El sector obrero con inquietante pasividad

La UAM presentará oferta salarial viable

+ El PRI con México en las buenas y las malas



El Movimiento Obrero ha mostrado una inquietante pasividad, como que no ha querido darse cuenta de la gravedad de la situación que enfrentan sindicatos como el de Pilotos de Aeroméxico, así como el de Sobrecargos de Aviación y hasta el de Teléfonos de México, entre otros, cuyos contratos colectivos están amenazados por las propias empresas, lo que de proceder dejaría en la calle a un importante número de trabajadores, y todo ello pese a que en la situación están involucrados tanto el Congreso del Trabajo como la Unión Nacional de Trabajadores, el primero encabezado por el senador Carlos Aceves del Olmo, de la CTM y el segundo por el ingeniero Francisco Hernández Juárez.

Aeroméxico reanudó las negociaciones con sus trabajadores sindicalizados para conseguir un acuerdo salarial que permita a la empresa conseguir una capitalización, en medio de su reestructura bajo la ley de bancarrotas de Estados Unidos.

De común acuerdo con la administración de la Empresa Aeroméxico, fueron convocados para continuar las negociaciones respecto del inversionista Apollo con referencia al Chapter 11, informó la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Aeroméxico tiene hasta el 27 de enero para llegar a un acuerdo con sus sobrecargos y pilotos sindicalizados, de modo que pueda bajar sus costos laborales y acceder a una inyección de capital de 1,000 millones de dólares por parte del fondo Apollo Group.

Los recursos le permitirán a la empresa fortalecer su capital en medio de la reestructura que vive bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EU, a la que se acogió a finales de junio del año pasado, en medio de la crisis que desató en el sector aéreo de pasajeros el Covid-19.

Tras un primer fracaso en los esfuerzos para llegar a un acuerdo, la semana pasada, Aeroméxico anunció que solicitó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la finalización de sus contratos colectivos de trabajo con ASSA y con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), aduciendo causas de fuerza mayor.

José Suárez Valdez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), indicó que como respuesta a la amenaza de Grupo Aeroméxico de dar por terminados los contratos colectivos, los pilotos iniciaron una campaña en redes sociales bajo el lema Sin ASPA no hay vuelo que inició este fin de semana.

Suárez Valdez dijo que intensifican el objetivo de ’darle voz al enérgico reclamo que cada piloto de ASPA hace a las administraciones de las aerolíneas porque no han valorado lo que los pilotos hemos aportado en tema salarial y flexibilización contractual con el objetivo de que hubiera continuidad en las operaciones. Los trabajadores esperábamos un reconocimiento por el esfuerzo, no una demanda para terminar con nuestros contratos’.

Rafael Díaz Covarrubias, Secretario General de ASPA de México, puntualizó que en el caso de las aerolíneas de Grupo Aeroméxico, los pilotos han aportado más de 1 mil 200 millones de pesos en ahorros a partir de reducciones de su salario de hasta el 65%, mientras los ejecutivos y mandos medios ganaban el 100% de su sueldo y buscaban otorgarse bonos.

En cuanto a Aeromar, Díaz Covarrubias destacó que ’los pilotos han tenido descuentos desde 44% de su salario y hoy, a pesar de que la empresa ha incumplido con el pago de varias prestaciones, la administración pide un nuevo periodo de reducción salarial’.

La campaña será respaldada por los más de 2 mil pilotos que integran ASPA y harán visible su reclamo a las administraciones de las aerolíneas porque sus acciones y decisiones unilaterales no están ayudando a las buenas negociaciones con sus trabajadores.

Recientemente, Ricardo del Valle, secretario general de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), informó a los integrantes del gremio que recibió de Aeroméxico la demanda de terminación del contrato colectivo de trabajo, y además pide la finalización de las relaciones individuales de trabajo de 374 sobrecargos el próximo 27 de enero.

ASSA de México cuenta con los mejores asesores legales laborales de este país, quienes en conjunto con la Representación Sindical evaluarán el contexto jurídico, a fin de implementar las acciones correspondientes ante las acciones ejercidas por la aerolínea en contra de sus derechos laborales, dijo.

