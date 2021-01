El silencio de Félix

1.

Juanita escuchó: ’Mi sentido pésame por la muerte de tu primo’, le dijeron en la tortillería.

--- ’¿Muerto?, pensó, si yo lo vi hace rato’, reflexionó.

Cuando pidió un cuarto de kilo de chiles serranos, y dos kilos de jitomate, la abrazaron: ’Lo sentimos mucho, hija, sabemos que lo querías mucho’. ’Ora, pensó, al evadir el abrazo besucón en el tiempo del Covid’.

Y así, en el callejón, en la banqueta, en la calle y hasta en la iglesia le dieron el pésame por la muerte de Jesús, el primo con el que creció y con quien se bañaba en la mar.

--- ’Mi primo se ha muerto’, volvió a pensar, cuando contó el dinero del monedero y se fue a la florería a comprar una corona de flores. ’Pobrecito del primo, apenas hoy en la mañana lo saludé y ahora está muerto, pobrecito’, lloró.

--- ’Tía, aquí le traigo la corona. También compré café y pan para la velada’, dijo, cuando le abrieron la puerta de la última casa del callejón que termina luego del escalón número trecientos cuarenta y dos.

--- ¿Qué, tú estás pendeja, chamaca, pues quien se murió?, le dijo la tía.

--- ’¡Mi primo Chucho, mi primo, tía! Allá abajo, el pueblo entero me ha dado el pésame. Me dijeron que se murió hace rato’, respondió al borde del llanto.

Chucho salió del baño y saludó a la prima, quien abrió unos ojotes del tamaño de una naranja. ’¡primo, no te moriste!’, dijo y lo abrazó.

La tía tiró la corona de flores al basurero, pero se quedó con el café y el pan, ’para la cena’, dijo.

El pueblo mató, con un chisme a Chucho, y la prima Juanita se la creyó.

¿El pueblo? ¿Quién es el pueblo?

2.

Félix dijo: ’no le voy a responder. Ni una palabra’, cuando una reportera de Iguala le pidió su opinión en cuanto a la declaración el ex fiscal, Xavier Olea Peláez: ’debe estar preso y no ser candidato… es un ser deleznable’, dijo.

El gobernador negó haber ordenado detener la investigación, como acusó Olea Peláez en medios de comunicación. La Fiscalía de Guerrero inició una investigación contra el pérfido Olea para que explique por qué no actuó, como le ordenaba la Constitución de Guerrero, y ’que aporte las pruebas que dice tener en su poder’.

La secretaria de mujeres del CEN de MORENA, dijo que la candidatura de Félix viola los principios de ese partido. Horas después la Comisión de Honor y Justicia del mismo partido aprobó, por mayoría de sus cinco miembros, iniciar una investigación de oficio en contra de quien, un cartonista del morenista periódico, La Jornada, bautizó como Félix Malvado Macedonio.

La mañana del viernes, Ciro Gómez Leyva cuestionó: ’¿Por qué hasta ahora denuncia ella, con todo respeto lo digo?’, cuestionó al presentar una nota informativa sobre otra acusación de violación contra Félix, presuntamente ocurrida en 1998, contra una entonces jovencita, de 17 años de edad.

El silencio de Félix denota que confía en que el pueblo unido jamás será vencido y que él tiene el respaldo de ese pueblo.

¿El pueblo? ¿Quién es el pueblo?

3.

En la República Constitucional de Arepa -una isla ubicada en el mar Caribe- el mariscal Manuel Belaunzarán se encuentra al final de su cuarto y último mandato estipulado por la constitución pero que será modificada para que él pueda seguir en el poder.

La oposición pierde a su candidato tras ser asesinado, por lo cual proponen a un nuevo candidato: Pepe Cussirat, playboy y amante del deporte.

Manuel Belaunzarán logra evadir tres intentos de asesinato por parte de sus opositores, mientras que él logra asesinar a varios de estos.

