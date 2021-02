El sextete del Bayern contra el del Barcelona a detalle

Bayern Míunich se coronó en el Mundial de Clubes, al superar a Tigres, y con eso conquistó el sextete, mismo que hace unos años atrás, Guardiola alcanzó con el Barcelona

Bayern Múnich se convirtió en el segundo equipo en la historia en conseguir el sextete, logró que conquistó el Barcelona en 2009 bajo las riendas de Pep Guardiola, quien felicitó al Múnich y se hizo viral en redes sociales al retar al Bayern con disputar un partido por el "séptimo" título.



Sin duda alguna, el Barcelona de 2009, plantilla en la cual estaba el mexicano Rafael Márquez pero no estuvo disponible en momentos claves del sextete por culpa de la lesiones, fue un equipo que deleitó a millones de aficionados alrededor del mundo. Por su parte, en el actual plantel del Múnich se encuentran algunos de los mejores futbolistas del planeta destacando el polaco Robert Lewandowski.



Debido a la polémica creada por Pep Guardiola, ESPN Digital comparamos al Barcelona y el Bayern que ganaron el sextete para tener una idea más clara de que plantilla hubiera ganado el partido por el "séptimo" título.



Es el capitán del Múnich y uno de los principales referentes de la plantilla. La presencia del cancerbero alemán fue clave para que Bayern ganara el sextete al disputar 80 partidos durante ese periodo y solo perderse tres compromisos.



Valdés fue el portero titular de Guardiola en LaLiga, Champions League y en el Mundial de Clubes. Sin embargo, a pesar del gran nivel que demostró Víctor, no pudo quitarle la titularidad a Iker Casillas en la Selección de España.



Pavard, campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018, se perdió la Final de Champions League por no estar en plenas condiciones físicas al sufrir una lesión días antes. En la presente campaña, Benjamin ha luchado por el puesto titular y formó parte de la alineación que venció a Tigres en la Final del Mundial de Clubes.



Dani Alves | Barcelona



El brasileño llegó al Barcelona en 2008 y se convirtió en una pieza clave del Barcelona en el año del sextete. Alves, actualmente jugador del São Paulo, se consolidó como uno de los mejores laterales en la historia del Barcelona y también se posicionó como uno de los mejores socios que ha tenido Messi en la plantilla culé.



Jérôme Boateng | Bayern Múnich



El alemán de 32 años está disputando su décima temporada con el Bayern Múnich y durante este periodo se ha consolidado como uno de los mejores centrales en la historia de la institución. Con su 1,90 metros de altura, Boateng es un defensa que suele imponerse sobre los rivales y ha resultado clave en los éxitos del Múnich a nivel local e internacional.



Carles Puyol | Barcelona



Puyol es uno de los jugadores más importantes en la historia del Barcelona, equipo en el cual desarrolló toda su carrera profesional. En la plantilla del sextete, Carles era el líder principal y fue clave para que Pep Guardiola firmara la mejor temporada del cuadro catalán.



David Alaba | Bayern Múnich



El austriaco se formó en las categorías juveniles del Múnich y tiene 10 años formando parte del primer equipo. Alaba, quien ha sido vinculado con el Real Madrid, ha brillado como central pero también ha sobresalido por su excelente rendimiento cuando es habilitado como lateral o mediocampista, posición que ejerció en el encuentro contra Tigres.



Gerard Piqué | Barcelona



El central catalán tiene más 12 años en el primer equipo del Barcelona, al cual llegó en la campaña del sextete y aunque no era fijo en el once estelar, Piqué fue titular en la Final de Champions League y también jugó la Final del Mundial de Clubes. Actualmente, Gerard es uno de los referentes de la plantilla culé.



El canadiense llegó en verano de 2019 al Bayern y rápidamente se convirtió en la primera opción de Hans-Dieter Flick. El joven de 20 años se perfila para ser uno de los mejores laterales de Europa y podría convertirse en uno de los principales objetivos de los clubes más ricos del Viejo Continente.



Eric Abidal | Barcelona



El exjugador de la Selección de Francia llegó al Barcelona un año antes de que Guardiola tomara las riendas del primer equipo. Abidal, quien estuvo seis años en Barcelona, se perdió la Final de Champions League en 2009 pero si estuvo presente en el Mundial de Clubes.



Alcántara, quien abandonó el Múnich tras ganar la Champions League para enrolarse en las filas del Liverpool, debe ser considerado una pieza clave del sextete gracias al nivel que demostró en la campaña 2019-20. El español fue uno de los mejores mediocampistas de Europa la temporada anterior por lo que los Reds no dudaron en ficharlo.