En este escenario, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, declaró que espera que Grupo Aeroméxico llegue a un pronto acuerdo con sus sindicatos, mientras reconoció que los trabajadores están agrupados en un sindicato muy democrático, abierto, de asambleas y bastante conscientes.

Y mientras los telefonistas se levantan de la mesa de negociación. El líder sindical de los Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, declaró que se tomó la decisión de cambiar el esquema de negociación con Teléfonos de México, mismo que llevan desde septiembre, porque la empresa argumenta que enfrenta problemas financieros, lo que suena más a chantaje, y considera que esa es una razón suficiente para incumplir con su responsabilidad del contrato colectivo de trabajo.

Hernández Juárez expuso que en el fondo se pretende cambiar el esquema de jubilación que tienen los trabajadores en Telmex, pero no lo vamos a permitir y vamos a luchar con todo lo que tenemos con sindicato para defender nuestros derechos, pero hemos decidido hacer una pausa el fin de año y retomarlo en el mes de enero con mayor fuerza, dijo.

Añadió que se han hecho varias propuestas, que permiten a la empresa mejorar su situación; pero por el contrario han incumplido, ya que no ha cubierto las vacantes que se había comprometido a cubrir.

Por ello, el Sindicato de Telefonistas canceló la mesa actual de negociaciones, y tomó por acuerdo en Asamblea hacer una prórroga, retirar de la mesa de negociaciones el tema del pasivo laboral, y no lo haremos hasta que la empresa no cumpla sus compromisos de carácter laboral. Además de colocar mantas en los centros de trabajo para dejar en claro la posición del sindicato….

LA UAM REFRENDA SU COMPROMISO DE BUSCAR UNA OFERTA SALARIAL, SIN ARRIESGAR VIABILIDAD FINANCIERA

Ante la insistencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) de un incremento salarial de 20 por ciento y 15 por ciento al tabulador, la representación de la Institución reiteró su voluntad de buscar las condiciones en términos financieros para atender, en la medida de sus posibilidades, las demandas de la organización gremial, pero sin arriesgar la viabilidad financiera de la Universidad.

En la continuación de la tercera mesa plenaria, que se celebró este lunes, luego del receso declarado por la organización gremial el pasado 14 de enero, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, secretario general de la Institución, precisó que un incremento al salario implica acrecentar el presupuesto total regularizable, es decir, que debe incluirse cada año en el monto para salarios autorizado por la Cámara de Diputados, por lo que la UAM no puede asumir por sí misma dicha asignación.

De acuerdo con la normatividad aplicable, argumentó, se requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de ahí que por el momento no se pueda definir un aumento salarial sino hasta que concluyan, a la brevedad posible, las gestiones con la Secretaría de Educación Pública (SEP), cabeza del sector educativo, y la SHCP.

Recordó que si bien el presupuesto fue aprobado por el Colegio Académico en la sesión 487 del 16 de diciembre de 2020, se solicita a la autoridad hacendaria la autorización del incremento para que quede regularizado, en su caso, el aumento salarial y cualquier ajuste al tabulador a partir del mes de febrero de 2021.

El doctor Oscar Comas Rodríguez, coordinador general de Información Institucional de la UAM, expuso y argumentó que el presupuesto de ingresos 2021 por subsidio federal es de 7 mil 830 millones 300 mil pesos que, al sumarse con el fondo de obras y los ingresos propios, adecuables y no adecuables, da un total de 8 mil 311 millones 395 mil.

De igual manera, explicó que las remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos por tipo de personal están distribuidos de la siguiente manera: personal académico de base (53 por ciento); personal administrativo de base (21 por ciento); mandos medios académicos (12 por ciento); funcionarios y mandos medios administrativos (10 por ciento) y personal de confianza (4 por ciento).

