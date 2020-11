El Sindicato del INFONAVIT rechaza el outsourcing

EL INFONAVIT SERA EMPLAZADO A HUELGA POR VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN LA CONTRATACION DE PERSONAL MEDIANTE EL OUTSOURCING



+Ante la Pandemia reforzar el poder de trabajadores



+Más 27 mil trabajadoras del hogar en el IMSS



CIUDAD DE MEXICO .- Por ser un instrumento anti sindical que perjudica directamente a los trabajadores y por ello el Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT rechaza al outsourcing en operación en el ámbito laboral ya que va contra la contratación colectiva y los derechos de los trabajadores, señalo el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, ex presidente del Congreso del Trabajo y dirigente del Sindicato del instituto.



Categóricamente el secretario general del Sindicato del INFONAVIT afirmó sumarse a la demanda de la CTM y del movimiento obrero en torno a la desaparición del outsourcing, según iniciativa de Ley que mando el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.



Destacó que en el emplazamiento a huelga que presentaran el mes próximo será muy claros en las violaciones al contrato colectivo de trabajo que ha realizado la administración al contratar personal por la vía del outsourcing, impidiendo mayor contratación de personal sindicalizado, predominan una actitud perversa de algunos empleadores al aplicar ese tipo de contratos, con lo que evitan además que se abran nuevas fuentes de trabajo.



Destaco que para nadie es desconocido con mediante el outsurcing están tratando de evadir obligaciones y en muchos casos no cubren ni prestaciones, ni seguridad social o el pago del INFONAVIT.



Dijo que la propuesta de reforma es un avance porque el empleador res sustituto no existía, y eso hay que utilizarlo, cuando se hagan ese tipo de contrataciones y si abre la puerta a personal no sindicalizado.



’Nosotros vamos a presentar el emplazamiento a huelga por violación al Contrato Colectivo de Trabajo, es decir que está contratando a través de outsourcing a mano de obra necesaria y por lo tanto están violando el contrato colectivo de trabajo.



Destaco que lamentablemente el personal contratado por outsourcing que se manifiesta en contra del sindicato, por lo que al entrar en vigor esa ley sólo el personal sindicalizado deberá laboral con todos los derechos y obligaciones.



’Nosotros no tenemos nada contra los trabajadores contratados por outsourciong, pero con algunos tenemos relaciones muy defectuosa porque se han ido por el lado del patrón y entonces nos han creado problemas con los trabajadores de base y no los apoyan’, dijo….



ANTE LA PANDEMIA NECESARIO REFORZAR EL PODER DE LOS TRABAJADORES.



La democracia prevaleció en EEUU la semana pasada, con la elección de Joe Biden y Tamara Harris para ocupar la presidencia y vicepresidencia. Esto restaura la fe en el poder de la ciudadanía para organizarse y utilizar el voto democrático para lograr un cambio. El desafío estriba ahora en adoptar una reforma nacional y multilateral que sitúe el empleo, los derechos, la protección social y la inclusión como elemento central de un nuevo contrato social.



El Consejo General de la CSI que se reunirá este mes aprobará las Campañas Nuevos Frentes y los cuatro Pilares de Acción de la CSI. Se trata de un ambicioso plan para responder a las consecuencias económicas y sanitarias de la COVID-19 y reforzar el poder de los trabajadores y las trabajadoras.



La urgente necesidad de abordar las consecuencias de la pandemia no ha sido debidamente apreciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que desperdiciaron la ocasión de sus reuniones anuales. No se adoptó ninguna decisión importante, sobre todo con vistas a apoyar a los países en desarrollo, donde la crisis de COVID-19 está teniendo mayor impacto. Tal como dijimos, nunca había sido tan evidente que estas instituciones necesitan una reforma urgente para no terminar siendo completamente irrelevantes.



Los líderes del G20 mantendrán una cumbre los días 21-22 de noviembre. El L20 ha instado a los líderes a invertir en empleos, proteger los derechos y unos salarios dignos, asegurar la protección social universal y garantizar una transición justa.



Hay que reclamar a todos los Gobiernos planes de creación de empleo para lograr la recuperación y la resiliencia necesarias para salir adelante dejando atrás las respuestas políticas a la pandemia adoptadas justo a tiempo. Se necesita inversión en empleo, en puestos de trabajo ecológicos y en la economía del cuidado.



