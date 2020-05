El sector turístico de México en incertidumbre por reapertura debido al COVID-19

www.guerrerohabla.com



22 mayo, 2020



El próximo 1 de junio se reactivarán diferentes sectores y actividades económicas en varias zonas del país, bajo el esquema de la ’Nueva Normalidad’.



Sin embargo, en el sector turístico aún persiste la incertidumbre, ya que mientras algunos destinos turísticos se dicen listos para reiniciar actividades, hay otros que se niegan a reabrir sus playas.



Acapulco, Guerrero, no podrá regresar a la normalidad por el aumento de los contagios.



Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, informó:



En este momento estamos en semáforo rojo y no estamos descendiendo, estamos en ascenso, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que guardar sana distancia’.



José Luis Basilia Talavera, secretario de Turismo en Acapulco, señaló:



En estos momentos Acapulco está en una crisis muy fuerte de contagios y decesos. Por esa razón no se garantiza que a inicios del próximo mes de junio se puede reaperturar la actividad económica y en este caso la turística’.



En Manzanillo, Colima, hoteleros y prestadores de servicios dicen que están listos para regresar a la actividad, sin embargo, las autoridades estatales aseguran que la fecha aún no está definida.



Mara Iñiguez Méndez, secretaria de Turismo en Colima, informó:



Todavía no tenemos una fecha establecida de apertura de hoteles ni en Manzanillo ni en todo el estado. Hemos estado observando la curva de contagios del coronavirus y de esta manera se tomarán las decisiones correspondientes’.



Los 244 hoteles que conforman la oferta turística de Colima fueron cerrados desde hace dos meses, debido a esto se han perdido más de 10 mil empleos formales y se calculan pérdidas económicas de 9 millones de pesos diarios.



Felipe Luna Cortés, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo, dijo:



Estamos listos para que este 1 de junio podamos realizar la apertura, nosotros ya tenemos trabajados todos los protocolos de seguridad, los protocolos de higiene’.



En Baja California Sur hoteles prestadores de servicios y restauranteros diseñan estrategias y acatan los protocolos para recuperarse en cuanto las autoridades lo permitan.



Lilzi Orcí, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, informó:



Nada más esperando la fecha que nos dé el Consejo Estatal de Seguridad en Salud. Estamos trabajando en conjunto la iniciativa privada’.



Mauricio Salicrup, presidente del Consejo Administrativo de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, comentó:



En agosto – septiembre puede ser que recuperemos algo de los segmentos de grupos que también cambiaron de fecha’.



En Quintana Roo los hoteles podrían reabrir entre el 8 y 9 de junio. Los preparativos ya iniciaron con trabajos de limpieza y capacitación de personal, además, ya operan los sistemas de reservaciones.



Roberto Cintrón, de la Asociación de Hoteles en Cancún, dijo:



Estar listos ya para alrededor del 8 al 10 de junio estar recibiendo a los primeros turistas en nuestros hoteles, obviamente no vamos a recibir la cantidad de turistas que traíamos para mediados de marzo todavía’.



Pedro Joaquín, presidente Municipal de Cozumel, mencionó:



Algunas navieras ya tienen consideradas a Cozumel a partir del mes de junio. Esta apertura será gradual’.



En esta primera apertura, los hoteles solo podrán estar al 30 por ciento de su capacidad y con lineamientos como sana distancia y sanitización constante.