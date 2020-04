’El Señor está conmigo’

La Palabra de Dios



Viernes 3 de abril 2020



Primera lectura

Jer 20, 10-13

En aquel tiempo, dijo Jeremías:

’Yo oía el cuchicheo de la gente que decía:

‘Denunciemos a Jeremías,

Denunciemos al profeta del terror’.

Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos,

esperaban que tropezara y me cayera, diciendo:

‘Si se tropieza y se cae, lo venceremos

y podremos vengarnos de él’.



Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado;

por eso mis perseguidores caerán por tierra

y no podrán conmigo;

quedarán avergonzados de su fracaso

y su ignominia será eterna e inolvidable.



Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo

y conoces lo más profundo de los corazones,

haz que yo vea tu venganza contra ellos,

porque a ti he encomendado mi causa.



Canten y alaben al Señor,

porque él ha salvado la vida de su pobre

de la mano de los malvados’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7

R. (cf 7) Sálvame, Señor, en el peligro.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;

el Dios que me protege y me libera.

R. Sálvame, Señor, en el peligro.

Tu eres mi refugio,

mi salvación, mi escudo, mi castillo.

Cuando invoqué al Señor de mi esperanza

al punto me libró de mi enemigo.

R. Sálvame, Señor, en el peligro.

Olas mortales me cercaban,

torrentes destructores me envolvían;

me alcanzaban las redes del abismo

y me ataban los lazos de la muerte.

R. Sálvame, Señor, en el peligro.

En el peligro invoqué al Señor,

en mi angustia le grité a mi Dios;

desde su templo, él escuchó mi voz,

y mi grito llegó a sus oídos.

R. Sálvame, Señor, en el peligro.









Aclamación antes del Evangelio

Cfr Jn 6, 63. 68

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

Tú tienes palabras de vida eterna.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.









Evangelio

Jn 10, 31-42

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: ’He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear?’



Le contestaron los judíos: ’No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios’. Jesús les replicó: ’¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho: Ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no puede equivocarse), ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho: ‘Soy Hijo de Dios’? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre’. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos.



Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: ’Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan decía de éste, era verdad’. Y muchos creyeron en él allí.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús

Reflexión del Evangelio de hoy



’El Señor está conmigo’

Cuando Dios llamó a Jeremías a ser profeta para que anunciase su mensaje, se resistió en un primer momento, pero acabó seducido por Dios: ’Me has seducido Yahvé y me dejé seducir, me has agarrado y me has podido’. Y dedicó toda su vida a proclamar la palabra de Dios. Hoy Jeremías nos recuerda cómo gran parte de su pueblo reaccionó ante su predicación: ’Mis amigos acechaban mi traspiés: a ver si se deja seducir y lo violaremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él’.



Jeremías tuvo la tentación de renunciar a ser profeta de Dios: ’Yo decía: no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía’. Y siguió adelante con su misión de profeta porque el Señor no le había dejado solo. ’El Señor está conmigo, como fuerte soldado; mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo’.



Nos es fácil ver a Jesús reflejado en la situación de Jeremías. A Jesús muchos le acogieron y otros le rechazaron. Conocemos su desenlace final terreno. Aunque su Padre no dejó nunca de estar con él y le resucitó al tercer día. A partir de ahí, millones y millones de personas han seguido sus huellas.



’El Padre está en mí y yo en el Padre’

La pasión y muerte de Jesús no fue cuestión de los dos últimos días de su vida terrena, de los llamados jueves santo y viernes santo. Jesús desde que comenzó su vida pública, desde que comenzó a proclamar su buena noticia, su mensaje del reino de Dios… poco a poco se dio a conocer más y más. Sus oyentes, a través de sus palabras y de sus hechos, comenzaron a intuir que Jesús rebasaba los límites humanos y que además de ser hombre era Dios. Entre sus oyentes había personas que quedaban emocionadas con Él y le seguían, y otras que le rechazaban.



Como nos relata el evangelio de hoy, muchos judíos, sobre todos las autoridades religiosas, no estaban dispuestos a admitir tal dignidad para Jesús. Les resultaba blasfemo que Jesús se equipase con Dios. Jesús, en su intento de convencerles, acude al argumento que estaba a su alcance, acude a sus obras, a sus obras que realizaba delante del pueblo. ’Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre’. Pero reaccionan tratando de apedrearle y no cesaron hasta conseguir matarle, clavándole en la cruz de manera injusta.



Después de XXI siglos de la existencia terrena de Jesús, de su vida, muerte y resurrección, millones y millones de personas, entre las que nos encontramos los cristianos de 2020, reconocemos a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos hace vivir con sentido y emoción. ’Para mí, la vida es Cristo’.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)