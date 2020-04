El show debe continuar

Queridos lectores, gracias por seguir al tanto de mis escritos, tuve que cambiar lo que pensaba presentarles por la emergencia mundial, es como película estadounidense, todo va bien y de repente algo sucede y se acaba todo lo que iba bien. Por más que trato de dejar un poco la política, ella no me deja a mí. Hay cosas que no entiendo ni entenderé, pero bueno, inicio de la siguiente manera:



Bajó la gasolina, subió el dólar y el euro, guerra por el petróleo entre Arabia y Rusia; coronavirus en China que al parecer ya lo vencieron; Europa cerrada por este mismo mal, calles vacías, se para la economía, la productividad, el Papa no da misa a los fieles, la plaza de San Pedro vacía, mientras tanto en México…



La marcha de las mujeres exigiendo sus derechos, hablando de destrozos, de agresiones y que el Presidente no hace nada por el virus que infecta al mundo, todos, me incluyo disfrutando de eventos y conciertos, rocanroleando con Banda Bostik en el Metropólitan, la gente viviendo su vida y olvidándose del COVID-19. López Obrador dando tranquilidad al para los ciudadanos, cundo escuelas y empresas comienzan a mandar comunicados de suspensión de actividades.



Ni un solo muerto en el país por el coronavirus, casos aislados, culpo a los medios que fregaron, que criticaron al Presidente para que hiciera lo mismo que en Europa, paralizar al país, eventos como el Hell and Heaven, el Vive Latino, la feria de Texcoco, todo lo quisieron parar de la noche a la mañana, todo era normal, hasta que decidieron parar al país y por fin los medios de comunicación y empresas aplaudieron los hechos, generaron miedo a algo que en realidad no es tan grave desde mi perspectiva.



No hay muertos por la enfermedad pero todos los días mueren hombres y mujeres por la violencia que hay en el territorio mexicano, la diabetes y el cáncer, matan más personas que lo que lleva el coronavirus, miedo a subirte en el transporte público y no sabes si te van a saltar y te den algunos balazos, que pase una moto y te dispare o que te defiendas para que no te quiten tu quincena y te maten, eso si da miedo.



Las escuelas se van de vacaciones antes y un mes, tanto las de paga como las de gobierno y me pregunto, si van a paralizar al país por un mes ¿quién va a pagar nuestros sueldos? Nadia se ha pronunciado al respecto, se quedan en casa los ricos y ¿la gente que tiene un contrato? ¿Se le va a pagar aunque no trabajen? Son muchas las cuestiones de las cuales no nos hablan, se cerraron ya muchos eventos, conferencias y demás hasta nuevo aviso.



El viernes tuve el gusto de acudir a la grabación de un video musical de un proyecto que espero y deseo tenga los mejores resultados, una serie de películas encabezadas por mexicanos, el director del proyecto Ricardo Tavera que con un elenco de jóvenes tiene el reto de hacer, para empezar una trilogía de la película The Juniors, cuenta con el elenco de Mafer Torres, Mario Jurado, Arturo Córdova, Alejandro, Sara, Fernanda y Raymond y un gran elenco como Lucila Mariscal, Erick del Castillo, Marcos Valdez, Aida Pierce entre muchos otros.



Buscan ser un grupo distinto a los demás, la película trata de evitar el bulling, quieren ser un grupo representante de México y América latina, plasman la realidad social, rompen estereotipos, quieren innovar, ser originales, con disciplina y compromiso desean realizar un buen trabajo, algunos llegaron por castin. Es más divertido trabajar con adolecentes, viendo las problemáticas que hay en cuestión social.



Es bonito ver como hay proyectos mexicanos, ver como se impulsa a la juventud, sacar nuevos talentos, llenos de retos, no ser la copia de algún personaje o actor o actriz, está apoyada en libros, en sagas, espero sea una serie de películas que valga la películas que valga la pena ver, salirnos un poco de lo tradicional americano y apoyar a los mexicanos y sus producciones, esperemos llegue el 27 de noviembre para ir al cine y ver todo el talento que tienen estos jóvenes y por ende la capacidad y el talento del director.



No sé si se detenga la producción de ésta película por lo que atañe al país, lamento mucho lo que pasan en los medios, generando un miedo, un temor, cuando hay otras cosas que matan día a día y no les hacen caso, por ejemplo: 13 casos de sarampión en la CDMX y no hablan mucho de eso, culpan al presidente de todo, cuando son cosas que no se tienen previstas, si desaparece un continente, si se desata una guerra, si habrá una pandemia, si vienen los extraterrestres, con todo respeto para los comunicadores, pasan cosas malas en el país, pero no todo es culpa del Presidente.



Y bueno como siempre querido lector, usted tiene la última palabra y lo invito a que me escriba, me de sus comentarios, sobre todo sea feliz y sobreviva a la pandemia del coronavirus, que no ha matado a nadie en México pero si la a la ideología, a los valores de los mexicanos, que no pese más lo mediático a la realidad, somos una raza guerrera y para que nos venza un ’bicho’ lo veo difícil; obligaron al gobierno a cerrar todo, espero nos paguen los que generaron la histeria colectiva, no se como sobreviviremos sin un sueldo, o morimos por el supuesto riesgo del COVID-19 o morimos de hambre por no tener un ingreso.



Mis mejores deseos para todos y para Ricardo Tavera que logre sus metas, apoye al cine mexicano y a los nuevos valores.