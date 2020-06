El show debe continuar

Ya iniciamos la nueva normalidad con muchos decesos, incremento en contagio y covid-19, tampoco el medio del espectáculo se ha librado de pérdidas de actores con una gran trayectoria artística, también productores mexicanos con ganas de poner el nombre de nuestro país hacen todo lo posible por reactivar sus actividades como es el caso de la película Juniors y la Fórmula Imperial.



Antes que nada, lamento mucho la pérdida de un primer actor como lo fue Héctor Suárez, hace años tuve el gusto de platicar con él, un Señor de la actuación en toda la extensión de la palabra; teatro cine, televisión, una crítica social constructiva, nos daba una enseñanza de los errores que cometemos como personas y lo que podíamos hacer para mejorarlas.



Hemos perdido a un gran comediante, ser humano y crítico social, le mando mi más sentido pésame a su hijo Héctor Suárez Gomíz, al cual tuve el gusto de entrevistar hace algunos años y a toda su familia, que encuentren pronta resignación por el suceso lamentable por el cual están pasando. Afortunadamente hay una gran videoteca de los programas que realizó en su vida.



Héctor Ortega es otro gran actor que falleció en estos días, recordado principalmente por la novela ’alebrijes y rebujos’ su vida en los escenarios, haciendo llorar, reír, reflexionar, seguimos perdiendo talentos y deseo que las próximas generaciones no sean plásticas y hayan aprendido de estos grandes actores.



Con información más amigable, el productor Ricardo Tavera, regresa con más fuerza para seguir plasmando una de las obras maestras de su hermano Armando, un proyecto muy ambicioso como hacer una saga de 6 películas, completamente mexicanas. En una amena plática con el director de la película The Juniors y la Fórmula Imperia junta un gran elenco con experiencia y juventud, una trama que puede verse reflejada en la sociedad actual, la mala noticia es que por la cuarentena que estamos viviendo su estreno no será éste año sino hasta julio del 2021.



Ricardo Tavera habla de su gran elenco: Erick del Castillo, el cual está contemplado para toda la saga, ¡las 6 películas!, como un gran villano y representando 20 años menos con respecto a su edad. Lucila Mariscal, como ’Doña Concha’ Paty Muñoz, una muchacha doméstica, la típica muchacha guapetona de la cual el jefe se enamora, Aida Pierce, Lucero Lander como Samantha Ibarguengoitia, un papel principal en la historia. Hay negociaciones con Roberto Palazuelos, solo espera se levante la contingencia para cerrar el papeleo.



Hasta el momento se tiene un presupuesto de 21 millones de pesos con la coproducción de grupo Imagen Televisión que está aportando el 50 porciento de de la película, donde por el momento se va a grabar en México, algunas casas rentadas en las lomas, algunos yates y se espera grabar también en Madrid en cuanto salgamos un poco de la contingencia que se está viviendo en el mundo.



Al cuestionarle del mal cine que se ha hecho en muchos años, nos comenta que si hubo algunas películas no tan interesantes o llamativas en producción, como el cine de ficheras y retoma a grandes directores como Alfonso Cuarón que está haciendo diferencia en sus producciones e igual con González Iñárritu, - Lo importante es que la gente vuelva a creer en el cine mexicano-



Tenemos que trabajar también con lo comercial, no con cosas muy profundas, hay que sorprender al público, no darle lo mismo de siempre por lo que con su hermano están construyendo un gran proyecto, invitar a la gente a ver una saga como un Star Wars, Volveral futuro o un Harry Potter, pero hecha en México, por mexicanos y generar una cultura en éste sentido.



Cuida mucho el aspecto de la fama con los jóvenes actores, como un ’papá’ ve que evoluciones como seres humanos, porque la caída puede ser muy dolorosa, or eso los guía, les explica las cosas que pueden pasar si ellos no mantienen los pies en la tierra, por eso la combinación de juventud y experiencia.



Al finalizar la plática pide que se le de una oportunidad para que vean el cine que está realizando, está poniendo su granito de arena para hacer cosas mejores, para no ’quemar’ la película o hacer spoiler, puedo decirle que son temas actuales, los distintos tipos de sociedad y la búsqueda del control mundial por medio del dinero. Hay que esperar un poco más para ver el nuevo cine mexicano, basado en historias con contenido, con una visión triunfadora, que se pueden hacer cosas como en Estados Unidos y hasta mejores, yo por lo menos le doy la oportunidad y le deseo todo el éxito del mundo a los Hermanos Tavera, Armando y Ricardo.



Como siempre querido lector usted tiene la última palabra, esperando haberlo sacado un poco de su mundo y de los problemas que atañen a nuestro país.