Por capítulo de gasto, agregó, la distribución es de 6 mil 882 millones 390 mil (87 por ciento) en remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos; 282 mil 329 millones (4 por ciento) en materiales y suministros; 477 mil 080 millones (6 por ciento) en servicios generales; 175 mil 272 millones (2 por ciento) en becas para alumnos; 87 mil 111 millones (1 por ciento) en obras y 23 mil 278 millones (cercano a 1 por ciento) en equipamiento.

Asimismo, señaló que el presupuesto por programa institucional está dividido de la siguiente manera: Docencia 3 mil 038 millones 641 mil (38.3 por ciento); Investigación 2 mil 562 millones 058 mil (32.3 por ciento); Apoyo institucional mil 601 millones 182 mil (20.2 por ciento); Preservación y difusión de la cultura 725 mil 579 millones (9.2 por ciento).

Lo anterior, con la finalidad de dar a conocer las condiciones presupuestales de la Institución y plantear los elementos que rodean a la formulación de la propuesta salarial que en unos días más la Universidad presentará a sus trabajadores. Igualmente, la representación de la UAM manifestó que cumple cabalmente con lo que estipula el artículo 127 constitucional, relativo a las remuneraciones del personal de esta casa de estudios.

Antes de concluir la tercera mesa plenaria, que se realizó de manera virtual, el doctor De los Reyes Heredia, atendiendo a una recomendación del Colegio Académico en su sesión 488, dio lectura a una carta en la que propone al secretario general del SITUAM, Jorge Dorantes Silva, la necesidad de considerar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género con la intención de que en una próxima agenda laboral se aborde dicha recomendación.

La próxima mesa plenaria entre las partes, será este jueves 21 de enero a las 16:00 horas….

EL PRI HA ESTADO AL LADO DE MÉXICO, EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS: ALEJANDRO MORENO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha estado para los mexicanos en las buenas y en las malas. Ha impulsado cada momento estelar de la vida pública de nuestro país, como lo fue hacer del voto una de las conquistas más importantes de la mujer mexicana; promover al México del desarrollo estabilizador y la construcción de instituciones dedicadas al bienestar social, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.

Después de develar la placa conmemorativa del 75 Aniversario de la Refundación del partido, el dirigente nacional rememoró que, en 1946, bajo el lema ’Democracia y justicia social’, el recién nacido PRI reiteró el compromiso de sus antecesores de velar por las causas de los grandes sectores sociales y continuar con la reforma agraria.

Desde entonces, enfatizó el líder priista, el Revolucionario Institucional se ha convertido en la plataforma política y social por excelencia para la inclusión de mujeres, jóvenes, paisanos migrantes, pueblos originarios y comunidades indígenas, personas con discapacidad, profesionistas, estudiantes, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Acompañado de la Secretaria General del CEN del PRI, Carolina Viggiano, el Presidente del partido tricolor advirtió que, sin embargo, los tiempos cambian y ’se ha tenido la capacidad de aprender de los errores, de innovar y de llevarnos un escalón más cerca del gran objetivo de convertirnos en el mejor partido de México’.

Al reflexionar en torno a la elección del próximo 6 de junio, Alejandro Moreno aseveró que ’nos coloca en un momento decisivo en el que tenemos que salir a defender la democracia mexicana de quienes intentan socavarla a como dé lugar’. Este será el PRI, subrayó, que rescate a México de la ineficiencia, de la decepción, de la polarización, del deterioro económico y del exterminio de nuestras instituciones.

En su oportunidad, el cronista José Luis Camacho Vargas destacó que hoy, México enfrenta el mayor reto de su historia reciente con una economía maltrecha por la pandemia, pero sobre todo por la irresponsabilidad del gobierno federal, que no es capaz de enfrentar las tragedias de salubridad, economía y seguridad. Ante ello, consideró que ’el PRI está llamado a reasumir el

liderazgo político, uno que construya y no que destruya; que una y no divida; que nos dirija de nueva cuenta al éxito y no al fracaso’.

En el evento, que se realizó en la explanada de la sede nacional del PRI, acatando todas las medidas sanitarias, estuvieron presentes los titulares de las distintas Secretarías de este instituto político y representantes de los sectores y organismos priistas, así como militantes y simpatizantes….