero a la palabra’ y mil 500 pesos al fomento ganadero. Al final del año, se ejercen solamente 800 millones, yéndose a subejercicio 3 mil 700 millones. Indicó que ’no hubo buena planeación de los programas, sin intención de aplicar los recursos en el sector ganadero’.



’En 2020 ni se diga…El sector ganadero siente un desdén completo por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador’, apuntó.



Prosiguió señalando que ’de 4 mil 500 pesos que no se ejercieron en este 2020, les reducen Mil millones en el programa crédito ganadero a la palabra. Donde se solicita al titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Manuel Villalobos, el monto exclusivo ganadero para los proyectos productivos para este sector’.



Sin embargo, en febrero pasado, en reunión con Víctor Villalobos le revela que ’los recursos se los llevo la Secretaría de Hacienda, por órdenes del Ejecutivo’. Por segundo año consecutivo, el presidente muestra un desaire por el sector ganadero, ’para que no se especule que fue por la cuestión de la pandemia, sino una reasignación de recursos, ya que desde antes que el coronavirus apareciera ya estábamos completamente en ceros’. Esto incide gravemente en los pequeños y medianos ganaderos, como el mejoramiento genético en México en los últimos 30 años.



En este sentido, manifestó que el sentimiento que hay en el sector ganadero nacional es de un desprecio completo de parte del Presidente de la República. Como ya el primer mandatario ya hizo sumas y restas, y como el sector rural ha venido a la baja, ya no le interesa esos votos.



Comentó que le indican que el sector ganadero se queda con 0 pesos, ’preguntamos por el recurso del Fomento agrícola, pesquero, avícola, acuícola y ganadero, y nos dicen que todo se va al sector pesquero, con un programa denominado ’viene pesca’, donde no están apoyando al pescador en un proyecto productivo, sino dándole una tarjeta con recurso insuficiente para su actividad, solo para tenerlo contento’.



Ganado bovino en el sur de México



Nos referimos al Estado de Chiapas en específico, un lugar de producción de bovino, el cual se le ha golpeado mucho, por la llegada de ganado ilegal de Centroamérica sin protocolos sanitarios, ya que el peligro es latente porque las reses pueden traer infecciones.



Donde se ha solicitado a la SINIIGA, que es un sistema de Identificación Individual del ganado que permite establecer las bases para mejorar, fortalecer y enlazar otros sistemas de información relacionados con el ganado. Contempla asignar una numeración única, permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un banco central de información y así verificar que el ganado proveniente de américa central sea legal.



’Para nosotros (asunto de familia) me honro representar el gremio ganadero con ’El Salvador de Chiapas’. Hay problemas en el mismo estado para poder trasladar el ganado, siendo el problema más grande es la comercialización. El mejoramiento genético es uno de los problemas que tenemos, la cual hemos estado muy atentas. Existen pros y contras con el convenio firmado con Guatemala, ya que sigue entrando ganado sano con protocolo sanitario, pero existe un coyotaje con la colocación de aretes a la entrada’, dijo María Elena Orantes, Consejera Nacional de Movimiento Ciudadano.



Comentaron que si bien desde diciembre del año pasado ya resentían caídas en sus ventas por la entrada de ganado ilegal desde Centroamérica, el Covid-19 (coronavirus) vino a acentuar la difícil situación.



’Tema tan sentido que ha sido abandonado por la Federación, que se han disminuido los apoyos o subsidios federales y queremos que volteen a ver este gremio tan productivo’, indicó López Orantes.



Ante la entrada de ganado ilegal, el precio de la res en México está a la baja entre un 20 y 25 por ciento de bovino en pie, donde los estados del sur del país son los más afectados.



A la baja…



Las importaciones tan atroces…



-El cerdo ha caído en últimos 4 meses hasta el 50 por ciento de su precio. No se aplica debidamente la NORMA -030 que vigila la pierna de cerdo de Estados Unidos.



-El pollo exactamente pasa lo mismo, no aplican las cuotas compensatorias para pierna y muslo, problema gravísimopara los productores primarios.



-Nulo apoyo a los pequeños productores.



Cabe resaltar, que este foro de ’Ganadería y #Covid19, retos’, contó con la participación de la Consejera Ciudadana Nacional, María Elena Orantes; del Diputado Federal Eduardo Ron, Presidente de la Comisión de Ganadería y de la coordinadora estatal Claudia Trujillo Rincón.



