El Sector Laboral está en plena actividad

+Se pospone encuentro obrero-empresarial

+La Sociedad vital para contener el COVID-19



Pese al escándalo mundial que se registra por el COVID-19, en México el sector laboral sigue en plena actividad, con las industrias activas, así como el comercio y el sector turístico, el transporte aéreo y terrestre, trenes y barcos, servicio médico y especialmente el agropecuario.

No obstante se han detectado compras de pánicas en los centros comerciales, en donde el papel de baño, agua potable, servilletas, huevo, pollo y hasta carne de res ha faltado en anaqueles y refrigeradores, sin que haya motivo alguno para esa acción , más que lograr acaparar productos de primer necesidad .



En el Congreso del Trabajo se ha dicho que desde la aparición del coronavirus a México, desde hace ya algunos días se ha difundido cómo las personas compran desesperadamente cantidades enormes de productos como, gel anti bacterial, agua embotellada, comida enlatada, pastas y sobretodo papel higiénico.

Además hay tiendas en las que productos como cubre bocas y toallitas desinfectantes, ya están agotados. Y el jabón líquido para manos no podía faltar, este es otro de los productos que las personas compran en grandes cantidades.

Estas compras de pánico han ocasionado el desabasto de estos productos en varios supermercados y ha llevado a que varias tiendas restrinjan las compras masivas de cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico entre otros productos. Estas compras de pánico ya se han registrado en diversos lugares el país.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell informó durante la mañanera que no hay elementos para declarar estado de emergencia en el país.

Sin embargo, algunas escuelas e instituciones han decidido cancelar o postergar varios eventos públicos y privados:

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspenderá eventos multitudinarios y limitará viajes internacionales a partir del próximo 23 de marzo. Además, alista un plan para dar clases en línea en caso de que avance la pandemia, aunque por el momento no se prevé la suspensión de clases presenciales.

El Tecnológico de Monterrey anunció la cancelación de clases en preparatoria, estudios profesionales y posgrado, a partir del martes 17 de marzo. En este caso se iniciarán programas virtuales a partir del próximo lunes 23.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) pospone la salida y llegada de estudiantes y docentes del Programa de Movilidad Académica Nacional e Internacional, así como de investigadores o alumnos que por motivos laborales o académicos tengan que viajar fuera del país. Asimismo, repatriará a todos los estudiantes de movilidad en el extranjero.

En la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez suspendió todos los eventos públicos programados a partir del próximo 16 marzo y hasta nuevo aviso. Anunció que se instalará filtros de control sanitario en los accesos de las nueve Estancias infantiles, siete CENDIS, cinco Deportivos incluyendo la Alberca Olímpica y otros centros en los que se concentran grupos de riesgo.

El Senado de la República determinó suspender todas las actividades y actos no legislativos como medida contra el Covid19. El acuerdo establece que se suspende de manera inmediata todo los eventos como conferencias, foros y exposiciones y participaron en foros parlamentarios internacionales, y reuniones interparlamentarias en Europa y Asia.

La Cámara de Diputados suspendió eventos y visitas al recinto. Las sesiones durarán máximo una hora y no se permitirá el acceso de personas ajenas a San Lázaro. Los empleados podrán implementar home office.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló y pospuso actividades públicas, como parte de las medidas preventivas……

SE POSPONE EL XII ENCUENTRO OBRERO- EMPRESARIAL: ALVAREZ ESPARZA

Congruente con las medidas sanitarias para disminuir riesgos sociales por el Coronavirus, la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Jalisco (FROC) pospone el XII Encuentro Obrero Empresarial programado para el próximo miércoles 18 de marzo en la Expo Guadalajara, informó el Secretario General de esa Organización Sindical, Antonio Álvarez Esparza.

Añadió que tras el llamado de las autoridades federales para evitar la proximidad en reuniones multitudinarias, el Comité Directivo de la FROC JALISCO, de forma unánime, acordó diferir el evento, mismo que será reprogramado cuando las circunstancias lo permitan.

Álvarez Esparza solicitó la comprensión, al respecto, a industriales, empresarios, comerciantes, autoridades de los diversos niveles de gobierno, sindicatos fraternos, invitados en general y a los trabajadores que habrían de ser galardonados, ante esta delicada consistencia.

Finalmente Álvarez Esparza agradeció el apoyo de diversos organismos del sector salud de Jalisco con los que se mantuvo comunicación al respecto, como la Dra. Edith Bermúdez Alonzo, representante del IMSS en Jalisco, del Director General de la OPD Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Jaime Andrade Villanueva y de la Cruz Roja.

