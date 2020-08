El senador Kuri González se quedará con las ganas

Todas las encuestas aseguraban que el Partido Acción Nacional ganaría las elecciones el próximo año en Querétaro; es más, si uno platicaba con el taxista, mesero o empresario, daban por buena la idea de que el senador Kuri González sería el candidato, y que Francisco Dominguez Servién le entregaría el poder a un correligionario.



El panismo queratano ya daba por descontado que Marcos Aguilar Vega, María Guadalupe Munguía y Marco Antonio del Prete se unirían a la candidatura de Mauricio, y que este muy pronto solicitaría licencia en la Cámara Alta, para iniciar en ’unidad’ una cómoda campaña, rumbo a la gubernatura.



Los priístas Roberto Loyola, Hugo Cabrera y Paul Ospital sabían que no tenían vela en el entierro, que aventarse a la guerra sin fusil alguno, era una empresa cuesta arriba. Eso sí, aparecer entre los posibles, les daba para su ’grillita’ y para no perder sus liderazgos mínimos, entre sus muy pocos seguidores.



Claro que ahora andan envalentonados los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, José Adolfo Ríos García, Santiago Nieto Castillo, Gilberto Herrera Ruis y Celia Maya. Si no logran la candidatura que decidirá, Andrés Manuel López Obrador, y solamente él decidirá, se formarán a la repartición: diputaciones federales, locales, alcaldías o regidurías. O claro, integrarse al nuevo gabinete estatal.



¿Pero es posible que esos casi 40 puntos de intensión de voto para el PAN, contra el 15 por ciento para Morena, puedan derrumbarse? ¿Es posible una remontada de Morena (así como el Barcelona se clasificó para los cuartos de final de la ’Champions’ de 2017, al ganar 6-1 al PSG, después del 4-0 que tenía en contra en el partido de ida)?



¿Será posible que Querétaro entre al listado de la alternancia en 2021, donde en su en historia ya habrían gobernado tricolores, azules y guindas?



La respuesta a estas preguntas es que sí, después de que se difundiera un video en donde Guillermo Gutiérrez Badillo, un ex funcionario del Senado de la República recibe varias bolsas con dinero, como presunto soborno, para que su jefe (el ahora gobernador de Querétaro) votara a favor de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.



Pese a las evidencias presentadas, Pancho Domínguez Servién, como se le conoce al mandatario estatal, pretendió deslindarse de su secretario privado y comunicó que lo cesó de su puesto, en tanto se realizan las investigaciones, sin embargo las imágenes son más que elocuentes.



Durante ese día fatídico para él, escribió diversos mensajes en sus redes sociales en los que explicaba que, pese a ser su más cercano colaborador, nunca tuvo conocimiento de los ’supuestos actos de esa persona’.



¿A pesar de ser su más cercano colaborador no tenía conocimiento de la clase de rata que le guardaba los secretos? ¡Pamplinas, a otro perro con ese hueso!



Horas antes de la reunión de la CONAGO en San Luis Potosí que reunió al anfitrión, Juan Manuel Carreras, al Presidente López Obrador, a todos su gabinete legal y ampliado con los gobernadores, en Santiago de Querétaro, notablemente nervioso Francisco Dominguez dijo en la mañanera:



’He dado siempre la cara, los gobernantes tenemos que enfrentar los hechos, mas cuando se trata de calumnias, de infamias y de ataques……Lozoya ha aportado sus dicho, lo que vale su prestigio: nada…….no tengo nada que temer y de nada de que avergonzarme….no tengo nada que ocultar….aparece en el video una persona, a quien le deposité mi confianza, y que me acompañó por años….ya lo removí de su cargo…atacan a un gobernador bien evaluado, que no tiene observaciones de la Auditoria Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública’



Después el titular del Ejecutivo, dicen los queretanos se vio buena onda: frenó los cuestionamientos de colegas reporteros, por ’respeto y urbanidad política’ ante la pregunta concreta, de si pediría licencia para defenderse de las acusaciones de Lozoya Austin, y de su cercanísimo colaborador.



La pregunta es ¿se quedará con las ganas Kuri, quien ya saboreaba las mieles de la gubernatura?



¿Habrás más videos de Guillermo Gutiérrez Badillo recibiendo dinero? ¿Hasta donde llegará la Fiscalía General de la República? ¿Guillermo Gutiérrez Badillo al momento de su posible detención negociará con el fiscal Hertz Manero denunciar y comprobar delitos de mayor envergadura, a cambio de penas menores para él, por ejemplo decir a donde fue a parar ese dinero? ¿A manos del senador panista, hoy gobernador saliente de Querétaro?



¿Con ese dinero financiaron la campaña del candidato Domínguez? ¿De comprobarse, qué tiene que decir el INE? ¿De verdad el gobernador no vive de la política y es un empresario metido a gobernador? ¿O acaso utiliza la política, para beneficiar a sus empresas?



¿Cómo reaccionará el elector queratano ante esta historia? ¿En la intimidad de la urna recordará el video del que fuera secretario privado de su gobernador, recibiendo maletas llenas de lana? ¿Castigarán a Domínguez en las urnas? ¿Le mentarán la madre al PAN en 2021?



Mientras conocemos las respuestas a esas importantes interrogantes, quizá el senador Kuri González se queda con las ganas de la gubernatura, por culpa de los presuntos negocios chuecos de Domínguez.



*Periodista, editor y radiodifusor



@GustavoRenteria



www.GustavoRenteria.mx