Los motivos para invertir en la economía del cuidado son evidentes: beneficia a toda la economía, reduce la desigualdad de género y refuerza la sociedad. Expusimos los detalles en una serie de reivindicaciones de los sindicatos mundiales durante el día de acción mundial ’¡Invertir en cuidados ya!’. La COVID-19 hace que ahora resulte absolutamente vital. Todos hemos visto lo importantes que han sido los trabajadores y trabajadoras de cuidados durante la pandemia, y serán igual de importantes para la recuperación y la resiliencia.



Una compañía que necesita urgentemente aprender la lección es Amazon. Súmense al día de acción el 27 de noviembre para hacer que Amazon pague y recordarles que su principal activo son sus trabajadores y que escuchándoles la compañía conseguirá fortalecerse, no debilitarse. Amazon ha ganado cantidades ingentes de dinero durante la pandemia, y debería compartir ese éxito con las personas que lo hicieron posible.



Todos debemos poner de nuestra parte para defender la democracia. El 18 de noviembre, únanse a nosotros en un webinario para saber más sobre cómo los sindicatos se organizan en torno a elecciones apoyando la democracia, centrándonos en Somalia y EEUU….



SE HAN INSCRITO AL IMSS 27,640 TRABAJADAORES DEL HOGAR



A través del programa piloto para la afiliación de personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al mes de octubre se habían incorporado 27 mil 640 mujeres y hombres que mantienen su vigencia, y con ello, tienen acceso a atención médica, guarderías, seguros por riesgos de trabajo, invalidez y cobrar una pensión.



De esta manera, se ha beneficiado a más de 80 mil personas al tomar en cuenta a sus familiares. Durante los 18 meses de operación de la primera fase del programa piloto, se han otorgado 165 mil atenciones médicas, tres mil 998 pagos por incapacidades (de mayo de 2019 a agosto de 2020) y 792 niñas y niños están inscritos en las guarderías del Seguro Social.



La afiliación que se ha logrado a través de programa piloto es siete veces superior a los registros que se tuvieron con el esquema anterior de incorporación a trabajadores domésticos de 1997, y que al mes de abril de 2019 era de tres mil 848 personas.



Respecto a la distribución por género, el 68 por ciento de las inscritas son mujeres y 32 por ciento hombres; el 24 por ciento de los asegurados se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México.



En la distribución por edades, en promedio el mayor número de registros se da en mujeres de 50 años y hombres de 55 años, lo que se explica porque este segmento de la población es el que tiene el mayor interés por contar con asistencia médica y prestaciones económicas y sociales.



Respecto al porcentaje del salario base de cotización, éste supera el salario mínimo y en las inscripciones del mes de octubre fue de cinco mil 131 pesos en promedio; si se compara con la modalidad anterior, este salario es 28 por ciento superior.



A partir de la operación de la fase I del programa piloto, el Seguro Social identificó las principales áreas de oportunidad de este esquema, en particular para aquellos casos en donde se tienen múltiples patrones.



Con el anuncio de la fase dos, cada empleador realizará la inscripción de la persona trabajadora del hogar y el pago de las cuotas de manera individual, en función de los días laborados y del salario reportado, en cumplimiento a lo señalado en la Ley del Seguro Social respecto de la obligación del patrón para llevar a cabo el registro de la persona trabajadora del hogar.



El nuevo trámite de incorporación de las personas trabajadoras del hogar se encuentra disponible en la dirección electrónica www.imss.gob.mx o se puede acudir a las Subdelegaciones del Instituto para realizarlo.



El empleador debe proporcionar los datos básicos de identificación de la persona trabajadora del hogar (CURP, Número de Seguridad Social y domicilio), así como el salario diario y los días que labora la persona trabajadora, y automáticamente el sistema generará el comprobante del trámite y la línea de captura para realizar el pago de las cuotas obrero-patronales.



Para mayor información, el IMSS cuenta con un micrositio en su página web con un tutorial para el manejo del sistema, respuestas a las preguntas frecuentes y una calculadora de cuotas obrero patronales, además del número telefónico 800 623 2323, opción 0, en un horario de atención de lunes a viernes de 08.00 a 20:00 horas y sábado, domingo y días festivos de 08.00 a 14.00 horas….