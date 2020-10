El Sistema Educativo, a la altura del desafío de la pandemia, informa Esteban Moctezuma al Senado



Destaca la labor del magisterio; la educación nunca se detuvo, señala



Informa que se trabaja para regresar a clases presenciales con un modelo mixto y con uso obligatorio de cubrebocas



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el Sistema Educativo Nacional trabaja para que al regresar a clases presenciales se transite a un modelo de aprendizaje mixto, pues la educación a distancia permitió que niñas y niños desarrollaran nuevas habilidades autodidactas, lo que en sí mismo es un beneficio colateral para el aprendizaje.



Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, con motivo de la Glosa del Segundo Informe Presidencial, sostuvo que una vida escolar mixta favorecerá el trato personalizado del magisterio y contribuirá a regular el número de alumnas y alumnos en las aulas.



En el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Moctezuma Barragán reiteró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene un diálogo permanente con los distintos actores educativos, con la intención de incluir sus opiniones en la toma de decisiones, desde la perspectiva de la Nueva Escuela Mexicana, que impulsa el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde la educación es una responsabilidad compartida.



’Hay una Educación Pública en México antes, y debe haber otra a partir de la pandemia. Los retos siguen siendo mayores, el trabajo debe continuar’, reconoció.



Explicó que la estrategia Aprende en Casa aprovechó las plataformas educativas accesibles del país, con base en uno de los logros más equitativas y de mayor orgullo para el Sistema Educativo Nacional, los Libros de Texto Gratuitos, y en consideración de que el 94 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con televisión.



El Titular de la SEP informó que la televisión se perfiló como la plataforma principal de la estrategia de educación a distancia, con 40 canales nacionales y locales, a los que se sumó la radio pública y comunitaria, para llegar a las zonas más marginadas, principalmente indígenas, en 22 lenguas.



Destacó que el sistema educativo nacional y el magisterio han estado a la altura del desafío que impuso la pandemia, lo que permitió que el aprendizaje no se detuviera en el país.



Moctezuma Barragán refirió que la emergencia sanitaria dejó ver con mayor crudeza lo complejo que es un mundo con desigualdades sociales, inequidad y exclusión; sin embargo, destacó, el aprendizaje no se detuvo en el país.



Resaltó que el programa Aprende en Casa II, tiene el apoyo de los 32 gobernadores, y llega a 30.4 millones de usuarios, además, 1.2 millones de alumnos son atendidos por radio y cuadernillos del Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante visitas a sus hogares.



Precisó que los programas de Aprende en Casa son vistos diariamente por 8 millones y medio a través de televisión abierta; 7.5 millones por televisión por cable; 5.9 millones de personas mediante la red de televisoras estatales públicas y estaciones, mientras que por Internet, 7.3 millones de usuarios.



El Secretario señaló que este programa creó y aprovecho las plataformas educativas accesibles y se basó en los libros de texto gratuitos.



Asimismo, mencionó que Aprende en Casa I cumplió la meta de concluir el ciclo escolar 2019-2020, cubriendo los aprendizajes esperados. Afirmó que los exámenes que se presentaron para el ingreso a educación media superior fueron analizados y mostraron que los estudiantes, que terminaron la secundaria, no perdieron conocimientos, a pesar del confinamiento.



Moctezuma Barragán destacó que el éxito de esta plataforma permitió revalorar al magisterio. ’A nadie le queda duda del papel de maestras y maestros, tras todos estos meses desafiantes. Son más respetados, queridos, valorados y han consolidado una nueva relación con padres y madres de familia’, expresó.



Indicó que al inicio de este gobierno la confianza en los profesores era de 5.8, pero en agosto de este año aumentó a 7.7, en una escala de cero a 10. De esta manera, se ubicaron en primer lugar de todas las actividades medidas, agregó.



Las maestras y maestros han demostrado ser insustituibles y dignos de toda confianza, al desplegar sus responsabilidades con un compromiso que emociona, subrayó el Secretario de Educación Pública.



También señaló que la pandemia impulsó a todo el sistema educativo a avanzar en capacitación con rapidez, no sólo para los alumnos, sino también para maestros, madres y padres de familia. Todos fueron apoyados en el uso de herramientas digitales y de educación a distancia.



Informó que se crearon 19 millones y medio de nuevas cuentas de correo electrónico entre los alumnos, y un millón 200 mil profesores recibieron capacitación en herramientas digitales. Ello, subrayó, da cuenta del salto gigante que nuestro país ha hecho en materia digital.



Recordó que este sector fue el primero que adoptó el aislamiento preventivo. Esto implicó que quedarán en sus casas más de 38 millones de personas, pero fue una medida que le significó a México ser reconocido como uno de los primeros países que respondió con agilidad y soluciones creativas ante la imposibilidad de continuar con las clases de manera presencial.