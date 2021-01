El show de la conferencia mañanera

Si bien las conferencia de prensa mañaneras han sido motivo de polémica por su formato, en los últimos días el debate se ha centrado acerca de sí el presidente Andrés Manuel López Obrador incurre o no en difusión de propaganda política, no necesariamente en favor de Morena, su partido, sino en comentarios negativos y descalificaciones hacia la oposición u otros actores políticos que no concuerdan con su forma de pensar y actuar.

Pero, en un rápido análisis se puede encontrar que lo difundido diariamente no puede ser considerado como informativo ya que no todo lo que se presenta no es considerado como noticia ni por los reporteros asistentes, ni por los diferentes medios informativos impresos, electrónicos o de internet.

Por ejemplo, los lunes se presentan videos con los avances de la construcción de las obras de infraestructura impulsadas por el actual gobierno federal, como son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el nuevo aeropuerto internacional ’Felipe Ángeles’, en Santa Lucía, Estado de México, y el Tren Interurbano México-Toluca.

También se presenta Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien detalla los precios de las gasolinas y carburantes pero sin mayor trascendencia noticiosa, aunque recientemente ha sido cuestionado por la comercialización de los tanques de oxígeno y su rellenado ante la actual contingencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.

Los martes se presenta Hugo López Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien básicamente vuelve a presentar el reporte de las condiciones de la pandemia dado a conocer en la conferencia de la noche del lunes, por lo que no existe ninguna novedad informativa.

Incluso, cuando se llega a la sesión de preguntas y respuestas con el presidente, al momento de ser cuestionado acerca de temas que no le conviene o no quiere profundizar, simplemente recurre a la frase de ’yo tengo otros datos’, pero sin precisar cuáles datos son, de dónde los obtiene o donde se puede acudir a consultarlos.

También es común que empiece a dar rodeos para no dar una respuesta concreta y/o directa y prefiera recurrir a situaciones comunes y expresiones como que él y su gobierno son diferentes a sus antecesores, que no caen en actos de corrupción, que lo todo lo malo es por culpa y responsabilidad de los neoliberales, entre otros argumentos.

Incluso López Obrador insiste en la necesidad de recurrir a la austeridad ya no republicana sino franciscana, para evitar derroches, lujos y gastos innecesarios, por lo cual constantemente acusa a los órganos autónomos de ser innecesarios y resulta indispensable acabar con todos ellos, además de reiterar cada que puede que ningún servidor público puede ganar un salario mayor al del presidente, todo lo cual ya no resulta de interés noticioso.

Igualmente se le ha achacado a las mañaneras que también se han tornado en un show ya que el mandatario las ha utilizado para difundir diversos eventos, principalmente musicales, ya que ha presentado videos con canciones con los recientemente desaparecidos cantautores Óscar Chávez y Armando Manzaneros, incluso con el músico yucateco cortó la conferencia para retirarse con un semblante triste.

Pero el punto que generó más comentarios, en especial negativos, fue cuando el pasado jueves 14 de enero, López Obrador recordó a Jorge El Tata Arvizu, actor y especialista en el doblaje de voces, por haber sido una de las primeras figuras del espectáculo que lo apoyó públicamente en su carrera para llegar a la presidencia.

Por ello difundió parte de una caricatura de la serie de Don Gato y su pandilla, donde se vio la imagen de Benito Bodoque, personaje al cual Arvizu le prestaba la voz entre otros más. Si bien, reitero, los comentarios y críticas fueron muchos y en diversos tonos, tanto en medios informativos como en redes sociales, lo que se debe considerar es que estos shows también deben ser considerados como una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública de otros temas de mayor relevancia.

Por ejemplo con el caso del felino azul de caricatura logró acallar momentáneamente el tema de la exoneración del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, por parte de la Fiscalía General de la República sobre las acusaciones de la DEA acerca de mantener tratos con integrantes del crimen organizado.

Ese es un aspecto poco analizado es el uso de las mañaneras para atraer a la opinión pública y a los medios a discutir otros temas irrelevantes, en lugar de analizar aquellos que deberían ser discutidos con mayor profundidad, por ser de relevancia nacional.

Debe reconocerse que López Obrador se ha mantenido en una interminable campaña proselitista desde hace ya más de vente años, incluso como presidente de la república, donde las mañaneras le resultan indispensables en sus estrategias mediáticas, motivo por el cual defenderá a capa y espada su difusión durante la próxima temporada político-electoral.