Xavi Hernández | Barcelona



El exjugador español es considerado como uno de los mejores mediocampistas en la historia del balompié mundial. Xavi, quien abandonó el Barcelona en 2015, fue uno de los actores más destacados del proyecto de Pep Guardiola.



Joshua Kimmich | Bayern Múnich



Kimmich se ha posicionado como uno de los mejores jugadores del Bayern y lo ha conseguido gracias a su capacidad de desenvolverse en diversas posiciones. Por ejemplo, en la pasada final de la Champions, Joshua inició como lateral y contra Tigres se desempeñó como centrocampista, su posición natural.



Andrés Iniesta | Barcelona



El ’Fantasmita’ es uno de los jugadores más queridos por la afición del Barcelona gracias al compromiso que mostró cuando vistió la camiseta culé y principalmente por su extraordinaria calidad. Al igual que Alves y Xavi, Iniesta fue uno de los mejores socios de Messi.



Thomas Müller | Bayern Múnich



El futbolista bávaro tiene más de 10 años brillando con la camiseta del Bayern Múnich y en las últimas temporadas se ha dedicado a abastecer de balones a Robert Lewandowski. A pesar de ser uno de los "veteranos" del Múnich, Müller tiene solo 31 años por lo que seguramente los aficionados del Bayern seguirán disfrutando de su calidad por los próximos años.



Sergio Busquets | Barcelona



Formado en la cantera culé, Busques subió al primer equipo gracias a Pep Guardiola y rápidamente se ganó la confianza del estratega. En su primera campaña. Busquest se estableció como un miembro fijo de la alineación estelar del sextete y actualmente sigue siendo un hombre importante para Ronald Koeman.



Habilitado como un tercer mediocampista en la Final del Mundial de Clubes, el alemán de 25 años destaca por sus cualidades defensivas pero principalmente por su capacidad para crear peligro al ataque. Cabe destacar que la posición natural de Gnabry es extremo derecho.



Thierry Henry | Barcelona



El exjugador francés llegó al Barcelona un año antes del nombramiento de Guardiola como técnico del primer equipo y aunque el galo estuvo solo dos años bajo las órdenes de Pep, Henry fue fundamental en la temporada del sextete al ser titular en todas las competencias que disputó el club durante ese periodo.



Kingsley Coman | Bayern Múnich



El galo de 24 años está disputando su cuarta temporada con el Bayern y en la campaña actual, así como en la pasada, es inamovible del esquema titular. Al igual que Müller y Gnabry, Coman se ha convertido en un especialista de proveer balones a ’Lewa’.



Lionel Messi | Barcelona



El argentino es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia y ha sido la figura más importante del Barcelona desde que debutó en el primer equipo en 2005. La ’Pulga’ está viviendo su campaña más polémica como culé al existir muchos rumores de que se trata de su última temporada con el Barcelona.



Robert Lewandowski | Bayern Múnich



El polaco se ha posicionado como uno de los mejores delanteros a nivel mundial y su olfato goleador fue importantísimo en la mejor temporada del Múnich. En la campaña del sextete, Robert marcó 84 goles, números que le sirvieron para ganar el premio The Best de FIFA como el Mejor Jugador de 2020.



Samuel Eto’o | Barcelona



Al igual que Lewandowski, el ariete camerunés era un especialista del gol y durante la campaña 2008-09, su última como jugador culé, Eto’o anotó la impresionante cantidad de 30 dianas solo en LaLiga. Samuel no fue parte del sextete al abandonar el equipo en verano de 2009 pero un año después volvió a ganar el triplete en Italia con el Inter de Milán.



El actual técnico del Manchester City es seguramente el mejor entrenador que ha pasado por el banquillo del Barcelona. En la campaña 2008-09, Guardiola ganó 42 partidos y solo perdió siete compromisos. Pep se ha posicionado como uno de los técnicos más exitosos de todos los tiempos aunque desde 2011 no gana la Champions League.



Hans-Dieter Flick | Bayern Múnich



El bávaro tomó las riendas del primer equipo del Múnich en noviembre de 2019 y se convirtió en el arquitecto del sextete. En 68 partidos dirigidos al frente del Múnich, Flick registra la impresionante marca de 58 triunfos, cinco empates y solo cinco descalabros. Sin duda alguna, Hans-Dieter se convirtió en poco tiempo en un técnico histórico del Bayern.