En la entidad fueron pospuestos el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el torneo Preolímpico, el concierto de Ricky Martin y el evento de Robótica Talent Land.

El rector de la Universidad de Guadalajara anunció que queda suspendido el ciclo escolar hasta nuevo aviso. También se informó que la Universidad del Valle de Temajac (Univa) y la Universidad Panamericana (UP), ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara, suspendieron clases…….

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESENCIAL PARA CONTENER EL COVID-19

En México hay un buen escenario, de cara al coronavirus COVID-19, si se toma en cuenta que la epidemia comenzó a miles de kilómetros y hace varias semanas, lo que ’nos ha permitido aprender cómo evitar la propagación de la enfermedad, aunque debemos estar atentos a su evolución, que en las próximos días será crítica, por lo cual es fundamental la participación de la sociedad, explicó el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en una charla que ofreció en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En este contexto, resulta prioritaria la creación de estrategias a través de alertas sanitarias, planes de acción; definición de etapas; roles y responsabilidades; lineamientos específicos técnicos; pruebas de diagnóstico en laboratorios centrales y transferencia de tecnología a las instancias locales; capacitación; programas para la atención clínica en todos los niveles, y preparación de hospitales.

El nuevo coronavirus es como un catarro común que en la mayoría de casos no avanza más, pero el problema es cuando el virus se aloja en una persona con un sistema inmune débil, que tiene una condición predisponente o en mayores de 60 años, como suele suceder con la influenza.

La mayoría de infecciones respiratorias es ocasionada por virus: rinavirus, influenza, parainfluenza y coronavirus, aunque hay también algunas bacterias que provocan afecciones respiratorias y son menos frecuentes: faringitis estreptocócica, sinusitis o tosferina, mucho más localizadas.

En el mundo existen cuatro tipos de coronavirus que circulan desde hace años y son la segunda causa de catarro común; esta familia de virus que se descubrió en los años 60 del siglo pasado y su nombre deriva de su imagen, en forma de corona solar; está constituido por ácido ribonucleico (RNA), una molécula sumamente frágil en la célula que puede sufrir varias mutaciones.

El COVID-19 no es el primer coronavirus que genera alarmas, ya que hubo dos epidemias previas que resultaron muy agresivas, la primera en 2002 (SARS-COV) que se inició en China y tuvo alrededor de ocho mil casos, 774 muertes en 30 países, descubriéndose que el virus provenía de los murciélagos, con una escala evolutiva; debido a que se encontró relativamente rápido fue controlado con medidas de contención y mitigación.

El COVID-19 se detectó en los últimos días de diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China, una ciudad en la que están asentadas 250 de las 500 empresas más grandes del mundo. Pasaron dos semanas entre el descubrimiento de ese nuevo coronavirus y su anuncio al mundo, y la epidemia creció a gran velocidad porque coincidió con un periodo vacacional en el que los chinos viajan a diferentes lugares de la nación.

’Cuando vemos cómo se comporta el padecimiento, la gran mayoría de casos pasa como un catarro común y sólo diez por ciento presenta molestias que van de moderadas a severas. Entonces, no se puede considerar que estemos frente a una enfermedad mortífera, pero sí puede complicarse en gente con factores de riesgo. La letalidad varía dependiendo del grupo, la edad e incluso de las condiciones del país’.

El contagio se transmite a través del moco nasal o de gotas de saliva que se expulsan al estornudar o toser si se está a un metro de distancia de la persona con el virus, y a mayor distancia donde la enfermedad está presente en todo un entorno. Además, si se lleva algo de fluido nasal o bucal a su mano, lo que toque será también punto de contagio, como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas, tal como sucedió con la epidemia de la Influenza A (H1N1).

Este coronavirus es menos grave que la influenza, pero tiene mayor potencial de contagio porque no tiene ningún grado de inmunidad hasta ahora. Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico, sólo medidas generales como reposo, control de la temperatura y molestias, evitar la exposición al medio ambiente y con otros individuos, y vigilar la evolución del mal.

Globalmente se ha llegado a más de 170 mil personas infectadas por este virus, la gran mayoría en China que suma más 80 mil, aunque la tasa de contagio en este momento es mayor fuera de China. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la epidemia está presente en 130 países; el número de casos ha crecido rápidamente, no obstante en China se ha frenado relativamente su propagación y se ha logrado una cura total en un número significativo de casos…..