Tras el tercer intento de asesinato Cussiart debe escapar del país vestido de mujer y acompañado de Ángela Berriozabál.

Finalmente, el maestro de música Salvador Pereira logra terminar con la vida del dictador en un evento social y el pueblo festeja.

¿El pueblo ¿Quién es el pueblo?

5.

Francisco Garfias, de Excélsior, escribió que se tambalea la candidatura de Félix Salgado Macedonio, para gobernar Guerrero. Reforma da primera plana. La nota ha rebasado los límites del barrio para llegar a la metrópoli.

Radio Fórmula y Milenio han dado cuenta de la historia de ’Malvado Macedonio’, acusado de violar a una jovencita de 17 años y a una mujer casada, hasta por tres ocasiones. Se trata de la terrible historia de un senador lujurioso. (Que alguien traiga las palomitas y apaguen el Netflix).

Él no responde… porque confía en el pueblo unido que jamás será vencido.

¿El Pueblo? ¿Quién es el pueblo?

6.

Una injuria es cuando se afecta el honor de alguien, al acusarlo de una conducta socialmente no apropiada, como, por ejemplo, ser infiel. Una calumnia es atribuir a alguien un delito, a sabiendas que éste no lo ha cometido. Injuriar y calumniar no son sinónimos.

En El Príncipe, Maquiavelo sentencia que el fin justifica los medios, pero en Discursos de la Primera Década de Tito Livio, dice: ’cuan detestable es la calumnia en un régimen de libertad o en cualquier otro’. En contraparte, Voltaire y Francis Bacón sostuvieron: ’calumniad... calumniad que algo quedará’.

¿Lo de Félix es una injuria? ¿Es una calumnia? ¿Algo quedará?

Él confía en el juicio del pueblo unido. ¿Quién es el pueblo?

7.

¿Y las víctimas? ¿Son pueblo? ¿Son parte de una conspiración para matar al león, como describió Ibargüengoitia? ¿Es Félix un León o un lujurioso senador violador?

Las víctimas, escribió Héctor de Mauleón, en El Universal, son de carne y hueso. Ahí están.

¿Y el pueblo unido que jamás será vencido, qué cosa dice?

8.

’No me voy a meter en el tema. No quiero abordarlo. Ya dije que es producto de la temporada y de la contienda electoral. Tengo entendido, como ustedes, de que la elección de candidatos (en) Guerrero, y otras partes del partido Morena, se está llevando por encuesta’, dijo el presidente de México al respecto, en su cotidiana mañanera.,

--- Si en la encuesta que se elaboró, la gente, el pueblo decide que el mejor es un ciudadano mujer/ hombre ¿por qué no respetar esa decisión? ¿Entonces qué, el ciudadano no sabe si la persona es buena o mala? Yo le tengo confianza a la gente, al pueblo’, agregó el presidente.

’Primero el pueblo, no lo olvidemos, el pueblo manda y esa es la democracia’, reiteró.

¿El pueblo? ¿Quién es el pueblo?

9.

"Este libro, es una argumentación crítica contra quienes, en nuestro tiempo, sienten, encarnan cuatro palabras que, juntas, deberían ser impronunciables: el pueblo soy yo", escribió Krauze, en el prólogo de algún libro.

’El Estado soy Yo’, frase atribuida a Luis XIV de Francia, el Rey Sol, que se interpreta en el sentido de identificar al Rey con el Estado, en el contexto de la monarquía absoluta.

¿El Pueblo soy yo? ¿Quién es el pueblo?

10.

A Juanita le quedo claro que el pueblo mató falsamente a su primo Chucho. Fue una injuria. No fue calumnia que el León fue muerto por un músico y se acabó la trama política de un tirano, según Ibargüengoitia. Todo aclarado en éstas dos historias.

--- ¿Félix saldrá a decir su verdad y la de su pueblo unido que jamás será vencido?

No sea que, de repente, aparezca la sentencia del filósofo Juan Gabriel:

---- ’Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho’.